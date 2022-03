Residente arremete contra J Balvin; Montaner pide reconciliación

La historia de rivalidad entre J Balvin y Residente continúa, luego de que el pasado 3 de marzo este último le dedicase una nueva canción, en la que acusa a Balvin de racista, clasista, machista y sin talento.

Se trata de una colaboración entre Residente y el productor argentino Bizarrap, la cual ya tiene más de 17 millones de reproducciones y se ha hecho trending topic en Twitter.

En la letra Residente plantea una serie de elementos que considera están mal en el género urbano como: la falta de talento; el uso excesivo de auto tune y playback al cantar; el tener compositores, pero no darles el crédito adecuado; la falta de amor a la música; la industria de la fama; y el ego que poseen algunos de los exponentes, son sólo algunos de los temas que tratados.

La canción estilo rap no se limita a mencionar estos elementos, sino que plantea una crítica abierta al cantante colombiano J Balvin. Desde referencias al altercado que ambos artistas tuvieron en los Latin Grammys 2021, hasta menciones directas. “te haces el espiritual usando la salud mental para vender un documental... eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan”, narra el rap.

“No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida… lo peor es que eres racista y no lo sabes”, agrega la canción. Residente aprovechó la oportunidad de señalar al padre de Balvin cono un “influencer frustrado”.

El tema concluye señalado que las diferencias entre ambos artistas, las cuales, según Residente consisten en que el no hace música por el negocio, sino por diversión. Y según su compositor, tiene el propósito de generar conciencia en el público de J Balvin, sobre el tipo de artista que siguen, a la par de darle honra a todos los músicos que si escriben sus canciones.

Balvin, quien actualmente se encuentra de vacaciones con su familia en Argentina, no se ha manifestado públicamente. Sino que ha mantenido subiendo fotos en su red social de Instagram rodeado de sus fans y con mensajes positivos.

Residente explicó en sus cuentas oficiales que todo lo que obtenga la canción irá destinado a Silence the Shame, ONG enfocada en temas de salud mental y a Taller Salud, una ONG feminista.

Problemas legales

El pasado fin de semana Residente puso una imagen en redes sociales anunciando que publicaría un nuevo tema dedicado parcialmente a atacar a una persona. Eso creo especulación en redes, sobre a quién iría dirigido el tema, Vico C (quien ya ha afirmado públicamente que le gustaría enfrentarse contra Residente), J Balvin e inclusive, hay quienes llegaron a pensar que se trataba del Gobierno de Puerto Rico, ya que en el pasado el rapero puertorriqueño ha criticado públicamente a las autoridades de su país.

El lunes 1 de marzo, Residente subió un video a redes sociales explicando que Balvin le pidió no subir el tema. Balvin también estuvo en contacto con Bizarrap, productor de la canción, solicitando la no publicación del tema. Según Residente, lo amenazaron con demandar a su sello discográfico, llamaron al presidente de su disquera. “A mi no me importa si me demanda, me censuran o no soy el número uno, yo soy libre de hacer lo que quiera”, explicó Residente.

¿Cómo empezó todo?

Ambos cantantes han mantenido un conflicto, desde que el Balvin publicó varios tuits instando sus seguidores y a otros músicos a boicotear la edición número 22 de los Latin Grammys, a finales de septiembre de 2021, en la que el mismo se encontraba nominado.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan… Les damos Rating, pero no nos dan respeto”, afirmó el cantante colombiano. Esto ocasionó que varios artistas del género urbano lo criticasen en redes sociales. Uno de esos cantantes fue Residente, quien le dedicó un video tachándolo de falso “tu música es como un carrito de hot dogs. A mucha gente le gusta, pero cuando quieren comer bien, se van a un restaurante. Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”.

Como respuesta a esto, Balvin se dedicó a hacer mofa publicando memes y vendiendo ropa temática del tema. Acciones que Residente crítico en su nuevo tema.

Piden una reconciliación

El cantante y compositor Ricardo Montaner se manifestó en Twitter a favor del cese a las hostilidades entre los dos artistas y abogó por una reconciliación. “He visto con tristeza como dos colegas(diferentes) ensañan hasta sacarse sangre.

“Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón.” Afirmó Montaner. Quien considera que el ensañamiento ha llegado hasta el punto de “sacar sangre”.

“Yo te invito residente a un abrazo enorme , a José (J Balvin) y a quienes para ti sean inferiores.” Concluyó Montaner.