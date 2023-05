Rey Ruiz: 'Son 30 años de carrera, no son pocos, soy afortunado'

El cantante cubano Rey Ruiz inicia gira de conciertos en Panamá. Carlos Herrera

Reinerio Ruiz Santiago, conocido como Rey Ruiz, canta desde que era un niño, “desde que tengo uso de razón”, dice a La Estrella de Panamá en una conversación. Relata que estudiaba guitarra en el conservatorio en su natal Cuba, “tenía que estar dos horas diarias, veía a los muchachos de la cuadra jugar y me daba un sentimiento tremendo”, recuerda. Recibe a este medio luego de una rueda de prensa, el 'bombón de la salsa' llega vestido con saco slim fit azul, camisa estampada, jeans y zapatos mocasines negros.

El cantante cubano visita tierra panameña para anunciar su gira 'Rey Ruiz, 30 años contigo', que inicia en el Istmo y recorre varios países. El concierto será el 30 de junio en el Teatro Anayansi y el artista promete ofrecer un espectáculo diferente “en cuanto a arreglos musicales. Me place anunciar que desde hace mucho tiempo he querido hacer esto, estar en un lugar así”, expresa.

“Son 30 años, no son pocos”, comparte el artista. Dice sentirse agradecido de poder contar con gente que ha escuchado su música durante tantos años. “El sentimiento es muy bonito, lleno de experiencias que han pasado frente a un público que no es mío, que no es mi país, me puedo sentir como el rey del mundo. Soy muy afortunado”, añade.

Celebra una carrera que empezó cuando salió de Cuba a los 24 años de edad. Llegó a Miami y durante un año buscó “orientarse musicalmente”, hasta que Sony Music lo firmó y en 1992 lanzó su primer disco homónimo, “con todas las canciones que ustedes conocen, Todo por estar contigo que ha sido la canción bandera por excelencia aquí en Panamá y otras más”.

“Este fue el primer país que visité después de comenzar a trabajar. Vine a participar en un programa de televisión y me invitaron a Chiriquí. Me siento muy bien cada vez que vengo, quiero mucho a Panamá”, destaca Ruiz. Revive una experiencia que tuvo en el año 2022, “me sorprendió lo que vi del público panameño, estuve en una presentación y estuvieron cantando conmigo, todos, desde la primera canción hasta la última, parecía que querían subir a la tarima (…) por eso decidimos empezar en Panamá”.

Una vida tranquila, sin horarios, pero con retos por cumplir

Ruiz tuvo una infancia feliz, “fue normal, fui un niño común y corriente, [crecí] en una casa donde mami y papi nos trataban muy bien, somos tres hermanos, fui un muchacho normal, querido por sus padres y por sus tíos”.

Sus padres son “una piedra muy sólida” en su vida y carrera, “gracias a ellos empecé a hacer música, sobre todo por mi papá, que era el que más me impulsaba. El mejor valor es la parte familiar, son una pareja que llevan tantos años juntos, eso te enseña mucho para tu vida cotidiana”.

Actualmente, su vida está llena de “ciertas comodidades y responsabilidades, hay cosas que me hacen crear una vida diferente. Mi vida es normal, igual que la de otra persona, lo único es que no tiene horarios definidos. Yo soy una persona que tiene un trabajo y tiene que cumplir determinados retos”. Además, el cantante trata de balancear, dice, su profesión con la vida familiar.

Rey Ruiz, 30 años contigo

El último disco que estrenó se llama Insuperable, fue la inspiración para hacer una gira de teatro, “este movimiento empezó hace unos meses a través de este disco, como una puesta en escena musicalmente diferente, tuve el atrevimiento de decir 'voy a hacer un disco que marque una pauta en mi música', nunca había pensado en hacer algo así, hasta el día que me invitaron a hacer una canción que no era para mi disco y dije 'me gusta, voy a hacer un disco así'. A partir de ahí empezamos a pensar en cómo hacer este tipo de gira de teatro”.

El más reciente álbum de Ruiz, le da un toque de Big Band a los mejores clásicos de la música popular de todos los tiempos, de países como Argentina, Francia, Cuba, México y Estados Unidos.

El artista expresó que con el tour comienza una nueva etapa en su vida artística “porque siempre hemos estado en muchos lugares, en arenas, discotecas, como empezamos todos (…) Nunca había hecho una gira de teatros, en este caso empiezo aquí en Panamá, gracias por permitirlo”.

Con relación a lo que se disfrutará en el evento, Ruiz adelantó que cantará “las mismas canciones que ustedes permitieron que entraran en sus corazones, va a ser un espectáculo un poco más llevadero en cuanto a acompañamiento, otra fórmula musical y eso me tiene entusiasmado”.

“A mí me encantaría decir muchas cosas, me encantaría decir todo lo que va a pasar. Pero, si lo digo pierde la gracia, prefiero llegar al momento y enseñarles lo que tengo para ustedes, crear expectativas con respecto al show, a la presentación, sería estar admitiendo ciertas cosas que quizás pudieran cambiar, al fin y al cabo yo lo que pretendo es hacer una puesta en escena diferente”, agregó el artista.