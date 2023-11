Anitta promete recuperar en 2024 el funk carioca que corre por sus venas con más música

La cantante brasileña, que empezó cantando en una iglesia local de Río de Janeiro, tuvo que pasar por el quirófano hace unos meses debido a los dolores y las complicaciones derivadas de la endometriosis que le diagnosticaron hace casi una década.

Anitta, que actuó este pasado fin de semana en el festival Megaland de Bogotá, cuenta que por eso este último año no ha podido trabajar "ni lanzar temas" que presentar a los Latin Grammy, celebrados hace dos semanas en Sevilla (España), así que se esperaba que este año no hubiera nominaciones, como sí las tuvo con Envolver en 2022.

Sin embargo, se muestra muy comprensiva y afirma que cada año "tiene que ser la vez de alguien, no puede ser siempre la vez del mismo".

Para la cantante, que es hoy la primera artista brasileña en convertirse en número uno global de Spotify, es importante saber cuándo parar: "este año estuve descansando y aprovechando para volver a mí y cuidar de mi salud".

Sin embargo, su carrera no se detuvo por completo, pues publicó canciones como su reciente Funk Rave y poco a poco los proyectos han vuelto a su agenda y promete ampliarlos el próximo año con nuevos temas y más música.

LE 'ENCANTARÍA' VOLVER A ACTUAR

Además, Anitta se lanzó este año a la actuación en la serie española de Netflix, Élite, para interpretar a una instructora de defensa personal que enseña a una chica a protegerse de los abusos de su pareja.

Dice que le "encantaría" volver a ponerse delante de las cámaras ante el buen recibimiento que tuvo su personaje: "ojalá que vengan más invitaciones y yo pueda seguir actuando".

La serie le "encantó" tanto a ella como a su madre, que le dijo sorprendida y con humor "¡esto no es mi hija!" a través de un mensaje cuando estaba viendo la serie.

No fue su único evento en su reciente visita a España, pues además de su actuación en los Latin Grammy, la brasileña hizo de jurado para la 'Gala 0' de Operación Triunfo en el que además cantó su tema Mil veces.

'ALMA DE BRASIL' EN TODOS SUS CONCIERTOS

Los espectáculos de Anitta sobre el escenario son como un billete de ida y vuelta a Brasil por su provocativa y brillante ropa con flecos, brillos y transparencias en los que no sólo canta en portugués sino también en inglés y español.

Asegura que el ritmo carioca "corre por mis venas" y a pesar de que los últimos años ha experimentado con el reguetón en canciones como Downtown, se mantiene "fiel" a los ritmos de las favelas de Río, donde se crío: "están en mi corazón, en mis raíces".

La última vez de la artista en Colombia fue hace cinco años en el Festival Megaland, al que regresó el pasado sábado como una de las headliners.

Por eso destaca que Colombia siempre la hace sentir "súper bien recibida", y como señaló en sus redes sociales regresaría al país 'Mil veces', como guiño a su último tema en el que comparte videoclip con Damiano David, vocalista de Måneskin.

El rodaje del videoclip "fue intenso", rememora la brasileña, "había mucha energía" que fluctuó entre "estar juntos peleando y besándonos" pero lo recordó como una experiencia muy divertida porque "Damiano es súper profesional".

Parece que la relación entre Anitta y el cantante de Måneskin se resume al videoclip, porque, dice, la música de los italianos "me encanta pero no es el estilo que yo estoy haciendo", aunque no descarta una posible colaboración en el futuro.