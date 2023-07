La reina del pop promete contar sus secretos más íntimos en su autobiografía "he Woman In Me", que se lanzará el 24 de octubre del presente año

Autobiografía de Britney Spears, ‘The Woman In Me’ se publicará a finales de 2023

Este martes 11 de julio la editorial Simon & Schuster Gallery Books anunció la fecha de publicación del libro de Britney Spears, mejor conocida como la reina del pop.

La obra que se titula The Woman In Me (La mujer que hay en mí), saldrá el 24 de octubre del presente año y planea revelar secretos y datos de la cantante nunca antes contados.

La portada presenta a una Spears de los años de 1990 topless con pantalones plateados y los brazos cubriéndole los pechos en tono blanco y negro.

“El convincente testimonio de Britney en un juicio público sacudió al mundo, cambió leyes y demostró su inspiradora fuerza y valentía”, dijo Jennifer Bergstrom, vicepresidenta ejecutiva y editora de Gallery Books, en un comunicado compartido con Billboard.

“No me cabe duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el acontecimiento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir por fin su historia”, dijo.

La editorial anuncia en su página web una colección que revelará la vida privada de la artista que ha sido un blanco a la prensa sensacionalista por mucho tiempo. Menciona que el libro contará los verdaderos pensamientos y sentimientos de la cantante, que solo han salido a relucir de vez en cuando en redes sociales desde la disolución de su tutela de 13 años en noviembre de 2021.

Además, se planea lanzar un audio del libro de la obra a la cual también se han vendido los derechos extranjeros en Alemania, Brasil, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Rumanía, Portugal y Suecia.

“En junio de 2021, el mundo entero escuchaba cómo Britney Spears hablaba en un juicio público”, se lee refiriéndose al testimonio quela reina del pop dio durante el proceso para disolver el acuerdo legal que daba a su padre separado y a su equipo legal el control total sobre la vida privada y profesional de la cantante.

“El impacto de compartir su voz — su verdad — fue innegable y cambió el curso de su vida y la de innumerables personas. The Woman in Me revela por primera vez su increíble trayectoria y la fuerza que hay en el corazón de una de las mejores intérpretes de la historia de la música pop”.

La autobiografía se describe con “notable franqueza y humor” en un “libro innovador” que “ilumina el poder duradero de la música y el amor y la importancia de que una mujer cuente por fin su propia historia, en sus propios términos”.