Chefs al rescate, un gran apoyo a los héroes de blanco en la pandemia

Con el cierre de muchos restaurantes debido a la pandemia, un grupo de chefs decidió trabajar en una iniciativa que les permitiera dar una mano a quienes trabajan en la línea de fuego de la epidemia y, a la vez, aprovechar el tiempo que debido al cierre de los restaurantes, tienen disponible.

“Nos pusimos en contacto con uno de los gestores y le dijimos que los (chefs) que estamos en casa podíamos aportar también. Conseguimos ingredientes y ellos ofrecen el transporte para llevar las comidas”, explica la chef Elena Hernández.

La preparación de estas comidas, que se hace cinco días a la semana, es documentada por cada uno de los cocineros que trabajan con los mismos ingredientes, pero cada uno de ellos aporta su creatividad. “Subimos fotos y videos de las recetas y ya hemos hecho dos live cooking show. El primero fue un brunch de Pascua y el segundo fue la noche de tapas”, cuenta. El jueves pasado en la noche de tapas se prepararon recetas sencillas de unos 15 minutos; cada chef preparó un plato.

“Supongo que haremos algunos más, pero queremos ir un día a la vez. Estamos en la cuarta semana de actividad, veremos qué otras cosas podemos hacer más adelante”, explica.

En estos momentos muchas personas están retomando el control de sus cocinas . “Hay dos tipos de personas: a los que les gusta (cocinar) y a los que no les gusta y no saben hacerlo. El segundo grupo es el que lo está pasando mal, porque muchos lo están disfrutando. Estoy sorprendida de la cantidad de gente que está cocinando en todo el mundo; los chefs que están haciendo presentaciones, me encanta, hay mucha información”, afirma.

Esta información disponible es la que establece que no hay excusas de no saber cocinar. “Ahora mismo entras a internet y puedes encontrar cualquier receta de todo... no hay excusa de que nadie te enseñó”, alega.

Es un momento para aprovechar que uno está en casa, hacer actividades qué mejor que la cocina que une a la gente alrededor de la cocina, y es un momento para aprender a comer lo que hay”, concluye.