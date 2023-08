Charlize Theron no quiere que nadie le dicte como envejecer. No se quiere guiar de los estándares que Hollywood o la sociedad ha definido como correctos ante el edadismo que tanto oprime a las mujeres de la industria.

La actriz quiere hablar del fenómeno de envejecer con suma normalidad, rompiendo el irrealismo que rodea la perfección de la belleza hollywoodense que descubren las estrellas quienes pasan los 40 años dentro de la industria.

"Mi rostro está cambiando y me encanta que mi rostro esté cambiando y envejeciendo", dijo recientemente a la revista Allure. "La gente piensa que me hice un estiramiento facial", apuntó y defendiéndose de los rumores que circulan y la tachan de haberse realizado un proceso quirúrgico en secreto. "Dicen, 'qué se hizo en la cara' y yo reacciono, ¡solo estoy envejeciendo! No significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es lo que sucede'".

La ganadora del Óscar también ha hecho un llamado al incómodo dicho de que “los hombres envejecen como el buen vino” y las mujeres “como flores marchitas”.

“Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él, pero también creo que las mujeres quieren envejecer de una manera que les parezca correcta. Creo que debemos ser un poco más empáticos con la forma en que todos pasamos por nuestro viaje. Mi viaje de tener que ver mi cara en una valla publicitaria es bastante divertido ahora”.

Así, Theron también ha decidido hablar de los cambios que el cuerpo vive al superar los 40 y que esto también debe ser algo por el cual sentirse orgulloso. En la misma entrevista, la actriz recuerda cómo aumento 18 kilos para el rodaje de Monster en 2003 donde interpretó a una asesina en serie, y cómo los perdió una vez acabó el proceso de filmación a sus 27 años.

"Me perdía tres comidas y volvía a mi peso normal", bromeó la actriz. Al repetir la experiencia unos años después para interpretar a una madre embarazada en Tully (2018), descubrió que su realidad había cambiado a raíz del paso del tiempo y que su cuerpo ya no reaccionaba de la misma manera.

“Recuerdo que después de un año de tratar de perder peso, llamé a mi médico y le dije: 'Creo que me estoy muriendo porque no puedo perder este peso'". Y él dijo: 'Tienes más de 40 años. Cálmate. Tu metabolismo no es lo que era'”.

Así, Charlize Theron decidió que “nunca más” volvería a hacer una película que le imponga subir tanto peso. “Nunca más lo haré de nuevo porque no puedes quitártelos de encima”, sentenció a Allure.

Pero los descubrimientos y enseñanzas de Theron no solo se deben al envejecimiento de su cuerpo pasados los 40. Durante los últimos años, la actriz ha descubierto un nuevo público y ha demostrado sus habilidades en el cine de acción con películas como Mad Max: Furia en el camino (2015) y la saga de Rápidos y furiosos con los cuales ha sido consciente de los riesgos asociados al género y su edad.

“Lo que realmente me fastidia es que ahora hago películas de acción y si me lastimo, me toma mucho más tiempo curarme que cuando tenía 20 años", dijo a Allure. "Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de 25 años que puedo tirar contra la pared y ni siquiera lastimarme mañana".

La mirada de la actriz ante los efectos del envejecimiento es algo que ayuda a reivindicar los estándares de belleza y las exigencias que muchas personas, no solo en el mundo de las pantallas, deben vivir.

Que Theron, quien es conocida por ser una de las mujeres más guapas de Hollywood, hable de estos temas con tanta normalidad y se atreva a proyectar sus inseguridades frente al mundo, sirve para seguir derrumbando los prejuicios y tabúes que la sociedad ha impuesto en sus habitantes. Ya que como dicen muchos “la edad no llega sola” y nadie está exento de ella y sus efectos.