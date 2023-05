Vinos en equilibrio con la naturaleza

Olga Herrera, sommelier de Spirits Wine Group. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Qué mejor manera de ser recibida, que con burbujas. A la hora acordada, los invitados a la cata de vinos orgánicos, veganos y biodinámicos que organizó Spirits Wine Group fueron apareciendo en su sala de ventas de Costa del Este y degustando una refrescante copa de Sangre de Toro de la bodega Torres, cava elaborado con las variedades macabeu, xarel·lo y parellada, de un amarillo pálido con rosario fino; aromas florales y de fruta fresca con notas de levadura características de su fermentación.

Todos fueron ocupando sus puestos, prestos a la intervención de Olga Herrera, sommelier del grupo. Antes de iniciar con la cata, la experta dedicó una breve introducción a explicar que los vinos no han de limitarse al acompañamiento de menús sofisticados o relativos a la nacionalidad de los productos. Además, no es necesario esperar una ocasión especial para tomar vino. El vino nos puede acompañar en cualquier ocasión, eso sí, hay que saber seleccionarlo.

Existen regiones con productores maravillosos y exclusivos, pero que también existen vinos buenos y económicos capaces de acompañar una buena comida. Es cuestión de ir probando, degustando y aprendiendo.

“Aprender a tomar vino no es difícil, pero es algo en lo que se avanza poco a poco”, dice la sommelier. Y en esto, se incluyen algunas nuevas tendencias en la elaboración de vinos, tendencias que están muy de moda como la de los vinos veganos, orgánicos y biodinámicos. Son características distintas que en algunas ocasiones pueden estar todas contempladas en la misma botella o pueden aparecer por separado.

Grupo de asistentes de medios de comunicación. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

La elaboración del vino implica una variedad de etapas que pueden contemplar la uva y elementos naturales u otros componentes que ayudan a mejorar las características o el sabor.

Por ejemplo, luego de la fermentación, al vino se le agregan algunas sustancias que facilitan su filtrado, para que quede transparente y brillante. Las levaduras muertas son retiradas gracias a procesos de clarificación que pueden involucrar el uso de proteínas de origen animal, como la albúmina, presente en la clara de huevo, o la caseína, presente en los lácteos.

“Para que un vino sea vegano, no se pueden utilizar proteínas, sino elementos como la bentonita, que es un mineral que tiene la misma virtud de poder limpiar el vino”, explica Herrera.

Los vinos veganos son aquellos que no utilizan elementos de origen animal en sus procesos de producción. “Esto no hace que el vino sea más sano, no afecta para nada ni la composición del vino ni el contenido de azúcar ni el contenido de alcohol”, especifica.

Puesto de cata, tres interesantes vinos orgánicos. Esther M. ARjona | La Estrella de Panamá

Vinos orgánicos

En los procesos agrícolas actuales, para lograr los mejores resultados en cuanto a rendimiento y calidad de los cultivos son utilizadas sustancias sintéticas, incluyendo abonos y pesticidas. Algunos productores, preocupados por los efectos de estas sustancias, ya sea en los suelos y en los propios agricultores, han decidido volver atrás y utilizar solo sustancias naturales que no degraden los suelos ni enfermen a los trabajadores de la tierra. Esta preocupación también se ha trasladado a los viticultores que han desarrollado todo un sistema de trabajo que sea sustentable y cuide el medioambiente.

“Cuando hablamos de agricultura orgánica es la que busca no generar ningún tipo de traumatismo al cultivo, ¿qué significa eso?, que haya un abono, que haya una restitución, que haya un control de plagas y enfermedades que no sean sintéticos químicos”, señala la sommelier. Lograr la certificación de los viñedos implica que debe hacerse una limpieza de los terrenos, dejando de producir al menos por tres años y luego establecer barreras biológicas para su protección.

Con los cultivos orgánicos “hay menor pérdida de suelos debido a la erosión, hay una regeneración de suelos y captura de carbono, o sea que estamos ayudando también a toda esa emisión que tenemos en el ambiente en la atmósfera, suelos con mayor diversidad de insectos y microorganismos como hongos y bacterias, eso ayuda también a la regeneración y en cuanto a agua hay menor contaminación”.

Domaine Bousquets Malbec 2018. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Agricultura biodinámica

La filosofía de la viticultura biodinámica busca agradecer a través del equilibrio perfecto del planeta, el sol, la luna y el suelo; agradecerle a la Madre Tierra el alimento que entrega y retribuirle.

No se utiliza ningún químico, se utilizan fertilizantes y abonos propios de la tierra y no se realiza ninguna labor de labranza o cultivo que no contemple los ciclos lunares y algunas otras prácticas ancestrales. La biodinámica quiere mostrar a la gente que uno está consumiendo productos que están en sincronía con el universo.

La cata

Signos de origen, Finca Emiliana carmenere 2016. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Arrancamos la cata y nos adelanta Herrera que degustaremos un carmenere chileno, un malbec argentino y un tempranillo de Ribera del Duero, España.

La bodega Domaine Bousquets es argentina, pero de una familia francesa que llegó en la década de los 90s a establecerse en Mendoza. “La Malbec es una de las cepas más suaves que hay por muchos aspectos. Primero por su astringencia: los taninos de Malbec son delicados y suaves, pero en temas de maridaje, lo goloso que es por la fruta madura, ayuda a envolver la grasa, hace más placentera la comida y ayuda también a los procesos de digestión”, afirma.

Como buen Malbec, su color es muy púrpura, violeta profundo, pero por su edad (2018) deja ver ribetes naranja. En nariz presenta aromas a frutas rojas y negras como ciruelas. En boca, destacan notas de ciruelas maduras con taninos suaves.

Continuamos con el carmenere, Signos de Origen de la bodega Emiliana, cosecha de 2016. Emiliana es la bodega orgánica más grande del mundo. 100% carmenere del valle de Colchagua, a la vista presenta un color rojo cereza con ribetes naranja, muestra de evolución por su edad. Con aromas a frutas negras y algunas notas vegetales y herbáceas con un toque de café tostado otorgado por su paso por barrica. En boca, fruta madura, especias, buena acidez que invade el paladar

Cruz de Alba, Ribera del Duero, tempranillo 2019. Esther M. Arjona| La Estrella de Panamá

La cata concluye con Cruz de Alba, Riera del Duero 2019. De un rojo intenso, a la vista, en nariz mucha fruta fresca y jugosa con notas florales y algo de vainilla por su paso por barrica. En boca, intenso, vivo sedoso. Perfecto para el final.

Spirits Wine Group invitó a un grupo de periodistas a esta cata de vinos orgánicos, biodinámicos, veganos para presentar la edición 2023 del “Festival Vinos & Sentido” que se llevará a cabo el 01 y 02 de junio en el Hotel Sortis.

En el evento participarán más de 15 representantes internacionales de la escuela de vino que enseñarán a través de charlas y catas de más 140 vinos selectos y productos de alta gastronomía. También el público podrá encontrar una tienda con más de 50 referencias de vinos a precios especiales y shows gastronómicos a cargo de Gran Deli Gourmet.

El Festival Vinos & Sentidos representa una oportunidad para que los amantes de la variedad de vinos orgánicos, veganos y biodinámico puedan vivir una increíble experiencia enológica y gastronómica donde además de divertirse podrán aprender con expertos sobre el tema en un solo lugar.