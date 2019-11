El aguacate es muy popular no solo en Panamá, sino en toda la región latinoamericana. Y su fama de superalimento con alto contenido en grasas saludables, vitaminas, fibras y proteínas, que mejora la salud del corazón, regula los niveles de colesterol, previene y controla la artritis y ayuda a la pérdida de peso, entre muchos más beneficios, se ha extendido por todo el mundo poniéndolo de moda.

Hoy en día, se estima que la producción mundial de aguacates supera los 5 millones de kilos anuales, de los cuales más de la mitad se produce en México y su crecimiento de consumo ronda el 300% en la última década.

Sin embargo, si se le pregunta al panameño promedio cómo consume el aguacate, la variedad de preparaciones no será muy extensa.

“A pesar de que en Panamá y en muchos países del sur somos muy 'aguacateros', los comemos siempre de las mismas formas. Incluso yo, que tengo tantos años de cocinera, hay muchas maneras de utilizar el aguacate que nunca las había puesto en práctica y menos para un restaurante”, reconoce Felicia Santos, chef de Todo Avocado, el primer avocado bistro de Panamá, en el que este versátil producto es la estrella en todos los platos.

Todo lo que necesitas es amor ¡y aguacate!

Santos, quien proviene de una familia dedicada por generaciones a la gastronomía, decidió junto con sus hermanos, hijos y sobrinos que viven en seis diferentes países, echar adelante un proyecto al que le vieron un gran potencial.

Decidimos establecer esta nueva forma de disfrutar del aguacate en variadas presentaciones para el desayuno, almuerzo y la cena. La idea es salir de lo común y aprovechar el boom del aguacate a nivel mundial; todas las bondades del aguacate, en la salud están reluciendo y queremos que la gente tenga la oportunidad de comer algo que de repente no va a ser tan diferente, como enriquecido.

El menú consta de cuatro platos de desayuno, cinco entradas, cinco tostas, cinco platos principales y cinco postres. El aguacate está presente tanto en platos calientes, como fríos. En platos salados como dulces. La principal materia prima, el aguacate Hass, de mayor producción en el mundo, en preparaciones que incluyen vegetales y frutas frescas y presentados con flores comestibles de la finca orgánica y natural Aqua 507.

“Tenemos interés de que los platos que servimos además de ser ricos sean muy vistosos y provoquen ser fotografiados”, dice Felicia. La presentación es esmerada y en ella tienen protagonismo flores comestibles, ajonjolí y microbrotes orgánicos.

Tosta de aguacate con mango.

Días previos a la apertura de Todo Avocado, el pasado 15 de noviembre, se llevó a cabo una degustación para medios de comunicación, influencers e invitados especiales.

El primer plato es un Avocado cool, una sopa fría inspirada en el gazpacho que tradicionalmente se elabora con tomate. Además de aguacate, el Avocado Cool se prepara con una base de caldo de vegetales, vinagre de jerez, pepino, ajo y cebolla.

La degustación continuó con Avo tempura, bastones de aguacate fritos en tempura, acompañados de una mayonesa de sriracha.

Continuamos con una causa limeña, rellena con atún y aguacate, decorada con un abanico de aguacates en la parte superior.

Poke con atún, edamame, pepinos, zanahorias y aguacate

Para el plato fuerte, los invitados pudimos elegir entre el poke, con arroz de sushi, edamame, pepinos y zanahorias, rodeados por aguacate. El poke puede pedirse en tres versiones: con atún, con salmón o el vegano, con remolacha.

La segunda opción de plato fuerte para la degustación fue con el llamado Oasis: pollo al curry sobre arroz blanco en napoleón, coronado con un abanico de aguacate, acompañado de nueve ingredientes con los que se puede complementar el arroz: coco tostado rallado, maní, pasitas, apio, pimentón, mango verde, cremoso de aguacate, zanahoria y pepinillos. El resultado es un abanico de sabores y texturas que generan una experiencia completa.

La velada concluyó con el postre: una Avo trufa, con queso de cabra, miel y aguacate, recubierta de nueces y un avocado cheesecake: queso cremoso con aguacate sobre una base de galletas de avena y mantequilla, bañado con mermelada de frutos rojos.

La carta

Avo burger, con todo sus aderezos

Para los desayunos hay cuatro opciones : huevos benedictinos sobre medio aguacate, en lugar del tradicional english muffin, salmón y la clásica salsa holandesa, servidas con pan va a parte; un healthy yogurt — yogurt griego con aguacate batido, frutas frescas, frutos secos, granola y trocitos de aguacate; pancakes de aguacate, acompañado de lascas de aguacate, mermelada de frutos frescos y miel y arepas —con remolacha y chía— rellenas con reina pepiada —aguacate pollo y mayonesa—.

Cuatro tostas estarán disponibles para cualquiera de las comidas, una con hummus de remolacha, otras con mango. Todas se acompañan con rebanadas de tomate.

Entre las entradas

En las entradas destaca un Medio avocado, medio aguacate relleno con ensalada rusa y en una versión caliente, el Avo grill, medio aguacate grillado con fondue de cuatro tipos de queso con champiñones y un tartar de atún claro, con aguacate.

Cheese cake de aguacate con mermelada de frutos rojos

Entre los platos fuertes está la Avo burger, una torta de carne entre dos mitades de aguacate, con todos sus aderezos tradicionales, un linguini con pesto de aguacate (pesto tradicional mezclado con aguacate), coronado con un abanico de aguacate.

La chef

“Tengo cocinando toda la vida”, dice Felicia al preguntarle sobre su pasión por la cocina. “Mi abuelo paterno era un cocinero - pastelero caraqueño que enseñó a sus hijos —nuestros padres— y ellos a su vez nos enseñaron a nosotros. Mi mamá, al casarse con mi papá, que es el mayor de sus hermanos, también entró en ese aprendizaje y yo te puedo decir que a los 13 años ya cocinaba”, dice con orgullo.

Psicopedagoga de carrera, por 26 años, nunca estuvo alejada de la cocina. “hacía eventos, catering, siempre estuve en la cocina y tuve mi restaurante por unos 11 años”, cuenta. De cinco hermanos, tres son chefs y los otros dos, también cocinan.

Los cocineros tras las recetas de Todo Avocado

Y Todo Avocado cuenta con el apoyo de toda la familia. Entre los tres que somos chefs y vivimos en países diferentes, organizamos y enriquecimos el menú. Yo estaré encargada en Panamá y en Madrid, vamos a abrir el segundo local en Madrid”, revela.

Y aquellos hijos y sobrinos que no cocinan, han colaborado desde sus lugares de residencia con labores de mercadeo, imagen y diseño.

En Todo Avocado resalta el color verde y un vistoso empapelado con aguacates cargados en frutos nos acerca a la naturaleza. En comunión con esa imagen, el respeto a la naturaleza, todos los materiales 'to go' son biodegradables, compostables y algunos hechos con la semilla del avocado.

Todo Avocado está ubicado en el Edificio Marqués de Portago, Calle 8va Este en el Casco Antiguo de Panamá. Ofrecen servicio to go y delivery a través de Apetito24, Glovo, Uber Eats y Asap. Está abierto al público de martes a domingo, de 9 a.m. a 10 p.m.