El 'Wings Week' se alista para cautivar en su edición 2021

La intención es continuar motivando a los restaurantes para que sigan innovando.

Por tercer año consecutivo vuelve el 'Wings Week', un evento que permite a los comensales deleitar el paladar con diferentes preparaciones de alitas de pollo en restaurantes locales, y en esta edición apoyar a la recuperación económica del sector tras un año de golpes debido a la pandemia.

La actividad se realizará del 8 al 24 de marzo y los restaurantes participantes ofrecerán un menú especial de ocho alitas con una receta auténtica de cada chef + una soda o bebida no alcohólica por un precio fijo de solo $10.00 (no incluye impuesto, ni propina).

Los especiales de cada restaurante estarán disponibles para consumir en los locales.

Algunos de los restaurantes participantes ofrecerán también el especial familiar de 25 alitas + cuatro bebidas no alcohólicas por un precio fijo de $25.00 (no incluye impuesto ni propina).

Melissa Pinto, directora y socia de 'Panamá Weeks', comentó a este medio que este evento es el primero del año y espera que la experiencia gastronómica sea de gran apoyo al sector, así como también continuar motivando a los chefs del país para que no dejen de innovar en sus cocinas, año tras año.

“Este es nuestro primer evento del año, una de las experiencias únicas y culinarias que organizamos, y es la tercera edición de la actividad a fin de seguir apoyando a los restaurantes para su recuperación. Usualmente comenzamos el 'Burger Week', pero cambiamos la actividad para el mes de noviembre de 2020, debido a la pandemia”, señaló.

Según Pinto, el año pasado pese a que los restaurantes estaban y aún siguen en “cuidados intensivos”, la actividad e iniciativa que realizaron en noviembre “fue un éxito, lo que los ayudó a mantenerse hasta hoy, así como también a que el dinero circule en la calle, por lo que invitamos a las personas a apoyar los restaurantes de su comunidad”.

Añadió que cada una de las actividades que efectúan ('Burger Week', 'Pizza Week', 'Cocktail Week' y 'Taco Week') son clave para oxigenar al sector en un momento tan importante como el actual. Con estas se pretende aumentar el flujo en los restaurantes, aprovechando que ya han empezado a abrir sus puertas. “Esperemos que no cierren los restaurantes para que las personas puedan disfrutar de ' Panamá Weeks' tanto en los establecimientos como en delivery. Nuestra intención es seguir motivando a los restaurantes para que sigan innovando y creando nuevas recetas, y se sigan superando. Vamos a iniciar el año con picante y bastantes sabores”, dijo.

MELISSA PINTO,

ORGANIZADORA DEL PANAMÁ WEEK

La propuesta para esta edición

Entre los restaurantes que participarán este año están: Amano, Beat Burger, Beer & Cow, Blue Moon, Botánica, Bottle Alley, Burger Project, Casco Burger, Dainer 16, El Republicano, Grumpy Chicken by 5inco, Habibi's, Hamburguesía, Joder Gastro Lab, Mika Bazar & Café, La Pulpería, La Tapa del Coco, Slabón, Manso Rack by T' Bierklooster, The Wallace, Pomodo, Urban Lounge, Wings Kitchen, Wingstop, Würst, Wings It.

Del interior participarán: El Container Food West (La Chorrera), Mansa Presa (Chiriquí), Slabón (La Chorrera y Chiriquí), Wings It (La Chorrera).

Los especiales de cada restaurante estarán disponibles para consumir en los locales, para take out, y por supuesto que de forma exclusiva en la plataforma de servicio a domicilio PedidosYa, patrocinador oficial del evento.

El público podrá votar por su especial favorito en el sitio week.pa en donde se registrarán sus votos para elegir al 'Wings Week Fan Favorite 2021'.

“Para hacer posible este gran evento, nos hemos aliado a los mejores, y es por eso que durante esta actividad los comensales podrán disfrutar las mejores alitas del mercado, gracias a Toledano”, mencionó Pinto.

Con este evento se trata de lograr que las personas salgan de sus hogares y tomen confianza de volver a los restaurantes, resaltó.

El 'Wings Week' es exclusivo para tarjetahabientes con visa débito y crédito, o bien, para pagos en efectivo al momento de la entrega.