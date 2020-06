Debi Nova: 'Mi responsabilidad es elevar a la mujer latinoamericana'

Deborah Nowalski Kader, conocida en la industria musical como Debi Nova (Costa Rica, 1980) comenzó su camino artístico a los 4 años de edad cuando empezó a tomar clases de piano. A los 14 años empezó a componer diversas melodías y se desempeñó como multi-instrumentalista. A los 17 años cruzó fronteras ticas y se dirigió a Los Ángeles, California, y es allí donde firmó su primer contrato discográfico.

La cantante, compositora y actriz empezó su carrera artística en 2001. Cedida

Seis de sus proyectos han sido nominados a los Grammy. Su canción 'One Rhythm' alcanzó la posición número uno en el Billboard Dance Chart. Sus trabajos colaborativos han incluido a artistas como The Black Eyed Peas, Sean Paul, Ricky Martin, Franco De Vita, Mark Ronson y Pedro Capó.

A la intérprete de 'Un día a la vez' no solo se le conoce por su habilidad para componer, también es reconocida por ser activista; MTV Latinoamérica le otorgó el reconocimiento 'MTV Chiuku Agente de Cambio', producto de su labor en la campaña de las Naciones Unidas “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” organizado por Unifem y ONU Mujeres.

Nova conversó con La Estrella de Panamá, vía videollamada En los diez minutos de plática mostró su carisma. Opinó sobre los últimos acontecimientos sociales que han estremecido al mundo. Además, confesó que le ha costado componer en medio de la cuarentena y destacó el poder de la música y su compromiso con la sociedad.

En el video de su nuevo sencillo se aprecian las dos caras de las redes sociales: la primera, lo que se esconde detrás de los filtros, y la segunda, la realidad. ¿Qué le inspiró a llevar este mensaje de que no estás solo?

'Mentimos' es una canción que escribí pensando en cómo las redes sociales afectan la manera en que nos relacionamos. La idea de este proyecto era mostrar que muchas veces no le enseñamos al mundo lo que somos por miedo a sentirnos vulnerables. El ejercicio consistió en exponer diversas vivencias de cuatro mujeres alrededor del mundo. Al final, el video lo que busca transmitir es que si alguien está pasando por un mal momento, no está solo, y probablemente esté sufriendo lo mismo que otros. He aquí la importancia de comunicar nuestro sentir a los demás. Con respecto a la filmación, la tuvimos que hacer desde casa a raíz de todo lo que está pasando con la pandemia.

¿Considera que la vida en redes sociales es ficticia?

No creo que sea ficticia. En realidad, lo que debemos hacer es cuestionarnos cómo usamos las redes sociales. Creo que hay muchas cosas positivas dentro de ellas. Para mí es una manera de conectarme con mi público, y de inspirarme porque me da la oportunidad de alzar mi voz. Un caso que ocurre en redes es que muchas veces se postea con el objetivo de obtener 'me gustas', sin embargo, más allá de publicar algo que le agrade a los demás, considero que es importante compartir contenido genuino.

¿Cómo valora la vida en redes? ¿Cree que se puede volver un vicio compartir la intimidad?

Es una relación personal de cada uno. A mí me gusta guardar muchos aspectos de mi intimidad. Siento que cuando comparto más de la cuenta, dejo de vivir mi vida porque estoy pendiente del teléfono y no le presto atención a los que están a mi alrededor.

¿Qué representa para usted la producción de su disco '3:33'?

Este es mi cuarto álbum. Admito que disfruté mucho hacerlo y de alguna manera celebra mis 10 años de carrera. Este disco trata de explorar los ciclos que ocurren en la vida. Hay veces que estás pasando por momentos oscuros, pero esa oscuridad te permite apreciar la luz, es decir que todo es cambiante y nada es para siempre.

¿Durante esta pandemia cómo ha sido su proceso creativo al momento de componer?

No he estado componiendo. El confinamiento me ha llevado por muchas emociones, es un sube y baja continuo. Creo que lo más importante es ser gentiles con nosotros mismos y no pedirnos más de la cuenta. Un video como el de 'Mentimos' refleja cómo se trata de crear cosas desde nuestras limitaciones, es muy hermoso. Pero si no dan ganas de efectuar proyectos, también es válido descansar y hacer una pausa para escucharnos.

En estos tiempos donde la violencia y la falta de tolerancia parecen ganar terreno, ¿cuál considera que es el mensaje que se debe llevar a través de la música?

La música tiene que ser un vehículo para crear más amor y menos odio. Espero que las canciones sirvan de motivación y acompañen a la gente en este momento tan complicado. Hemos visto que la situación social en Estados Unidos explotó, es muy fuerte lo que se está viviendo en todo el mundo. Desde mi experiencia puedo aportar que la música me ha salvado la vida durante la cuarentena. Escucho música desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Si puedo darles un consejo a los creadores de contenidos, incluyéndome, es que tratemos de compartir piezas porque este es el momento. A mí se me ha hecho difícil escribir durante este confinamiento, pero estoy segura de que pronto me volverá la inspiración.

“Creo que el matrimonio igualitario traerá cosas positivas a la sociedad. Cuando se respeta a la comunidad entera, es inevitablemente que todos crezcan y se favorezcan”

Hablemos del compromiso social. Usted ha estado involucrada en movimientos en pro de la mujer, ¿cree que hay avances en cuanto a la equidad y el respeto entre hombres y mujeres?

Sí. Ahora se ha hecho más visible la conversación, sin embargo, queda mucho por hacer a nivel sistémico porque en la actualidad, el hombre tiene mejor salario que la mujer, también cuenta con mayor oportunidad. Afortunadamente hoy existen espacios para debatir estos temas. Mi responsabilidad es elevar a la mujer latinoamericana. Espero que esto inspire a otras féminas para que alcen su voz

Recientemente se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica, ¿qué opinión le merece este tema?

Estoy totalmente de acuerdo y me llena de alegría saber que mi país tomó un paso histórico en la dirección correcta. Todos los seres humanos merecemos los mismos derechos, no importa nuestra orientación sexual, religión o raza. Todos somos iguales y merecemos el mismo grado de respeto y tolerancia. Creo que el matrimonio igualitario traerá cosas positivas a la sociedad. Cuando se respeta a la comunidad entera, es inevitable que todos crezcan y se favorezcan.

¿Qué mensaje de reflexión considera que le ha dejado el Covid-19 a la humanidad?

Creo que esto va a continuar dándonos lecciones por muchos años. Personalmente he recibido diversas enseñanzas. Lo primero es la fluidez y aceptación de lo que la vida te da. También he aprendido a navegar con esa incertidumbre que muchas veces creemos saber y tener el control de lo que va a pasar, cuando realmente no es así. Hay que vivir un día a la vez. Debemos estar en el momento presente. Pensar en el futuro genera ansiedad. En estos momentos he decidido enfocarme en las cosas simples de la vida, por ejemplo, lo que voy a comer, o llamar a mi mamá, quizás antes no les ponía tanta atención a esas cosas por estar planeado proyectos a largo plazo. Esto me ha enseñado a encontrar los aspectos que hacen bonita la vida día tras día.

Antes de culminar la entrevista, coméntenos de sus próximos proyectos...

Tengo muchos planes y muchas cosas que quiero hacer, pero en este instante estoy tratando de conectar con mi público a través de las redes sociales. Me gustaría hacer un concierto virtual, ojalá se pueda hacer durante este mes para compartir las canciones de una manera oficial en directo.