Calienta motores la premiación de los Latin America's 50 Best Restaurants

La octava lista anual de Latin America's 50 Best Restaurants se dará a conocer el próximo jueves 3 de diciembre, como una manera de apoyar al sector en medio de uno de los momentos más difíciles para la industria mundial de restaurantes.

La lista, que reconoce la excelencia y diversidad del escenario gastronómico latinoamericano, se anunciará en una ceremonia de premios virtual que se podrá ver en la página de Facebook de Latin America's 50 Best Restaurants y en el canal de YouTube de 50 Best Restaurants TV.

Restaurante Fauna

Este año, marcado por una pandemia que ha puesto en jaque al sector gastronómico en todo el mundo, la organización de la lista decidió presentar El Espíritu de América Latina, una colección de restaurantes casuales que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y en la cocina local, ya sea durante la reciente crisis o durante un período sostenido de tiempo, para destacar el amplio y diverso escenario gastronómico de la región y apoyar su recuperación.

Esta colección será revelada el martes 24 de noviembre y pretende concienciar al público acerca de la enorme variedad de restaurantes locales que representan el espíritu de la cocina latinoamericana, según destacó un comunicado de prensa de los organizadores.

David Castro y Maribel Aldaco

Esta colección de espacios accesibles que pertenecen a héroes locales se crea a partir de recomendaciones personales de los chefs y propietarios de Latin America's 50 Best Restaurants 2020, así como también la guía en línea de 50 Best Discovery y la red de expertos locales de 50 Best.

Una serie de galardones especiales que acompañan a la lista están siendo reveladas previamente y ya contamos con algunos nombres.

Fauna en el Valle de Guadalupe, México, fue nombrado este año el ganador del Miele One To Watch Award, premio que se otorga a un restaurante emergente en América Latina con el potencial de ascender en el ranking de Latin America's 50 Best Restaurants en años venideros.

Janaina Rueda

One To Watch Award

“Los menús experimentales de Fauna, el respeto por los productos locales y un enfoque único de gastronomía comunitaria han atraído a fanáticos de todo México y de más allá de sus fronteras”, aseguró William Drew, director de Contenidos de Latin America's 50 Best Restaurants.

Situado en la zona vinícola de Baja California, Fauna abrió en 2017 cuando los esposos David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva se unieron para crear un restaurante con un enfoque honesto y de espíritu libre de la cocina tradicional mexicana. El restaurante en Valle de Guadalupe, ubicado dentro del complejo vinícola y hotelero Bruma, ofrece un menú de degustación experimental que se transforma a diario, presentando sabores nostálgicos de la infancia de Castro y Aldaco, y presentando los ingredientes de Baja California en su forma más pura.

Narda Lepes

Castro, chef de Fauna, afirma que “siempre fue nuestro sueño abrir un restaurante como Fauna, que recupera los fundamentos de los alimentos, pero que también nos ofrece un espacio para dejar fluir nuestra creatividad. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por lo que hemos podido lograr con Fauna hasta ahora y esperamos que esto solo sea el comienzo”.

Sin acceso a las frutas que caracterizan a otras regiones de México, Maribel Aldaco, chef repostera, utiliza productos de Baja California como higos, dátiles y miel en sus postres. Gran parte de los productos para los platos del restaurante provienen del propio jardín de la pareja.

Best Female Chef Award

Narda Lepes, la activista argentina de la alimentación y chef propietaria de Narda Comedor, es la ganadora del Latin America's Best Female Chef Award 2020. La intención del premio es apoyar la inclusión en la esfera culinaria y ayudar a inspirar a las futuras generaciones de mujeres en la cocina y más allá.

“Es un honor ser nombrada Latin America's Best Female Chef, especialmente en tiempos tan difíciles para la industria”, afirma Lepes. “Ahora, más que nunca, necesitamos aprender los unos de los otros. Me enorgullecen las conexiones humanas que hemos fomentado a través de nuestro trabajo en Narda Comedor, y espero seguir inspirando la conversación en torno a la alimentación”, dijo la chef.

Lepes inició su carrera en París y posteriormente dirigió dos restaurantes de inspiración japonesa al regresar a Buenos Aires. En el programa “El Gourmet” hizo su debut en televisión, para luego afianzarse como juez en MasterChef Argentina. Logró su propio programa en 2003 y ha publicado varios libros. Ya, con una buena experiencia, decide abrir su propio restaurante homónimo Narda Comedor en Buenos Aires.

Narda Comedor contrata y entrena a mujeres de 60 años y mayores para que trabajen en las zonas de clientes (front of house) para el servicio de almuerzo e invita a chefs locales a su cocina para fomentar la comunidad.

Icon Award

Janaina Rueda, chef-propietaria de A Casa do Porco y O Bar da Dona Onça en São Paulo, Brasil, fue galardonada con el American Express Icon Award 2020-América Latina. El reconocimiento celebra a una persona que ha hecho un aporte sobresaliente a la industria de la restauración y ha utilizado su perfil como chef para concienciar e impulsar un cambio positivo.

El premio refleja su compromiso con la comunidad, fomentando una alimentación escolar saludable y una gastronomía inclusiva, movilizando los líderes de la industria en torno a los esfuerzos de asistencia de covid-19 y ayudando a las comunidades vulnerables durante la pandemia.

“Es muy gratificante y emocionante ser reconocida con un premio como este”, dice Janaina Rueda. “Mi esperanza es que este espacio contribuya a crear conciencia sobre temas más importantes, como el debate sobre la diversidad y la búsqueda de una gastronomía más inclusiva y democrática. Es nuestro papel, como agentes del sector alimentario, apoyar a los más vulnerables, especialmente en estos tiempos de pandemia. El momento del cambio es ahora”.

Cuando Janaina Rueda y su esposo Jefferson se vieron obligados a cerrar sus restaurantes –incluyendo el emblemático A Casa do Porco, el No. 6 de Latin America's 50 Best Restaurants 2019– debido a la covid-19, rápidamente se dieron cuenta de que, sin el apoyo adecuado del gobierno, millones de trabajadores de restaurantes en todo Brasil se encontraban en peligro de desempleo. En respuesta a esto, Rueda ayudó a unir a casi 1,000 chefs y trabajadores de hospitalidad de todo Brasil. Sus esfuerzos para exigir un apoyo financiero vital del Gobierno brasileño resultaron en la coordinación de una serie de publicaciones de 'SOS' en Instagram, formando un frente unido de personalidades de la industria. En respuesta a la presión, el gobierno federal ha concedido beneficios para detener aún más recortes y evitar más desempleo en todo el país.

Además de estos esfuerzos, Rueda convirtió su restaurante casual, O Bar da Dona Onça, en un centro de distribución que recibía donaciones de individuos y organizaciones y entregaba artículos de primera necesidad a las comunidades más vulnerables en el centro de São Paulo.

Queda pendiente el anuncio del Chefs' Choice Award el 17 de noviembre, antes de la revelación de la colección El espíritu de América Latina el día 24 y la revelación de la lista el día 3 de diciembre.

“Creemos que 50 Best juega un rol positivo en ayudar al sector de la restauración a prosperar de nuevo, y estamos encantados de presentar la increíble exhibición de excelencia gastronómica en un formato virtual”, reitera Drew.

Celebrada anteriormente en Perú, México, Colombia y, más recientemente, en Argentina, la ceremonia de premios en línea de este año reunirá a chefs, restauradores, periodistas y gastrónomos de toda la región en reconocimiento de la genialidad culinaria y las experiencias gastronómicas excepcionales.