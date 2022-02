Doreen Colondres: 'Los latinos controlamos las cocinas'

En 'La cocina no muerde', lanzado al mercado en 2015 y convertido en 'best seller', Colondres comparte cómo equipar la cocina, cómo llevar a casa más ingredientes de temporada e incorporar a los niños en el proceso y cómo perfeccionar técnicas. También dedica algunos capítulos al jamón, el aceite de oliva, el vino, el tequila, el pisco y el maridaje. Redes sociales

Como chef, Doreen Colondres ha sabido trasladar su amor a Puerto Rico, a través de la buena mesa. Fue la primera chef, mujer y latina contratada como embajadora del Bordeaux Wine Council, Bumble Bee Seafood, Bush Beans, General Mills y National Pork Board en los Estados Unidos; hoy se decanta en una pasión creciente hacia la cultura del vino y no para en su andar con proyectos que la han llevado desde la televisión y la literatura gastronómica a mantenerse bien cerca de sus audiencias y comelones. Ha participado en segmentos de cocina para Univision, NBC, Telemundo y en programas de cocina con Fox en 16 países. Actualmente es embajadora de Fermin Ibérico, el cerdo más prestigioso del mundo y de Novo Nordisk Pharmaceutical, donde presentó más de 100 programas de cocina en todo el territorio estadounidense. Como enamorada de la educación enológica, fundó Vitis House, la primera escuela profesional de vinos en Carolina del Norte. “Es cierto que el maridaje perfecto crea una experiencia única en boca; se busca un balance que te permita disfrutar al máximo de lo que comes y lo que llevas en la copa. Pero al final, si te apetece un pedazo de carne con un vino blanco y es lo que te hace feliz, sé feliz. El vino es como los amores”, dice. Hoy nos concede esta entrevista y visiona una cocina latina cada vez más sólida e irreverente.

¿Cuándo nace el amor hacia la cocina en Doreen?

A los nueve años. Inspirada por la pasión de mis abuelos. Mi abuelo paterno era cocinero de profesional y los maternos, eran apasionados por la agricultura y la cocina. Siempre mi entretenimiento de niña fue la cocina y hoy de grande lo sigue siendo.

Y de vez en cuando, ¿la cocina aún te reta?

Para mí siempre es un reto, en un buen sentido. Le pones todo tu amor, pero nunca sabes si será el día en que todo saldrá perfecto. Me reto constantemente y reto a mis seguidores a cocinar con un ingrediente nuevo cada semana. Una vida no es suficiente para interactuar con todos los ingredientes que existen en el mundo, entonces, vamos a ponerle chispa y creatividad.

Tu primer libro, 'La Cocina no muerde', fue publicado por Random Penguin House en junio de 2015 y logró ser un 'best seller' a nivel internacional, ¿qué te motivó a elegir este vehículo para comunicarte con tus seguidores de habla hispana?

Mis amigos. Mis fiestas en Miami siempre terminaban en la cocina y con las mismas preguntas de mis invitados: ¿Dónde lo compraste? ¿En qué sección del supermercado? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué no engordas? Ahí me dí cuenta de la importancia de ver la cocina como un estilo de vida, de valorar más la calidad de los ingredientes que llevamos a casa y de la importancia de comer más en casa para controlar más lo que comemos. Mis padres me enseñaron a valorar lo que se cocinaba en casa y a ver una salida a la semana como algo especial. Pero el lujo está en cocinar en casa y pasarla mejor que cuando comemos fuera.

En 2013, te convertiste en la primera 'Celebrity Chef hispana' del Bordeaux Wine Council, una designación de prestigio internacional en este mercado, ¿tenemos los latinos arraigo hacia la cultura de consumo de vinos?

Para la chef puertorriqueña: "La cocina es una herencia y una tradición que hay que proteger'."

Mucho, gracias a la influencia Española. Países como Argentina y Chile también nos han mantenido tentados a cenar 'con la copa llena'.

Para Doreen, ¿cuál es el vino y el maridaje perfecto?

El que te haga feliz a ti. Es cierto que el maridaje perfecto crea el una experiencia única en boca, se busca un balance que te permita disfrutar al máximo de lo que comes y lo que llevas en la copa. Pero al final, si te apetece un pedazo de carne con un vino blanco y es lo que te hace feliz, sé feliz. El vino es como los amores.

Son cada vez más los restaurantes latinoamericanos en países como Perú, que dan la batalla para obtener la tan ansiada Estrella Michelin. ¿Qué buscan los jueces en nuestras propuestas?

Buscan creatividad, pasión, perfección pero más que eso, consistencia. No es fácil conseguir una y luego lo difícil es mantenerla. Es un contante reto pero es el sueño de todo chef de alta cocina. No todos los chefs talentosos sueñan con ella. Pero si eres de los que valoras el arte de la cocina, al menos una vez en tu vida debes visitar un restaurante con al menos una estrella, o incluso tres estrellas si el presupuesto te alcanza.

Perú, Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia lograron sus posiciones en el ranking 2021 de The World's 50 Best Restaurants. Destacan en cada uno los ingredientes locales y de temporada; en algunos casos de huertos urbanos. Parece ser que hemos avanzado hacia un encuentro más profundo con lo nuestro, a través de la cocina; y que esta es una cualidad que también aprecian los expertos del mundo gastronómico. ¿Coincides?

Totalmente. El boom que tuvo hace 10 años la cocina española fuera de España, logró que tanto Estados Unidos como el resto del mundo le pusieran atención a nuestra gastronomía. La percepción que el mundo tenía de la cocina latina era totalmente errónea, eran tacos tex-mex y paella que no era ni cerca de una verdadera paella. Fueron muy sabios en Perú y México por ejemplo, en agarrarse de esa ola y darle a conocer al mundo la riqueza y la diversidad de nuestras cocinas.

Cuéntanos qué tanto ha evolucionado la presencia de la cocina latina en los Estados Unidos y qué tan demandados son estos sabores.

Mucho. Creo que ahora necesitamos diversidad. El boom del que antes hablábamos dejó bien marcado a México y algo de Perú. Creo que Brasil, Argentina, Colombia e incluso Ecuador tienen mucho que ofrecer para ahora darle más diversidad.

¿Cómo evalúas los rasgos de las nuevas generaciones de chef latinos?, ¿son más atrevidos, o quizás irreverentes?

Siempre hay un poco de todo. Lo que me gusta es que controlamos las cocinas. Es impresionante, yo viajo constantemente y no importa en el rincón del mundo en el que esté cenando, siempre hay un latino en la cocina.

¿Un ingrediente infalible que huele y sabe a Puerto Rico, tu tierra natal?

El culantro, una hierba que tiene 10 veces la potencia del cilantro. La odiaba de niña y ahora la amo y la tengo sembrada.