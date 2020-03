Ednita Nazario: 'Estamos viviendo un momento histórico complicado, pero la música siempre es una gran compañía'

“Una mujer empoderada”, así se define María Nazario Figueroa, conocida como Ednita Nazario (Ponce, Puerto Rico, 1955). La cantante y productora discográfica realizó su primera aparición en la palestra pública a los siete años, en un espectáculo en Ponce, donde interpretó algunas canciones. A raíz de esto surgió su primera grabación titulada 'Mi amor lolipop', que fue incluida en el disco de recopilación: Campeones de la nueva ola.

Nazario tiene actualmente 64 años de edad, y una vez culmine la pandemia dijo que continuará con su gira. Cedida

La intérprete de 'Más mala que tú' hizo su debut en 1973 con la producción: Al fin... Ednita.En la década de 1990 se convirtió en la baladista puertorriqueña de mayor impacto, ganadora de múltiples discos de oro y platino. En 2009 lanzó su disco Soy, el cual estuvo entre las primeras posiciones de la lista Billboard Latin Album Chart en Estados Unidos.

Posteriormente, en 2013, presentó su sencillo 'El corazón decide' que se convirtió en un éxito en ventas con canciones como 'La más fuerte', 'A mí, no' y 'Así es la vida sin ti'. En 2017 expuso su autobiografía titulada Una vida y el 28 de abril de ese mismo año lanzó su disco bajo el mismo nombre.

Lo cierto es que el amor, la disciplina y el compromiso han llevado a la cantante boricua a cosechar una carrera fructífera que ha logrado mantener en la industria musical, pese a los desafíos.

En esta ocasión tuvimos la breve oportunidad de compartir vía telefónica con 'La diva ponceña', que decidió llevar “un mensaje de empoderamiento y conciencia a través de la música”.

Desde la isla del encanto, Nazario acogió la llamada con entusiasmo y calidez. En medio de la charla opinó sobre el desempeño de las mujeres en la sociedad actual, reflexionó sobre el panorama del género urbano, habló de su nuevo sencillo titulado 'No vuelvas', y aunque Ednita “prefiere mirar hacia el presente”, esto no impidió repasar los momentos más destacados de su vida, incluso los más dolorosos. En esta plática no hubo mesura, y sin limitarse respondió cada una de nuestras preguntas. A continuación, el encuentro con esta estrella de la balada.

Usted pisó el escenario en 1965 y hoy continúa en la industria musical, ¿cuál ha sido la fórmula para mantenerse en este ámbito?

De veras quisiera tenerla (responde jocosa). En realidad, la fórmula es que no hay fórmula. Cada cual hace lo que le nace del corazón. Desde mi punto de vista puedo compartirte que me encanta mi trabajo, la música, su evolución, los cambios y el proceso creativo de integrar nuevos elementos. El porqué la gente ha estado conmigo todos estos años y me ha dado la potestad de seguir haciendo música, la verdad no lo sé. Pero indudablemente, cada proyecto que hago lo realizo con ilusión y mi sentir es como si estuviese debutando siempre. Incluso me dan nervios y siento mariposas en el estómago. Sé que en estos tiempos es poco usual tener una carrera tan larga como la mía, por eso siempre voy a agradecer a los que han permanecido conmigo.

Se ha caracterizado por resguardar celosamente su vida privada. Sin embargo, en 2017, decidió contar a través del papel sus anécdotas. ¿Cómo fue ese proceso de escribir su autobiografía?

¡Oh!, sí fue muy complicado. No suelo ser revolucionaria. No me gusta mirar el pasado, prefiero mirar al presente. Cuando acepté el reto de escribir mi autobiografía, fue difícil por el hecho de que mirar hacia atrás me trajo muchas emociones que pensé que había superado, y me di cuenta de que no fue así. Este proceso fue un redescubrimiento y una búsqueda de esos momentos. Repasando en mi memoria cada instante para poder redactar el libro, recuerdo que abría una puerta y luego se me abrían cuatro. Al final de todo valió la pena, porque me di cuenta de que tenía una vida plena, bien intensa (ríe). Ha habido momentos complicados, pero sin duda me siento orgullosa y afortunada de estar rodeada de gente que me ha brindado mucho amor. Además, estoy feliz de haber salido de esos momentos oscuros y superar todo lo que me ocurrió. Me siento orgullosa de todo lo que he logrado, y lo más importante es que sigo caminando.

“Nosotros, como artistas, desde nuestros

hogares podemos ofrecerles a nuestros fanáticos un

poco de distracción, conexión y diversión”

Durante una entrevista sobre su libro mencionó que ante tiempos difíciles se debe “continuar y no desmayar”. Para usted, ¿cuál ha sido el momento que más ha marcado su vida?

(Piensa unos instantes y se aflige) Sin duda las pérdidas, es lo más difícil que me ha tocado pasar. La muerte de mi mamá, de mi papá, y perder a mi bebé, eso fue complicado y muy doloroso.

Muchas veces ha hablado del empoderamiento. En ese sentido, ¿qué opina acerca de los movimientos que buscan enaltecer el rol de la mujer en la sociedad?

No creo que el empoderamiento a la mujer corresponda a un movimiento en particular. Es cierto que hay distintas maneras de pensar que abogan por la equidad de la mujer en el tema de sueldos y posiciones laborales. Pero nunca he querido ponerle a eso una etiqueta. Soy una mujer empoderada. Mi mamá lo fue y aprendí de ella. Hoy aplaudo los movimientos que luchan por la equidad, porque son importantes para traer a colación temas puntuales que deben tratarse. Dentro de nosotras considero que tenemos la capacidad de respetarnos y desarrollar nuestras habilidades para aportar a la sociedad de la mejor manera posible. Considero que el hombre y la mujer son igual de importantes, lo que pasa que por cuestión de temas culturales ellos han tenido más oportunidades que nosotras, pero eso ya está cambiando.

¿La crianza desde el hogar influye o no en el empoderamiento?

Me criaron sin ningún tipo de limitación. Mi mami era una mujer adelantada a sus tiempos, ella trabajaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Ella fue una gran compañera para mi papá y él lo fue para ella. En su relación nadie fue mitad, ellos eran dos seres enteros que se complementaban entre sí y compartían mi crianza y la de mis hermanos. Ese modelo que tuve en mi casa me ayudó mucho. La industria musical es dominada por hombres, pero me crié con varones y nunca me he sentido menos, al contrario, crecer con ellos me ayudó a entender a esa criatura complicada y saber de qué pata cojea. Siempre me he sentido aliada, nunca menos. Soy buena compañera, compinche, pero no soy media naranja de nadie porque soy una naranja completa.

Hablando de los aspectos positivos, ¿qué nos puede decir de su nuevo sencillo?

Mi nuevo sencillo se llama 'No vuelvas'. Esta ha sido una experiencia muy bonita al poder grabar este tema de una de mis compositoras favoritas, aunque sale en un momento complicado de nuestra existencia. Entendemos que esta medida nos ayuda a distraernos y a escuchar música para que la gente se mueva. Este sencillo me da la oportunidad de acercarme a mi público que siempre me ha hecho inmensamente feliz. Estamos viviendo un momento histórico complicado, pero la música siempre es una gran compañía y es una forma que tenemos de distraernos. Me encanta, porque la gente ha acogido muy bien la canción.

¿A quién le dice Ednita que 'No vuelva'? ¿Esta melodía la conecta con alguien especial?

No... para nada. Esta canción va dedicada al coronavirus para que no vuelva (ríe). Bueno en realidad la letra plasma esa situación con aquellas relaciones que vas y vuelves, pero llega el momento que, aunque no se sienta bien, ya no se quiere seguir. Confieso que en algún momento viví esa situación, por eso se la dedico a todos los que alguna vez han pasado por algo similar y se ven reflejada en ella. Aclaro que esto no está relacionado a un momento actual en mi vida.

¿Cómo ha sido su experiencia al estrenar la canción en medio de la pandemia?

Es algo que no solo ha perjudicado a los músicos. En nuestro caso, gracias a Dios hemos podido estar en contacto con nuestro público. Para mí este es un momento bonito, porque es una de las cosas que nos ocurren pocas veces en la vida y nosotros, como artistas, desde nuestros hogares podemos ofrecerles a nuestros fanáticos un poco de distracción, conexión y diversión.

Con respecto al video, detállenos cómo fue ese detrás de cámara.

El video se filmó en un lugar precioso de Puerto Rico que se llama 'La Parguera'; ahí estuvimos dos días filmando. Este lugar es paradisiaco y ha pasado por temblores, pero la zona es bella. La historia de mi canción es de amor y de desamor, por eso decidimos escoger este lugar, porque sentimos que era el escenario perfecto e iba de acuerdo con la temática.

“Qué bueno escuchar letras decentes en estos tiempos de reguetón”, comentó uno de sus seguidores en redes sociales, ¿Qué tan importante considera para un artista cuidar el contenido de sus producciones?

Todo género, artista y época tiene derecho a la libre expresión. Le temo más a la censura que a la libertad de expresión. Creo que es importante que cada uno tenga su propio criterio a la hora de escoger lo que será su expresión artística. Cada uno es responsable de lo que hace. En mi caso, desde el principio decidí contar historias de la vida cotidiana que conectara con el público. Tomé la decisión de llevar un mensaje de empoderamiento y conciencia a través de la música.

¿Qué opina de la terminología utilizada en el género urbano?

Cada artista tiene su forma de expresarse. No creo en la censura. Dentro de la música urbana, por ejemplo, hay gente muy talentosa. Hay muchos de ellos que son músicos completos, preparados, que abren un espacio y se vuelcan en el gallinero porque traen a la sociedad cosas que son controvertidas y llaman mucho la atención, y de eso se trata el arte, de hacer caos. Entiendo que en algún momento el rock y la salsa llegaron a tener este tipo de lenguaje, es decir, que cada época tiene sus personas que crean controversia, pero tiene valor y aplaudo a todo aquel que lo haga bajo su propio criterio.

Antes de culminar, ¿qué mensaje le envía a todos los que la escuchan?

La palabra se resume en agradecimiento, porque siempre me llevan con amor en sus corazones y me siguen apoyando. Sigo comprometida con ellos para darles lo mejor porque se lo merecen. La buena noticia es que ya tenemos el 70% del disco terminado, que se ha detenido con todo esto que nos está pasando, pero una vez pasemos la página en nuestra historia universal, retomaremos el camino con buena música. Estoy ansiosa por llegar a Panamá. Sin más nada que decir, seguiremos conectándonos en las redes. Y algo más: por favor, quédense en casa que hay que cuidarse porque lo que está pasando es delicado. La salud siempre es lo primero.