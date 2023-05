El cantante panameño Sech actuará en España y Alemania en julio

El cantante panameño de música urbana Sech actuará en la ciudades españolas de Mallorca, Torremolinos, Barcelona y Madrid, además de Nuremberg (Alemania), entre los próximos 15 y 23 de julio, según un comunicado divulgado este jueves 18 de mayo por la organización de la gira.

El artista, de 29 años, regresa a Europa con el “Summer Tour” una gira que comenzará el 15 de julio en Nuremberg, desde donde viajará a España para actuar en Mallorca (16), Torremolinos (21), Barcelona (22) y Madrid (23).

El anuncio de sus conciertos por Europa llega después de que Sech recibiera una nominación a los Premios Heat al Mejor Artista Región Norte y dos nominaciones a los Premios Tu Música Urbano por Remix Del Año y Colaboración Del Año.

Además, el mes pasado, el artista nominado al Latin Grammy lanzó una nueva versión del tema en inglés Take Me Out to The Ball Game, melodía muy popular en el mundo del béisbol de Estados Unidos, con un toque latino.

La nueva versión de Take Me Out to The Ball Game mantiene intacta la letra del himno del deporte, pero cantada completamente en español, destaca el comunicado.

"Es un artista muy completo y con un show de gran calidad. Estamos seguros que, al igual que el verano pasado, será la sensación de esta temporada en Europa", dijo Manuel Correa, de CMN, la empresa de promoción de conciertos que trabaja con el artista panameño.

En octubre de 2022, Sech presentó su EP (álbum de duración media) Ya Casi Vienen, producido por él, Dimelo Flow y John El Diver.

El EP incluye la canción Foto en panty, la cual fue tendencia en las redes sociales por su baile en TikTok.

Además, la revista Rolling Stone señaló al EP como “una sensación de luminosidad rejuvenecida, fresca y optimista”.