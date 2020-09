Cocina con solidaridad en pro de la restauración comunitaria

La primera iniciativa de ADEP en materia culinaria ha beneficiado a la población de Cabo Verde en los últimos meses. Cedida

En medio de la pandemia, la Asociación de Damas Españolas Panameñas (ADEP) ha llevado a cabo el proyecto culinario 'Cocina Solidaria, el cual recibe a diversos chefs españoles –que residen y trabajan en Panamá– para dar clases virtuales de cocina a la población, por módicos precios. Las ganancias que se generan son reservadas en el fondo de becas estudiantiles que dirige la asociación y en su nuevo proyecto de restauración comunitaria centrado en Cabo Verde.

En conversación con La Estrella de Panamá, la presidenta de la Asociación benéfica, Paulette Thomas, comentó que la restauración comunitaria nació originalmente por el fondo de becas que cubre la colegiatura de cientos de jóvenes en el interior, lo que le dio a la asociación el impulso para apoyar a comunidades de manera continua. “Durante la primera edición de 'Cocina Solidaria', el chef Álvaro Perrino, del restaurante Azafrán, quien ha vivido la mitad de su vida entre España y Panamá, estuvo dispuesto voluntariamente a colaborar con la causa, y de aquella ocasión el cien por ciento de lo recaudado se convirtió en bolsas con comida”, explicó.

“Escogimos Cabo Verde porque, más allá de ser un área empobrecida, acoge a una gran cantidad de personas valiosas que merecen un cambio de vida”, compartió, “por lo que hablamos con los residentes para hacerles saber que íbamos a apoyarlos en la medida en que lográramos conseguir recursos a través de las clases de cocina, sin embargo, también les presentamos la iniciativa de limpieza comunitaria como un incentivo, ya que quienes apoyaran en la limpieza serían los que recibirían las bolsas con comida”.

Así mismo el equipo de Thomas recibió el apoyo de la Junta Comunal de Curundú y del centro de salud para hacer una profunda fumigación en Cabo Verde y sus alrededores.

Thomas indicó que la población estuvo “inspirada en apoyar”, recogiendo basura y realizando colectas para conseguir los insumos necesarios para lograr la meta de limpieza diaria de casas, calles, aceras, e incluso el perímetro de las viviendas multifamiliares. “Nos sorprendió recibir la llamada de gratitud de algunos pobladores que señalaron estar motivados para superarse a ellos mismos, y mientras sabemos que una vez no es suficiente, reconocemos que está naciendo un movimiento de transformación”, agregó.

La asociación regaló 70 bolsas con comida sustanciales y recibió el apoyo de la iglesia de Don Bosco para seguir los parámetros de bioseguridad del Ministerio de Salud (Minsa); de igual forma han destinado diversas donaciones a la comunidad de Cabo Verde como parte de su seguimiento y compromiso con los pobladores.

La segunda cita de 'Cocina Solidaria' tuvo como invitado especial al chef Alejandro Pérez, del restaurante Casa Alejandro, que se especializa en cocina gallega.

En distinción de la comida madrileña, la gallega celebra el camino de Compostela, una ruta que engloba el viaje de peregrinación del apóstol Santiago hasta la catedral de Santiago de Compostela, y que fue ofrecido a los inscritos en la clase de cocina como un viaje virtual vía redes sociales de la asociación (@adeppty) acompañado por los clásicos sabores de esta zona española.

Dentro del menú realizado en las últimas citas, Thomas destacó la paella de mariscos, pollo y garbanzos, el cual ha sido un platillo favorito del chef Álvaro, así como el bacalao a la gallega de parte del chef Pérez, y en la tercera edición, el menú asturiano consistirá en una entrada, un plato fuerte y un postre. “La entrada consiste en habas con almejas, el plato principal será un cachopo hecho con filetes de carne de ternera rellenos de jamón serrano con queso cabrales y empanizado, mientras que de postre realizaremos unos frixuelos de crepas dulces típicas de Asturias”, anunció.

Con un menú sencillo e ingredientes accesibles para los participantes, Thomas indicó que las clases se mantendrán una vez al mes; en noviembre habrá un menú enteramente panameño, mientras que en diciembre se hará una fusión española-panameña para conmemorar ambas culturas.

Un nuevo encuentro

Ahora, con la tercera cita de 'Cocina Solidaria', que se llevará a cabo este 12 de septiembre a las 4:30 p.m. a través de la plataforma virtual Zoom y tendrá un costo de $15, el tema será en honor a la ciudad de Asturias y la celebración de la virgen de Covadonga que tiene lugar cada 8 de septiembre.

“El menú asturiano estará a cargo del chef Hilario, de Taberna 21”, comentó Thomas. Con estos espacios de aprendizaje culinario, la asociación busca llevar el conocimiento de la cocina española junto con el mensaje de solidaridad a las comunidades más afectadas, no solo durante la pandemia, sino desde hace décadas.

“Si no ayudamos en lo que podemos, vamos a caminar directamente al abismo, porque si de esto no salimos fortalecidos y con un esquema de valores transformado, no construiremos el Panamá que muchos quisiéramos ver para el futuro”, señaló la presidenta; “esta es una manera de ayudar con conciencia ciudadana, que logrará un cambio tangible y un seguimiento específico para ver su crecimiento exponencial”.

Apoyo comunitario

Aportando a la alimentación sustentable de la comunidad, Thomas afirmó que la ADEP está trabajando en un plan para crear huertos comunales en Cabo Verde, donde se enseñará a la población acerca de la agricultura y cómo generar ingresos a partir de esta iniciativa para apoyar a las familias.

“Ver una comunidad como Cabo Verde, que tiene muchas posibilidades de ser mejor, estar sumida en el abandono gubernamental es un llamado de atención para todos los pobladores de Panamá, porque es la historia que se ha repetido desde hace décadas en distintas partes del país, que ninguna administración ha logrado erradicar”, enfatizó Thomas, y añadió que “los problemas de agua potable, de indiferencia institucional y de obstrucción de planes de apoyo son los que acabarán destruyendo la esperanza de los panameños”.

Una de sus anotaciones realzó el estado de las viviendas de más de 350 familias ubicadas en edificios de multifamiliares en Cabo Verde, que son afectadas cada año por la falta de agua potable, problemas de acueductos e inseguridad. “Estas familias han sido consideradas ciudadanos de segunda categoría y han sido denigradas a una calidad de vida que no merecen”, comentó.

Pero con la creación de esta iniciativa de limpieza y seguimiento, Thomas reportó que “la gente está empezando a cambiar, y si en ese camino logramos que el 5% de esas 350 familias tome iniciativa en mejorar su comunidad, nosotros como asociación sentiremos que hubo una transformación con la que pudimos colaborar”.

Hasta ahora, con cada cita culinaria se han recaudado cerca de $2 mil, que aportan al ahorro en el fondo de becas y para el trabajo en Cabo Verde. Así mismo, se utilizan estos recursos económicos para hacer realidad los huertos comunales que, de hacerse exitosos, se podrán replicar en otras comunidades hasta lograr una transformación nacional.

“Si inspiramos a otras asociaciones a llevar a cabo proyectos que saquen a la población de la cotidianidad del confinamiento y les ayuden a sobrellevar emocionalmente este tiempo de dificultad, será para beneficio de todos”, comentó Thomas, quien a su vez hizo un llamado de atención a la población a tomar conciencia del “tiempo que vivimos y que no solo somos responsables de nosotros mismos más allá de nuestro círculo de familia y amigos cercanos, sino que también debemos ayudar a quienes no conocemos y tomar nuestra humanidad para dar una mano amiga a quienes lo han perdido todo en medio de este panorama”.

Además, “esta pandemia nos ha dado la oportunidad de actuar verdaderamente como humanos y no con una mentalidad material o de ambición, sino empezando por algo sencillo como la cocina para llegar a una comunicación sincera y transformadora”, concluyó.