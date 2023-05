Los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 se anunciará el 28 de noviembre en Río de Janeiro

Las personalidades más influyentes del panorama gastronómico de la región se reunirán el 28 de noviembre de 2023 por primera vez en Río de Janeiro, Brasil, donde será revelada la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, informaron sus organizadores este miércoles 31 de mayo en nota de prensa.

En la edición del año 2022, el restaurante peruano Central fue el gran ganador; mientras que por Panamá, el restaurante Maito, del chef Mario Castrellón logró la sexta posición de la renombrada lista.

Las ceremonias anteriores se realizaron en México, Argentina, Colombia y Perú, se llevará a cabo por primera vez en Brasil, en colaboración con la Alcaldía de Río de Janeiro.

Charles Reed, director general de William Reed, empresa responsable de la organización 50 Best, afirmó: "No podríamos estar más contentos de llevar el programa de premios Latin America's 50 Best Restaurants a Brasil con el respaldo de nuestro destino socio, la Alcaldía de Río de Janeiro. La decisión de celebrar los premios de este año en Río refleja la importancia de Brasil como destino culinario por excelencia y subraya la posición de Río en la escena gastronómica y cultural de Latinoamérica".

“Es un honor recibir a 50 Best en nuestra ciudad. Río de Janeiro tiene la vocación de atraer a quienes gustan de la buena comida, las buenas experiencias y quieren divertirse. La gastronomía es esencial para el turismo, y con ese evento atraeremos a viajeros interesados en nuestra cocina, nuestras costumbres, al tiempo que dinamizaremos la economía y generaremos empleo. Nunca he ocultado lo orgulloso que estoy de ser el alcalde de Río. Y no solo por los bellos paisajes como el que pueden disfrutar aquí arriba (desde el Cristo Redentor) o desde cualquier otro punto de Río, sino por la gente alegre, hospitalaria y amistosa que seguro conocerán mientras exploran nuestros restaurantes. Esperamos que se diviertan y disfruten de todos los sabores que tiene Río”, dijo Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro.

Maito, restaurante del chef panameño, Mario Castrellón obtuvo la sexta posición del Latin America's 50 Best Restaurants en 2022. Cedida

Antes de la ceremonia de entrega de premios, 50 Best anunciará otros reconocimientos especiales, como el Latin America’s Best Female Chef, el premio American Express One To Watch, el Icon Award 2023, y la segunda edición de restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100 de Latinoamérica. El programa del evento incluirá el célebre panel de 50 Best #50BestTalks, que cada año reúne a algunos de los chefs más reconocidos del mundo para discutir un tema de especial relevancia para la industria.

Otros premios que se anunciarán durante la ceremonia son el Estrella Damm Chefs' Choice Award, el Gin Mare Art of Hospitality Award, el Latin America's Best Pastry Chef, patrocinado por República del Cacao, y el Beronia Latin America's Best Sommelier Award.

Por su parte, William Drew, director de contenidos de Latin America's 50 Best Restaurants, manifestó: "Estamos encantados de que Río de Janeiro sea sede este año por primera vez de la ceremonia de entrega de los premios Latin America's 50 Best Restaurants. Esto marca una continuación de la misión de 50 Best de resaltar la gran diversidad de cocinas y restaurantes en toda la región, inspirando a la gente a viajar, explorar y buscar nuevas aventuras gastronómicas. Al traer el mayor evento del calendario gastronómico de Latinoamérica a Río de Janeiro, destacaremos a la ciudad como un destino gastronómico de clase mundial".

Durante más de una década, Latin America's 50 Best Restaurants ha reconocido y celebrado el talento, la innovación, el patrimonio y la variedad de la escena gastronómica de la región. Los impresionantes paisajes de Río y su rico patrimonio cultural ofrecen un magnífico tapiz de sabores, en el que la cocina tradicional brasileña se entrelaza con influencias globales; desde establecimientos de alta cocina hasta tentadora comida callejera, Río de Janeiro es un vibrante paisaje gastronómico que ejemplifica el espíritu de 50 Best de mostrar la variedad y profundidad del espacio culinario de Latinoamérica.

Stefano Bolognese, director del International Business Unit de Sanpellegrino, expresó: "Estamos encantados de que este año el programa del evento se celebre por primera vez en Brasil, un importante y apreciado protagonista de la escena gastronómica y cultural internacional. Durante la última década, Latin America's 50 Best Restaurants ha unido a la industria de la hospitalidad, enlazando a la gente a través de la comida. S.Pellegrino y Acqua Panna se enorgullecen de formar parte de esta prestigiosa comunidad, ya que compartimos el objetivo común de promover la excelencia culinaria y contribuir a la evolución del sector gastronómico."

En su nota de prensa, William Reed, indicó: "Mientras la industria de restaurantes en la región aún se recupera de los efectos de la pandemia, el papel de la organización 50 Best en la promoción y difusión del talento es más importante que nunca. 50 Best sigue inspirando a comensales de todo el mundo a explorar y descubrir la cocina de Latinoamérica, al tiempo que apoya a la industria de la restauración y fomenta un espacio para la innovación y colaboración".