Yamilka Pitre canta 'Adicta al dolor'

Yamilka Pitre, cantante. Cedida

Desde niña, Yamilka Pitre sabía que tenía la capacidad de cantar, pero no sabía que podía entretener. Lo descubrió la primera vez que se subió a un escenario, cuando vio a la gente bailar, aplaudir y sentir la música. “Descubrí que puedo hacer que la gente ria, llore, puedo crear emociones con mi talento”, expresa la artista en una visita a La Estrella de Panamá”.

Pitre llega a las instalaciones del diario vestida con pantalón, blusa blanca y un blazer negro. Lleva tacones negros, el cabello lacio y con ondas en las puntas. Aunque la prenda que mejor le va es su sonrisa, habla con seguridad, mirando a los ojos y contagiando alegría por donde pasa. La visita es a propósito de su más reciente lanzamiento “Adicta al dolor”, tema que estrenó junto a la orquesta Saoco.

“Mi corazón dolido aún se muere por ti, sigo convencida que nací para ti…” dice la letra de la canción, originalmente escrita e interpretada por el grupo colombiano Pasabordo. En balada ranchera la popularizó Marbelle y ahora, Saoco la versionó en salsa. “Está siendo un éxito en Perú y Ecuador. El video fue producido aquí en Panamá y me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado”, dice la artista.

Pitre fue la ganadora del concurso Vive la música en el año 2009. La experiencia llevó un alivio para el corazón de su familia. Cuando ella decidió audicionar estaban transitando un duelo por una périda. “Yo quería cambiar el ambiente porque estábamos prácticamente en un eterno novenario. Mi tía era una persona muy importante en mi familia”, relata.

La artista estrena tema y video junto a la orquesta Saoco. Cedida

“Cuando les dije que iba concursar me hicieron prometer que no me dejaría sentenciar. Estaban muy contentos, comenzaron a organizar bingos y a hacer cosas para apoyarme, teníamos un proyecto como familia. Fue un reto porque era una generación dura, yo cantaba pero no había estudiado, no tenía técnica; en cambio mis compañeros habían ganado Proyecto estrella, venían fogueados y tenían unas súper voces. Me enfoqué en aprender y gané”, agrega Pitre.

El programa definitivamente le cambió la vida, “venir de la experiencia que estaba pasando a ser conocida en todo el país y que la gente conociera mi historia, porque yo lo primero que dije es que había estado en la cárcel, la gente me aceptó. Dios estaba guiando todas las cosas porque fue impresionante la aceptación que tuve”.

La música, su refugio

La cantante asegura que la música la ha salvado de muchas maneras, le ha dado inspiración. “Aparte de ser mi medio de vida es mi refugio, para todo siempre tengo una canción en mi corazón”, cuenta Pitre.

Despues de Vive la música inició una carrera marcada por altos y bajos, “me ha tocado hacer de todo, teatro, cine, comerciales (…) me casé, tuve mis hijos y llegaron nuevos retos. Vivir de la música es una decisión que hay que tomar todo el tiempo, renovarla, porque no es fácil, puede frustrar la parte económica o no tener el reconomiento que quieres”.

Yamilka Pitre también compone, cuando escribe lo hace sobre cosas positivas. Le cuesta escribir de ella o sus hijos, solo una vez escribió sobre su mamá. “Normalmente me inspira la música, no toco ningún instrumento, pero cuando escucho uno sonar, me llegan las letras por lo que me hace sentir”.

Le gusta dedicarle canciones a Dios, le atribuye su talento. “Hay algo que va más allá, cuando colocas los proyectos en manos de Dios, él guía las cosas (…) la gracia que la gente ve en mi, la forma como las personas perciben mis interpretaciones en el escenario es obra de él”.