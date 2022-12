Fans de Henry Cavill: ‘Despedimos al mejor Superman de la historia’

Tras haber perdido el papel protagónico en la serie 'The Witcher', el actor británico anuncia que tampoco formará parte de la franquicia DC Comics

El actor británico Henry Cavill publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que anunció que no interpretará más a Superman. La noticia llega luego de que el actor se reuniera con el cineasta James Gunn y el productor de cine británico Peter Safran, quienes en octubre fueron nombrados copresidentes y directores ejecutivos de DC Studios.

“Después de todo, no regresaré como Superman”, dijo Cavill. “Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto".

Cavill añadió que a pesar de que no recuperó el papel, "Superman todavía está presente (…) ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da siguen ahí!”, escribió. “Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”.

Gunn, no guardó silencio y tuiteó que él y Safran “tienen una pizarra de DC lista para funcionar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año”.

Agregó que “entre los que están en la pizarra está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”, dijo Gunn.

Luego, el cineasta empezó a responder preguntas de los usuarios, donde confirmó que había estado escribiendo una película de Superman durante un tiempo y que esta no sería una película sobre el origen del héroe.

A partir del nombramiento, Gunn y Safran han realizado cambios y reevaluado la lista de proyectos del estudio, con algunas decisiones que recientemente han llegado a los titulares de los medios de comunicación. De hecho, recientemente, la directora Patty Jenkins reveló que el estudio no seguirá adelante con una tercera entrega de la franquicia "Wonder Woman".

El anuncio del miércoles también llega inmediatamente después de la salida de Cavill de la serie de Netflix “The Witcher” después de ser el protagonista principal durante tres temporadas. El actor Liam Hemsworth ocupará su lugar.

La mirada del fanático

Tras un anuncio de esta magnitud surgen reacciones. En las redes sociales, los seguidores del universo DC Comics no demoraron en compartir sus opiniones y su sentir por la noticia.

“Ni los fans ni tú merecimos despedirnos del mejor Superman de la historia de esta forma. Siempre te recordaremos como el símbolo de la esperanza de esa fantástica trilogía que es el Snyderverse”, escribió el Club DC Spain en tuiter.

El usuario también expresó que “la decisión de DC Studios de que Henry Cavill no vuelva a ser Superman y los "rumores" de reinicio en el DCU, hacen que para muchos fans pierda el sentido ver las próximas películas de la compañía con estos personajes”.

La cuenta Pelicomic también reaccionó diciendo: “Por más optimista que sea con el nuevo DCU de James Gunn, esto me parece una pésima decisión y otro paso atrás para DC”.

En otro sentido, el usuario de tuiter Man Epic habló del esfuerzo de Dwayne Johnson (The Rock) como productor de la película Black Adam. “No he escuchado a nadie decir que este man luchó 15 años por ser Black Adam y por traer a Henry Cavill como Superman. Para que luego su película fracase en taquilla, y su cameo estrella no sirva para absolutamente nada a futuro. Ahora mismo debe de tener una depresión enorme”.