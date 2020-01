Ana María Reyes: 'La profesión de enfermería es el arte de cuidar'

“La empatía es la esencia de una enfermera”, dijo una vez la reconocida enfermera estadounidense Jean Watson, que se convirtió en una destacada teórica contemporánea en el ámbito de su profesión. De la misma manera piensa Ana María Reyes de Serrano, actual presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) y con quien conversamos durante el lanzamiento de la campaña Nursing Now, la cual, marca el inicio de una serie de actividades que se ofrecerán alrededor del mundo debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Asamblea General, declaró el 2020 como el Año de la Enfermera. Durante la actividad realizada este domingo 5 de enero en el Parque Recreativo Omar Torrijos, Reyes añadió que este año también honran el bicentenario de Florence Nightingale, una enfermera inglesa considerada la pionera de la enfermería profesional moderna. Reyes, quien labora desde hace 33 años en el área de Consulta Externa de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), afirmó que la declaración de la OMS tiene como propósito que los distintos gobiernos reconozcan el trabajo y la labor de la enfermera y “busquen la manera de invertir en ellas y en sus necesidades”. La profesional de la salud también compartió sus inquietudes de cómo está Panamá en cuanto a implementación de tecnología en su área de trabajo y sobre cuál es el panorama de las enfermeras en Panamá en temas de derechos laborales.

Ana María Reyes es especialista en prevención y atención de la violencia doméstica con enfoque de género. Larish Julio | La Estrella de Panamá

¿Cuánto vale una enfermera dentro del área de salud?

Las enfermeras somos como oro en polvo, porque está comprobado científicamente que nuestra vocación va más allá de solo servir a los hospitales. Somos la columna vertebral del sistema de salud, porque en muchas ocasiones coordinamos la atención del paciente y la participación en equipo.

¿Y cómo son las condiciones laborales?

Ahora mismo tenemos serias situaciones en nuestras condiciones laborales, una sobrecarga de trabajo porque no somos suficientes para atender a los más de cuatro millones de personas. Estamos hablando de un déficit aproximado de 500 enfermeras y que primordialmente se siente más en las áreas comarcales, de difícil acceso y en las poblaciones más vulnerables, donde no llegamos ni a las sesenta enfermeras. Entonces son esas áreas donde están los mayores problemas de salud, mortalidad materno-infantil, desnutrición, muerte por enfermedades como tuberculosis, que nuevamente ha aparecido en el país.

Un hospital sin enfermeras es un hospital...

Nosotros somos ese núcleo de coordinación porque vemos al paciente de forma integral. Además somos las que podemos detectar necesidades y hacemos las gestiones necesarias con otros grupos ocupacionales para que se atienda lo más rápido posible los casos que lo ameriten.

¿Qué hay que mejorar en el país dentro del sistema de salud?

Necesitamos que en todos los hospitales se mejore la atención de los pacientes. El mes pasado vimos de manera positiva que la ministra de Salud, Rosario Turner, y Enrique Lau Cortés, director general de la CSS, señalaron públicamente que urge una transformación del sistema público de salud y eso es muy importante porque ahora las cosas se harán de forma integral. Actualmente tenemos un sistema con dos cabezas y cada una hace lo que considera necesario, pero así no deben funcionar las cosas porque el dinero que se utiliza proviene de los mismos fondos y los estamos gastando de forma repetida.

Posee 30 años al servicio de Salud Mental y Psiquiatría. Larish Julio | La Estrella de Panamá

¿Qué se está haciendo para perfeccionar la atención al paciente?

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, anunció el inicio de la campaña Buen Trato, que busca resaltar la atención al paciente, un trato más humano, tanto para la enfermera, como para el paciente como usuario de los servicios de salud. Como parte del Año Internacional de la Enfermera, también se incluirán actividades puntuales cada mes, como talleres, seminarios, capacitaciones, congresos, visitas a áreas de difícil acceso, participación en jornadas y ferias de salud, esperando que el 2020 sea un año de esperanza para los ángeles blancos.

¿Cómo está Panamá en cuanto a implementación de tecnología en su área de trabajo?

No está fatal, pero podría estar mejor. Ese es el trabajo que hay que hacer en conjunto. Todos debemos aportar, no solo al Gobierno y es por eso que ANEP alza su voz hoy, esperamos que recorra el mundo porque a través de la campaña 'Nursing Now', que significa “Enfermeras ahora”, una iniciativa de la duquesa de Cambridge, para reconocer el trabajo de las enfermeras y llevar el mensaje de que hay que brindar mejores condiciones laborales y por qué hay que invertir en nosotras.

¿Por qué hay que invertir en las enfermeras?

La OMS ve necesario que los gobiernos inviertan en las enfermeras porque invertir en las ellas en razón de su formación y de sus condiciones laborales es invertir en la población, porque producto de nuestros cuidados millones de vidas se salvan. Claro que no lo hacemos solas, sino dentro de un equipo de salud, pero somo como esa columna vertebral que coordina todo el cuidado, porque nuestra atención es integral, no solamente vemos el dolor o la herida.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

La profesión de enfermería es un arte; es el arte de cuidar. Además, es ciencia porque somos científicas y estamos en constante renovación y actualización.

¿Cuál ha sido su experiencia más fuerte y dramática como enfermera?

Ver morir a un paciente y no poder hacer nada.

¿Quién fue Florence Nightingale?

Florence Nightingale nació en Florencia en 1820 y falleció en Londres en 1910. Fue una enfermera inglesa, pionera de la enfermería profesional moderna. Procedente de una familia rica, Nightingale rechazó la cómoda vida social a la que estaba destinada para trabajar como enfermera desde 1844, motivada por sus deseos de independencia y por sus convicciones religiosas; se enfrentó a su familia y a los convencionalismos sociales de la época para buscar una cualificación profesional que le permitiera ser útil a sus semejantes, la meritoria labor de Nightingale, considerada como la fundadora de los modernos cuerpos de enfermeras, supuso una notable mejora en la organización de los hospitales.

¿Puede una enfermera equilibrar su profesión con ser madre?

Sí. Ana María es una mujer casada desde hace 34 años y tiene tres hijos, dos varones y una mujer. Mi aporte a este país es que brindé a la sociedad tres profesionales. Los dos varones son ingenieros de electromecánica y la chica, licenciada en psicología. Además, tengo tres nietos.