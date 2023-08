Taylor Swift es el tema de un nuevo curso universitario de psicología social

Swift ha sido cada vez más un tema de estudio en numerosas universidades de todo Estados Unidos. EFE | Nina Prommer

La cantante estadounidense Taylor Swift se ha dado a conocer como una de las súper estrellas más grandes del planeta y un nuevo curso en la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) está profundizando en lo que los psicólogos pueden aprender de su carrera artística.

El curso lleva el nombre de Psicología de Taylor Swift – Temas avanzandos de psicología social y comenzará a dictarse este otoño impartido por la estudiante de doctorado Alexandra Wormley.

“Básicamente, el curso usa a Taylor Swift como un ejemplo de un semestre de diferentes fenómenos: chismes, relaciones, venganza”, dijo al sitio de noticias de ASU y enfatizó que “la clase no es un seminario sobre cuánto nos gusta o nos disgusta ella, quiero ser capaz de aprender sobre psicología”.

Wormley agregó que conectará temas de varios álbumes de Swift con la psicología, dando como ejemplo Reputation de 2017.

“El sexto álbum de Taylor, Reputation, es su regreso después de desaparecer del centro de atención debido a conflictos con Kim Kardashian y Kanye West. Ella representa su venganza contra ellos y el panorama de los medios en general, al lanzar un álbum increíblemente exitoso junto con una gira por el estadio”, explicó.

“Los estudiantes saben esto, pero ¿saben por qué nos gusta la venganza? ¿saben cómo representamos la venganza? La psicología social nos lo puede decir”, dijo.

Swift ha sido cada vez más un tema de estudio en numerosas universidades de todo el país. En febrero de 2022, el Instituto de Música Grabada Clive Davis de la Universidad de Nueva York lanzó su primera clase sobre la súper estrella impartida por la escritora de Rolling Stone Brittany Spanos.

En agosto pasado, la Universidad de Texas, en Austin, lanzó un nuevo curso de artes liberales titulado Concursos y contextos literarios: el cancionero de Taylor Swift. Se estudió el trabajo del cantautor junto con artistas como Chaucer, Shakespeare, Wyatt, Coleridge, Keats, Dickinson. y Plath con “textos requeridos” que incluyen cuatro de sus álbumes más recientes.

Más recientemente, Stanford anunció un curso trimestral de invierno, "All Too Well (versión de 10 semanas)", que promete un "análisis en profundidad" de las letras emotivas del éxito número 1 enseñado por la alumna Nona Hungate.