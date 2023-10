La brasileña Janaína Torres Rueda es escogida la mejor chef de América Latina

Torres Rueda será homenajeada el 28 de noviembre en la ceremonia de entrega de premios de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, Cedida

La chef brasileña Janaína Torres Rueda fue escogida por Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 como la ganadora del premio Latin America’s Best Female Chef 2023.

Torres Rueda es chef y propietaria del restaurante de alta cocina A Casa do Porco, del Bar da Dona Onça y del quiosco de perritos calientes Hot Pork, del restaurante de almuerzos y bocadillos Merenda da Cidade, en la ciudad de São Paulo, Brasil.

Esta es la décima chef en recibir el premio y marca una década de celebración de la inclusión en la esfera culinaria y de empoderamiento de las futuras generaciones de mujeres en esta industria, especialmente en América Latina.

“Como voz del pueblo y una defensora de democratizar la alta cocina, Torres Rueda dirige sus empresas de acuerdo con su misión de mejorar y transformar la alimentación de la población brasileña ofreciendo productos artesanales de calidad a precios accesibles”, indicaron los organizadores de la premiación en un comunicado divulgado en la región.

En su local casual, Bar da Dona Onça, en el centro de la ciudad de São Paulo, sirve platos sustanciosos como la galinhada, un guiso de pollo típico de Brasil.

Mientras que en su local más elegante, A Casa do Porco, Torres Rueda y su socio Jefferson Rueda ofrecen un menú de degustación por menos de $60, incluyendo el Porco San Zé, un plato con carne de cerdo de su propio ganado asada de seis a ocho horas.

En 2022, A Casa do Porco fue nombrado The Best Restaurant in Brasil dentro de Latin America’s 50 Best Restaurants y este año logró el puesto No.12 de The World's 50 Best Restaurants.

Torres Rueda será homenajeada el 28 de noviembre en la ceremonia de entrega de premios de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.