Grettel Garibaldi sueña con poder impulsar a nuevos artistas

“Estoy agradecida con Dios y con la producción de Ticket More por haberme dado la oportunidad de llevar adelante esta noble tarea de abrir un concierto, tan especial, como el del gran Ricardo Montaner. Crecí escuchando su música y doy fe de su importante contribución a través de las bellas artes, en el mundo entero”, confiesa Grettel Garibaldi a La Estrella de Panamá.

La artista panameña lleva la música en la sangre desde los tres años de edad, cuando comenzó a recibir clases de piano. Este año será la encargada de dar apertura al concierto de Montaner, a realizarse el 13 de diciembre en el Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali).

Además, el pasado mes de octubre lanzó el álbum Manifesto, “una especie de acta sonora, que expresa de manera sincera, el 'sello musical' que tanto busqué por muchos años. Fue encontrarme honestamente, en una forma en la que encajara naturalmente para llevar un mensaje en el que el amor es el protagonista. Es la sana postura artística, en la que expongo genuinamente mi corazón. Esa es la visión y perspectiva”, relata.

La compositora encontró su identidad sonora con esta producción. “Elementos de diferentes géneros musicales, se dan cita para converger en un solo proyecto. Una sola propuesta. Van desde una bachata fresca, pasando siempre por el eje del pop, hasta llegar al epicentro de un bolero. Crecí escuchando música de muchas épocas, desde los años 40, hasta la época actual. Así defino la identidad sonora de Manifesto”.

Portada del álbum 'Manifesto' que Garibaldi lanzó el pasado mes de octubre. Redes Sociales: grettelgaribaldi

El concepto del proyecto “empezó a ver la luz desde el año 2020, cuando el difícil proceso pandémico que vivimos, me llevó a un replanteamiento profundo acerca de muchas cosas. Es que Dios me ha dado la oportunidad de expresarme a través de la música, y eso es una gran bendición por la cual estoy siempre agradecida”.

Algunas canciones del álbum, nacieron durante la pandemia. Otras, Garibaldi las había compuesto desde el 2017. El resto de las canciones, las compuso en tiempo real con quien es el productor musical y arreglista del proyecto, el músico panameño Jonathan González.

“Este disco se trabajó como base primaria en Panamá, con el ingeniero de grabación y mezcla, Dominique Moreno. Sin embargo, músicos de Argentina, Cuba y Venezuela, también forman parte de esta propuesta”, añade.

'Las canciones tienen identidad sonora'

Garibaldi comparte dos de las anécdotas que vivió durante el proceso de creación de Manifesto. “La primera es que dentro de este nuevo disco, hay una canción que se llama 'Cuando te miro', que la compuse un 14 de febrero del 2017. La grabó en salsa el gran Tito Nieves en el 2018, bajo los arreglos y producción musical del maestro Sergio George (productor de Marc Anthony, Thalía, Jlo, Prince Royce, y muchos más)”.

Sigue contando: “Ese tema no lo compuse para salsa. Originalmente era un merengue pop/cumbia. Esto último, no se lo comenté al productor, sino que simplemente le mostré el tema cantado por Tito Nieves, y cuando él me mostró su propuesta de arreglo musical, era exactamente la idea original: un merengue/cumbia pop. Así es como corroboras que muchas canciones tienen su identidad sonora desde que las compones”.

La segunda anécdota, se trata de otro tema que forma parte del disco, “cuyo nombre es 'Re'. Le dije al productor que quería hacer un tema llamado 'Re', en el que el prefijo 're' formara parte de las estrofas de dicha canción. Es decir, que todas las estrofas tuvieran palabras que empezaran con 're'. Además, que estuviera compuesta musicalmente en tono re”.

“Este tema fue todo un reto para mi, porque mientras escribía la letra, todo tenía que encajar en armonía para que el mensaje se entendiera. La canción habla de que en muchos casos, la reconciliación es posible”, cuenta.

Jurado en Talenpro 2023

“La experiencia en Talenpro siempre es de mucha edificación. Tener la oportunidad de ver a tantos jóvenes expresar su corazón a través de varias disciplinas del arte, y a la vez, percibir sus valores en el trato humano. Es muy especial y enriquecedor”, expresa la artista.

Garibaldi ha representado a Panamá en el Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, Chile, con su composición “La vida es bella”, alcanzando la posición de finalista entre los tres mejores. A lo largo de su carrera, ha colaborado con destacados productores como Miguel Ángel 'Malin' Villagrán, Jay Lugo y Janina Rosado, y ha compartido escenario con renombrados artistas como Ricardo Arjona, Tommy Torres, Vicente Fernández y Joan Manuel Serrat, entre otros.

Como compositora, ha escrito para reconocidos artistas como Tito Nieves, N'klabe y Daniela Darcourt. Su talento la hizo merecedora de una nominación al Latin Grammy en 2020 en la categoría de Mejor Canción Pop, por su colaboración en 'Una Vez Más' junto a Ximena Sariñana, Elsa y Elmar y Susana Cala.

Sobre los sueños que le faltan por cumplir, responde: “El corazón lo tengo lleno de muchos sueños; pero, si puedo compartir dos de ellos, sería hacer música para películas, y tener una plataforma con recursos suficientes que impulsen a nuevos artistas que tengan la visión sana para expresarse a través de todas las disciplinas del arte. El arte en general, forma parte de los cinco pilares que sostienen en una sociedad a nivel mundial”.