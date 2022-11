Maito sube 36 puestos y alcanza la posición no. 6 en la lista de The Latin America 50 Best Restaurants

El restaurante panameño Maito se colocó en la sexta posición en la lista de The Latin America 50 Best Restaurants 2022 la noche de ayer. Esta hazaña fue lograda luego de haber escalado 36 puestos en la lista. El primer lugar del listado lo logró por cuarta vez el restaurante Central de Perú con el chef Virgilio Martínez.

Gracias a la gran hazaña conseguida por el restaurante Maito, fueron reconocidos con el Highest Climber Award.

El anuncio se hizo en el Centro internacional de Convenciones de Mérida, Yucatán en la primera gala presencial luego de la pandemia a la que asistieron reconocidos chefs como Massimo Bottura, Dominique Crenne, Jordi Rocca y David Muñoz.

Los países más premiados fueron Méxio, Argentina, Brasil y Perú, que en los últimos años se han consolidado como destino gastronómico. A su vez, Panamá logró incluir este año a tres de sus restaurantes. Cantina del Tigre, con el chef Fulvio Miranda; Intimo, con el chef Carlos Alba y la Fonda Lo que hay con el chef José Olmedo Carles.

Mario Castrellón, chef ejecutivo y socio de Maito recibió emocionado el premio. "No tenía la menor idea que íbamos a lograr esa posición" dijo a La Estrella de Panamá finalizado el evento

"Esto pone a Panamá es una muy buena posición", agregó, considerando la estrada de los tres restaurantes panameños en la lista de los 51 a los 100 que se divulgó el pasado 3 de noviembre.

Fonda Lo Que Hay (no. 57), Intimo (no. 70) y Cantina del Tigre (no. 76) fueron parte del top 100 de restaurantes en Latinoamérica.

También se entregaron otros premios como el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award para Diacá, en Ciudad de Guatemala; el Highest New Entry Award entregado a Fauna, del Valle de Guadalupe; la ecuatoriana Pía Salazar, del restaurante Nuema, en Quito, fue premiada con el Latin America's Best Pastry Chef; el Gin Mare Art of Hospitality Award se concedió a Oteque, de Río de Janeiro; entre otros muchos más.