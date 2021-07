La 'Burger Week' mantiene su impacto en el sector gastronómico

'La geisha' de Tosto Coffee Cedida

La 'Burger Week' logró la venta de más de 50 mil especiales de hamburguesas, en sus primeros 10 días. Así lo explica Melissa Pinto, socia y fundadora de 'Panamá Week'.

En el evento, que arrancó el 15 de julio y terminará el próximo 15 de agosto, está participando un total de 70 comercios.

Pinto admite que organizar el evento durante la pandemia ha sido un reto. “Estamos viviendo tiempos inciertos; todas las semanas cambian las medidas de movilidad como toques de queda y cuarentenas, y eso nos ha hecho tener que aplazar o mover fechas del evento”.

En ese sentido, los restaurantes han sido los más afectados, pero a pesar de las circunstancias, han conseguido sacar adelante 'Panamá Week' y los restaurantes han generado mayores ventas.

'Oh sexy' de Esa Flaca Rica

“Los fanáticos de la 'Burger Week' siguen asistiendo a los restaurantes y no hay pandemia que los detenga. Los comercios, a diferencia de 2019, solo pueden albergar a una cantidad reducida de comensales, pero a todos nos ha tocado adaptarnos y ser pacientes”, dice.

Los precios de las 'Burger Specials' en la 'Burger Week' han bajado debido a la situación económica actual y están entre $10 y $13.

“Tenemos seis jueces degustando y nominando a sus hamburguesas favoritas para seleccionar las seis que serán evaluadas por todos, y de ahí elegirán la más deliciosa, creativa y completa de esta edición. Además, en nuestro sitio web tenemos el concurso del fan favorite, en el cual los fanáticos pueden votar por su hamburguesa preferida”, detalla.

El 16 de agosto revelarán la 'Burguer a otro nivel' y esa misma semana, después de que se auditen los votos en línea, anunciarán la hamburguesa preferida por el público.

'La negra Tomasa' de SandBar Gastro Pub.

Asimismo, este año se llevará a cabo el 'Duelo de chefs', un evento aparte de la 'Burger Week', pero que celebra y premia a los mejores chefs del evento. “Pronto estaremos revelando más información sobre esta competencia y compartiremos todo vía redes sociales del @PanamaWeek”.

Con relación a la historia del evento gastronómico, se inició en 2014, y año tras año participan más de 70 restaurantes. En 2019, la 'Burger Week' registró ventas superiores a los $2 millones, pero en 2020 la cifra disminuyó por la pandemia.

Restaurantes

'La geisha' es la apuesta de Tosto Coffee para esta edición del evento. La hamburguesa incluye una mezcla de carnes marinadas en salsa togarashi, pork belly crujiente, queso mozzarella, con una combinación de vegetales encurtidos al estilo takamatsu, coleslaw nipón y mayonesa wasabi. Además, va acompañada de papas fritas con mantequilla de ajo, pimentón y parmesano, soda o cerveza por un costo de $13.

' La Cha-k-lita' de Fat Lady

“Buscamos que nuestra hamburguesa agrupara sabores que al momento de que los comensales la degustaran, fuera de su agrado. Por eso antes de lanzarla pasamos por un proceso de selección de ingredientes, hasta que finalmente los escogimos”, expone Norma Young de Alvarado representante de Tosto Coffee.

En cuanto al impacto del evento en el sector gastronómico, señala que no solo tiene beneficios para los comercios, sino también para los comensales. “Los clientes se divierten con dinámicas calificando a través de las redes sociales. A los restaurantes nos ayuda a reactivar la economía, luego de haber pasado un año muy duro producto de la covid-19”.

Otro participante es SandBar Gastro Pub con 'La negra Tomasa', que contiene carne molida de ganado especial de pastoreo chiricano, smoked canadian bacon, trío de quesos (pepper jack, munster y gouda), con base de lechuga de mantequilla hidropónica, tomate en tempura, alioli de maracuyá y chipotle en pan artesanal hecho en casa.

“La hamburguesa está inspirada en la película Fried Green Tomatoes, de 1991. El público ha tenido receptividad. Somos uno de los pocos restaurantes que están ubicado fuera de la ciudad y los comensales han venido hasta San Carlos a probar nuestra hamburguesa”, comparte Johannes Jordan, propietario de SandBar Gastro Pub.

El platillo tiene un costo de $12,50 y está acompañado de papas fritas, soda o cerveza.

“La primera semana de la actividad vendí la cantidad de hamburguesas que no había vendido en un mes. La 'Burger Week' realmente ha ayudado a que se mueva la economía en estos tiempos de pandemia”, dice.

En la lista le sigue, 'Oh sexy' de Esa Flaca Rica. Fulvio Miranda Nieto, cocinero del restaurante, comenta que este año apostaron por la combinación de dos de sus hamburguesas, la 'Flaca sexy' junto a la 'Oh cheeses' que dio como resultado la 'Oh sexy'.

Sus ingredientes son una mezcla de carne, queso amarillo y provolone, bacon, wontón frito, cebollita caramelizada en vino tinto, hojitas de cilantro fresco, mayonesa de ajo rostizado, toque picantito, lechuga y tomate. Acompañado de papas fritas, soda o cerveza a un precio de $13.

“Para nosotros siempre es un reto satisfacer las expectativas de nuestros comensales. Año tras año hemos visto cómo al público le encanta la actividad y gracias a ello se mueve la economía en el país”, anota.

También se encuentra entre los participantes la 'Cha-k-lita' de Fat Lady. Sus ingredientes son pan brioche, doble porción de carne de 4oz, doble queso cheddar, mantequilla con sabor a pepperoni, cebollas rebozadas y fritas. Además, de pepinillos kosher encurtidos y su salsa chumerri (hecha de chimichurri). Acompañada de papas fritas y soda a un costo de $10.

Luis Chirola, propietario de Fat Lady, menciona que abrió su food truck en septiembre del año pasado en medio de la cuarentena. “Al ser un restaurante nuevo, este evento nos ha dado mucha exposición. La idea de lanzar 'La Cha-k-lita' ya la veníamos trabajando con anticipación y aprovechamos la actividad para lanzarla. “La 'Burger Week' realmente ha tenido un impacto positivo en la reactivación del sector gastronómico nacional”.