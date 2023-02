Los ‘Pasieros’ que ganaron un Grammy

¡Arriba Boca Livre, arriba São Paulo, arriba Panamá y Brasil!, así celebró el cantautor panameño Rubén Blades su Grammy a mejor disco de pop latino, que obtuvo el domingo, por su producción Pasieros, que realizó junto al grupo vocal brasileño Boca Livre.

Pasieros es un álbum que salió a la venta en mayo de 2022 con canciones que Blades ya ha grabado en salsa, pero que ahora presenta en la instrumentación de los arreglos de Boca Livre. .

“Sin tu cariño”, “Buscando guayaba”, “Paula C”, “Caminando”, “Día a día”, “Juana Mayo”, “Dime”, “Adán García”, “Vida”, “Aguacero” y “Pedro Navaja” son las canciones que componen este álbum. La producción cuenta con una versión en español y otra en portugués llamada Parceiros.

La agrupación brasileña, que data de 1979, es un cuarteto conformado por Zé Renato, Lourenço Baeta, David Tygel y Mauricio Maestro. Todos utilizan como primordial instrumento la voz acompañado de instrumento, como guitarra acústica, flauta, percusión, viola y bajo eléctrico.

Ante su ausencia en la edición número 65 de los premios Grammy 2023, Blades utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje donde felicitó a sus colegas y amigos del grupo Boca Livre de Brasil por el “merecido reconocimiento a su talento”.

“Boca Livre es un grupo vocal de primer orden, con una gran trayectoria y merece esta distinción, concedida por la Academia de las Artes Fonográficas de Estados Unidos: el Grammy a la excelencia discográfica, categoría pop”, destacó.

La agrupación brasileña Boca Livre. Leo Aversa

Esta sería la segunda vez que el cantautor panameño trabaja con el grupo brasileño; la primera vez lo hizo con su álbum “Mundo”, que obtuvo un Grammy en 2003.

Con su Grammy número 11, Blades aclaró que raras veces se incluye su trabajo reciente en las programaciones de la radio comercial, porque no forma parte de sellos multinacionales y tampoco cuenta con sus “gigantescas” conexiones publicitarias.

“Boca Livre y yo no somos un producto de la propaganda, sino de lo que se conoce como "word of mouth": el que sabe, sabe”, sostuvo. “Lo que más vende no es necesariamente lo que representa a la mejor calidad. Eso es lo que prueba el resultado que hoy agradecemos”, añadió.

Trabajar con la agrupación brasileña representa para el cantautor panameño uno de los puntos que considera sobresaliente en su carrera, ya que sus producciones lo educaron y encantaron.

Explicó que en 1966, cuando tan solo era un joven en Panamá, escuchó, por primera, vez a un grupo vocal brasileño llamado "Jongo Trio". Desde ese momento nació su deseo por grabar algún día un disco completo con una banda semejante.

“Cumpliendo con un sueño de hace décadas: grabar un álbum completo con un grupo vocal del Brasil”, resaltó Blades, quien dijo que “Pasieros (Parceiros) describe el amor, alegría y respeto entre nosotros, y por el arte, la gente y la música del mundo”.