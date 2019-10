La gastronomía panameña sigue dando de qué hablar. El restaurante panameño Maíto aparece en la posición no. 17 en la versión 2019 de la Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina, que se dieron a conocer este jueves en una ceremonia anual en Buenos Aires Argentina.

El restaurante peruano Maido, por su parte, es nombrado por tercer año consecutivo como el número uno de la región. Conservando su estatus como el mejor restaurante en América latina, Maido, o 'bienvenido' en japonés, es el restaurante insignia del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que sirve creativos menús de degustación de bocados peruanos-japoneses como hotdog de pescado y arroz de erizo de mar, junto con opciones a la carta y un clásico mostrador de sushi.

El tres veces ganador Central aterriza en el No. 2. Pujol, en la Ciudad de México, ocupa el puesto No.3, seguido por Don Julio en Buenos Aires en el No.4 y Boragó en Santiago en el No.5, recibiendo los títulos de The Best Restaurant en México, Argentina y Chile, respectivamente.

México y Perú encabezan la lista 2019 con 11 participantes cada uno, entre ellos Alcalde por México, ganador del Highest Climber Award, y Central por Perú, ganador del Sustainable Restaurant Award. Brasil se adjudica nueve puestos – incluyendo a los nuevos entrantes Evvai y Manu – seguido de Argentina con ocho y Chile con seis.

Este año, Latin America's 50 Best Restaurants presenta siete nuevos ingresantes: Kjolle, el emergente restaurante de Pía León con sede en Lima, recibe el Highest New Entry Award, ocupando el puesto número 21 de la lista. De Patio en Santiago, Chile, entra en la lista con el No.34; Mil en Cusco, Perú, con el No.36; La Docena en el distrito de Polanco, en la Ciudad de México, ocupa el No.38; mientras que Manu en Curitiba, Brasil, entra en la lista con el No.42. La séptima New Entry es Mayta de Lima, Perú en el No.49.

“Al celebrar la séptima edición de los premios, podemos reflexionar sobre el continuo aumento del estatus gastronómico de la región, así como sobre la diversidad y el talento tan evidente en la lista de este año", dice William Drew, Director de Contenido de Latin America's Best 50 Restaurants.

La lista completa a continuación:

Maido (Lima, Perú) Central (Lima, Perú) Pujol (Ciudad de México, México) Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Boragó (Santiago, Chile) A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) El Chato (Bogotá, Colombia) Leo (Bogotá, Colombia) Osso (Lima, Perú) D.O.M. (São Paulo, Brasil) Quintonil (Ciudad de México, México) Isolina (Lima, Perú) Astrid y Gastón (Lima, Perú) Alcalde (Guadalajara, México) Pangea (Monterrey, México) Sud 777 (Ciudad de México, México) Maito (Ciudad de Panamá, Panamá) Maní (São Paulo, Brasil) Rafael (Lima, Perú) Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) Kjolle (Lima, Perú) Harry Sasson (Bogotá, Colombia) Oteque (Rio de Janeiro, Brasil) Lasai (Río de Janeiro, Brasil) *Art of Hospitality Award Tegui (Buenos Aires, Argentina) La Mar (Lima, Perú) Rosetta (Ciudad de México, México) Máximo Bistrot (Ciudad de México, México) Chila (Buenos Aires, Argentina) Ambrosía (Santiago, Chile) Nicos (Ciudad de México, México) Le Chique (Cancún, México)

Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay) *The Best Restaurant in Uruguay

De Patio (Santiago, Chile)

Olympe (Río de Janeiro, Brasil)

Mil (Cusco, Perú)

Restaurante 040 (Santiago, Chile)

La Docena (Polanco, Ciudad de México, México)

El Baqueano (Buenos Aires, Argentina)

Evvai (São Paulo, Brasil)

La Docena (Guadalajara, México)

Manu (Curitiba, Brasil

Mocotó (São Paulo, Brasil)

Osaka (Santiago, Chile)

Elena (Buenos Aires, Argentina)

Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)

99 (Santiago, Chile)

Malabar (Lima, Perú)

Mayta (Lima, Perú)

Narda Comedor