Vicente Fernández, el 'Rey' de las rancheras y su legado musical

La pérdida de uno de los músicos más influyentes de México, Vicente 'Chente' Fernández (17 de febrero de 1940-12 de diciembre de 2021), ha causado revuelo en Latinoamérica.

En sus más de 50 años de carrera, el charro dejó un legado musical único, con más de 65 millones de discos vendidos durante su tiempo en los escenarios.

Su voz gruesa y profunda fue una de las más reconocidas en todo el mundo, y canciones como 'Volver, volver' lo hicieron merecedor de un lugar en el libro de íconos musicales de México. “Mientras mi garganta aguante, yo soy de ustedes, hasta el día que Dios me recoja”, comentó el cantante en una presentación en vivo en Guadalajara (2019). El cantante también revolucionó el sonido de las rancheras mexicanas, con cantos sobre la tristeza, el llanto, la pérdida y el amor que trascienden el tiempo y las relaciones.

Aún durante la época actual, centrada en géneros musicales como el pop y el reguetón, 'Chente' se mantuvo como uno de los referentes más poderosos en la creación de melodías y letras con profundidad e identidad mexicana. En 2020, el artista lanzó su última producción musical, 'A mis 80', un tributo a sus fanáticos en el cual presentó temas que evocan emociones de nostalgia y triunfo en la vida, como 'El caballo de mi padre' y 'A mi nieto'.

'El Rey' fue una de sus producciones emblemáticas, dándole el título de Rey de las rancheras mexicanas hasta hoy. Pexels

Fernández, quien falleció a los 81 años, llevaba más de medio siglo de trayectoria ininterrumpida. En más de una ocasión señaló que cantar era “un vicio” y que no terminaría hasta que su público “no dejara de aplaudir”.

El oriundo de Huentitán El Alto (Jalisco, México) creó su último álbum junto con el compositor Francisco Javier Ramírez López, quien fue un íntimo colaborador de la familia Fernández durante la mayor parte de la carrera del charro.

“Gracias al gran Vicente Fernández por todo lo que nos entregó. Maestro, que en paz descanses. Gracias por tanto, México y el mundo te amamos”

NATALIA LAFOURCADE,

CANTANTE

Además, cuenta con la colaboración de autores como Roberto Cantoral, Alberto Aguilera Valadez, Álvaro Carrillo y Agustín Lara.

En su lista de canciones destacan títulos como 'Ya no insistas corazón', 'La barca', 'México lindo y querido¡, 'Juro que nunca volveré', 'Luz de luna', 'Se me olvidó otra vez', y 'Cielo rojo', con mensajes del cantante hacia su patria, sus aprendizajes en la industria, su amor por la música y su realidad en los últimos años.

Vicente Fernández se alzó como el referente absoluto de las rancheras mexicanas.

El disco fue galardonado con el Grammy Latino por Mejor álbum de música ranchera de 2021, sin embargo, el artista ya se encontraba hospitalizado. “El mexicano Vicente Fernández es el (Frank) Sinatra de la música ranchera. Es el cantante supremo; el hombre que hizo las cosas a su manera”, reseñó el diario The Houston Chronicle en 1991 sobre Fernández.

“A Vicente se le debe analizar por etapas (...),vinieron muchos cambios, al mismo tiempo que su forma de cantar se mantuvo como muy del pueblo y tradicional”

LUIS OMAR MONTOYA,

MUSICÓLOGO

La muerte de 'El Rey' llega después de una ardua lucha por su salud, tras estar hospitalizado en una clínica privada en Guadalajara, una ciudad cercana a él, donde empezó su carrera como músico.

Pinitos e inspiración

Proveniente de un entorno humilde, tomó su primera guitarra a los 8 años y aprendió de su ídolo Pedro Infante, tocando en restaurantes de comida folclórica mexicana y la plaza de los Mariachis, donde fue obteniendo reconocimiento. Luego, firmó su primer contrato discográfico con el sello México CBS, hoy Sony Music, para llevar su voz y letras a un nuevo espacio internacional.

'Por tu maldito amor' fue un éxito que resonó dentro y fuera de México.

En 1971 comenzó su carrera en el séptimo arte, en la cinta Uno y medio contra el mundo' y en 1947 con La ley del monte, se impulsó en el arte nacional. Pero fue en 1976 cuando su canción 'Volver, volver' se convirtió en el éxito que empezaría a escribir la leyenda del Charro de México, como se conoce hoy. Ahora, a Fernández le sobreviven su esposa, María del Refugio Abarca, cuatro hijos –Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández–, nueve nietos y cuatro bisnietos. “Me voy, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley”, cantaba orgulloso el 'Chente' durante una de sus últimas presentaciones.

Familia e impacto social

Desde su más reciente concierto en el Auditorio Nacional de México, Alejandro 'El Potrillo' Fernández –hijo del fallecido cantante– lloró a su padre durante la presentación de algunos de los temas más reconocidos del Charro. Durante el funeral de Fernández, su hijo cantó entre lágrimas junto a su féretro la famosa canción 'Amor de los dos'.

“El mundo de la música ha perdido a un ícono. La música de Vicente Fernández creó memorias para millones de personas”

JOE BIDEN,

PRESIDENTE DE EE.UU.

A su lado, doña Cuquita, como se le conoce a la esposa de el Charro, lloró a quien fue su acompañante por más de 58 años (casados desde 1963), siendo una de las relaciones más largas de la historia de la música mexicana. El velorio del cantante y productor musical se realizó en la arena VFG, un centro de espectáculos ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, México, según indicó el diario El Tiempo.

'Volver, volver' fue la canción que catapultó a Chente a la fama en 1972.

Fernández fue reconocido como un actor importante en la “época clásica de México”, habiendo actuado en más de 30 producciones nacionales como: Tacos al carbón (1971), Jalisco nunca pierde (1974), La ley del monte (1976), Picardía mexicana (1978) o El tahúr (1979). “Desde lo que puedo recordar, cuando yo tenía 6 o 7 años iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá 'cuando yo crezca voy a ser como ellos”, contó Fernández en una reseña personal, publicada en su sitio web oficial.

El cantante español Alejandro Sanz tuiteó que la noticia de la muerte de 'Chente' representaba un 'día triste' en la música: “La historia de la música mexicana llevará siempre tu nombre, Vicente, amigo, eres y serás El Rey por siempre”, comentó el artista.

De igual forma, el cantante Juan Luis Guerra anotó: “Recordando con admiración y respeto la gran trayectoria artística de don Vicente Fernández. La Paz del Señor repose sobre nuestro apreciado Alejandro y toda su familia”.

Desde EE.UU., el mandatario estadounidense Joe Biden se unió a los mensajes de condolencias alrededor del mundo: “El mundo de la música ha perdido a un ícono. La música de Vicente Fernández creó memorias para millones de personas. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a todos aquellos que lo amaron. Vicente será recordado por las generaciones por venir”. Fernández fue una gran estrella musical en EE.UU. también, donde posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde cientos fueron a pagar sus respetos el pasado 12 de diciembre.

Fernández protagonizó más de 30 cintas mexicanas y ganó numerosos premios musicales como los Grammys y Latin Grammys.

Su impacto no solo se mantiene en la música, sino en la transformación del concepto de 'mariachis' y lo 'ranchero' que vino por sus presentaciones y actitud orgullosa. “No sé hoy qué tanto se escucha a Vicente en la radio, pero sí creo que muchos cantantes después de Vicente Fernández son producto de los pilares que él trajo a la música”, comentó el productor musical Agustín Lara al diario El País.

“Luis Miguel es un buen ejemplo, y Juan Gabriel es otro. Llegó el momento en que el ser mariachi pasó de ser algo rebelde a ser algo lujoso, a tener 80 mariachis vestidos de gala en un concierto. Se volvió una cosa de 'bling bling'. Vicente inaugura eso. Incluso ese cambio luego lo ves reflejado en la película 'Coco', donde ser mariachi era ya algo súper glamuroso, algo más Hollywood”.

Desde México, su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a través de Twitter a los “familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero”. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compartió en la misma red social su mensaje para el cantante. “Nos duele en el alma la partida de un Grande, Vicente Fernández, ídolo de México, de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Recordamos con alegría su canto al comandante Chávez. Mis sentidas condolencias a sus familiares y al pueblo mexicano. ¡Hoy Dios te recibe con música Chente!”, compartió Maduro.

En cuanto a los países del sur, el presidente de Colombia, Iván Duque, indicó que “el arte y la música de Latinoamérica están de luto” a través de un mensaje corto. “Vicente Fernández fue un verdadero genio del folclor y la música de nuestra región. Su partida nos duele y su legado vivirá para siempre. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de México y con todos sus seres queridos”, mencionó.

'Estos celos' revolucionó el estilo de composición de Fernández.

A su vez, la cantante Natalia Lafourcade dejó un mensaje emotivo en el que comentó: “Gracias al gran Vicente Fernández por todo lo que nos entregó. Maestro que en paz descanses. Gracias por tanto. México y el mundo te amamos”.

Las etapas del Charro

El 'Chente' fue un hombre de etapas, al cual los más estudiosos de la música aún mantienen en alto por su capacidad camaleónica de adaptarse a los tiempos cambiantes, sin dejar su identidad, orgullo patrio y ropaje de charro a un lado. “A Vicente se le debe analizar por etapas, porque con la globalización y la posibilidad de acceder a lo que se hace en otras latitudes, vinieron muchos cambios, al mismo tiempo que su forma de cantar se mantuvo como muy del pueblo, muy nasal, muy tradicional de lo que ha sido la música ranchera”, dijo a El País el musicólogo Luis Omar Montoya, doctor en historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en México.

Dentro de estas etapas Montoya destacó cuatro principales, comenzando en los años 60 y 70, cuando llega a llenar el vacío que deja el cantante Javier Solís al morir en 1966. Luego en los años 80 llega el nuevo Vicente, aquel que se interesa en los temas de migrantes y saca la canción 'Los mandados', un referente absoluto para los que buscan cruzar la frontera al norte de México.

“Yo sé bien que estoy afuera/ Pero el día que yo me muera/ Sé que tendrás que llorar/ Llorar y llorar... No tengo trono ni reina/ Ni nadie que me comprenda/ Pero sigo siendo el rey...”. 'EL REY'

En su tercera etapa llegan los años 90, con el tratado de libre comercio (TLC) de México con Estados Unidos y Canadá, es entonces que Fernández se alza a la cima musical por el éxito de uno de sus discos más famosos, 'Por tu maldito amor', en 1989. En esta etapa es cuando la música ranchera recibe un apoyo estatal oficial, como señaló Montoya: “Vicente ya era famoso en los 80, pero lo del TLC es importante porque el Estado lo abraza, muchas veces los mariachis se dejaron ver en campañas con políticos priístas, es un momento que les da legitimidad estatal”.

Alejandro Fernández despidió a su padre al cantar 'Amor de los dos' en su funeral.

Y en su cuarta etapa, llega el productor musical Joan Sebastian quien juega un rol clave en la musicalización de Fernández, con la música híbrida, versos que saltan de las páginas y una riqueza melódica que ha sido usada como inspiración para nuevos artistas como Pepe Aguilar y Pedro Fernández en México, Slavko Perovic en Croacia, Pedro Bento en Brasil, según apuntó el musicólogo. Después de todo el trabajo de Fernández, la música ranchera se posicionó como uno de los pilares de la cultura mexicana y del legado latinoamericano para el mundo.

Discografía

Fernández llegó a la fama absoluta con el canto 'Volver, volver' (1972), pero su primer álbum se rastrea hasta 1968 con 'La voz que usted esperaba', que contó con 11 canciones originales como 'Mesa para uno', '¿Quién te preguntó?'.

Luego, se alzó a la cima musical mexicana con producciones como 'Hermoso cariño' –que se posiciona como la canción más escuchada del artista en Spotify, con 73 millones de reproducciones–, o 'Acá entre nos', que salió en su álbum 'Qué de raro tiene' (1992), y es considerada una de sus canciones más tristes y profundas: “Acá entre nos/ Quiero que sepas la verdad/ No te he dejado de adorar/ Allá en mi triste soledad...”.

Además, 'Por tu maldito amor' (1989) es otro de los temas icónicos para los mexicanos en las festividades, ya que es una de las más exitosas del cantante, siendo una oda al desamor y la cual se convirtió en una favorita de sus seguidores. “Por tu maldito amor/ No puedo terminar con tantas penas/ Quisiera reventarme hasta las venas...”, cantaba el orgullo de Jalisco.

Así también encontró su voz en el tema 'Estos celos', que estrenó dentro del disco 'Para siempre' (2007) y fue uno de los grandes éxitos en la recta final de su carrera. La canción, compuesta por el mexicano Joan Sebastian, fue popularizada por Fernández y se convirtió en el tema principal de la novela 'Fuego en la sangre' (2008). “Ay, ay, amor/ Ay, ay, qué dolor/ Hoy muero de pensar/ Que no voy a hacer yo al que vas a amar”, canta el tema.

Y 'El Rey', compuesta por José Alfredo Jiménez, fue una de las más populares y la que fue entonada más veces por Fernández en el escenario, incluso durante su concierto de despedida en abril de 2016, a sus 76 años, en un concierto en el estadio Azteca frente a 90 mil espectadores.

“Yo sé bien que estoy afuera/ Pero el día que yo me muera/ Sé que tendrás que llorar/ Llorar y llorar...No tengo trono ni reina/ Ni nadie que me comprenda/ Pero sigo siendo el rey...”.