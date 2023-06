Clara Inés de Claramunt: 'Cada día hay más mujeres interesadas en participar del mundo automovilístico'

La pasión de Clara Inés de Claramunt se define detrás del volante, probando autos y dando a conocer su mayor potencial. Cedida

Clara Inés M. de Claramunt creció con un interés muy peculiar que la ha formado y ha redireccionado su vida en diferentes ocasiones. Desde pequeña se envolvió en las pantallas de televisión, y al entrar a la universidad se dedicó a estudiar periodismo. Sin embargo, su verdadera pasión se encuentra detrás del volante de un automóvil. Actualmente se ha convertido en jurado internacional, y la única en Panamá, del premio Women's World Car of the Year, el único galardón automovilístico en el mundo donde los jurados son exclusivamente mujeres que se desenvuelven en el área vehicular. Sin importar las vueltas que ha dado la vida de Claramunt, siempre regresa a sus raíces, detrás de un volante de un automóvil. Su primer carro, un Fiat 131, lo obtuvo por cuenta propia al inicio de su adolescencia y sabía que este mundo sería algo que la llenaría de grandes aventuras, desde correr en autódromos, manejar todo tipo de autos, conducir junto a grandes leyendas de Fórmula 1 y ser una voz para las mujeres del mundo. Su sonrisa, buena energía y pasión por los autos resaltan mientras conversa con 'La Decana' sobre esta pasión que la ha formado desde muy joven y le ha permitido transitar por grandes caminos en todo el mundo.

¿Cómo se define Clara Inés M. de Claramunt?

Me defino como una persona muy profesional, muy decidida y una persona muy directa. Siempre digo lo que pienso, cosa que no le cae bien a todo el mundo (risas).

¿Qué tiene Clara Inés de su padre y qué tiene de su madre?

Por mucho tiempo se ha creído que el mundo de los autos es solo para hombres, pero Clara Inés demuestra día a día lo contrario. Cedida

Creo que de mi padre heredé el temperamento y la pasión por los autos, mientras que de mi madre tengo la nobleza. Así como soy una persona con un fuerte temperamento, también soy muy noble.

¿Hubo algún momento en su infancia o adolescencia que haya marcado su amor por el periodismo, específicamente en el área de automóviles?

Nunca fui de jugar con muñecas. Siempre tuve más afinidad por los carros, y cuando era pequeña mi papá prendía el carro para calentarlo y yo me sentaba en el carro y trataba de manejarlo. Siempre fue una atracción y de hecho aprendí a conducir desde muy pequeña y tuve mi primer carro estando muy joven; me gustaba andar en él y aprender todo lo que podía sobre los automóviles.

¿Cómo ha sido su desarrollo profesional?

La periodista y apasionada de los autos se ha convertido en la primera mujer en Panamá en ser jurado de Women´s World Car of the Year. Cedida

Empecé hace muchísimos años haciendo televisión en Colombia y hace más de 30 años que llegue a Panamá. Aquí comencé nuevamente a vincularme a los medios, hacer revistas, programas de televisión, y todo lo que tenía que ver con el periodismo, que por alguna razón siempre iba por el lado de los carros, y terminé sumergida en esta área.

¿Qué cualidades tiene Clara Inés que la han hecho destacar en comparación al resto?

Siempre digo la verdad (risas). Soy una persona muy franca y siempre digo lo que pienso. Sé que a la gente no le gusta escuchar mucho la verdad y menos en su cara, pero alguien una vez me dijo: “Es mejor estar colorido una vez, que descolorido por siempre”, entonces siempre trato de ser honesta.

¿Cuáles son esos estereotipos o ideas erróneas que ha tenido que superar en el mundo del periodismo automovilístico?

Que las mujeres no sabemos manejar. Esa es la mentira más grande del mundo. No tienes idea a cuantos hombres he tenido que enseñarles a manejar y corregir sus posiciones de manejo. Existe un rechazo por parte de la población masculina cuando una mujer le dice la manera correcta de hacer las cosas detrás del volante. Este ha sido el desafío más grande.

¿Cree que el periodismo automovilístico es un área solo para hombres?

Jamás. Incluso me atrevería a decir que hay muchas mujeres que saben manejar mucho mejor que un hombre. Aunque el género masculino tiene cierta fortaleza y energía para correr, las mujeres no nos podemos quedar atrás, y no solemos quedarnos atrás. Hay mujeres que conducen excelentemente, pero no tienen el mismo reconocimiento que los hombres.

Es la única periodista especializada del motor en Panamá. ¿Cómo le hace sentir esto? ¿Cree que tiene alguna responsabilidad con la población femenina panameña o a nivel mundial?

Es una carga un poco fuerte, porque siempre te preguntan o te están mirando para ver si realmente lo que estás haciendo es lo que debe hacerse. Entonces, sí siento que tengo una gran responsabilidad, primero por tener un manejo impecable, por lo que enseño, por lo que hago y enseñarlo a hacer bien, y sobre todo por hablar siempre sobre las pruebas de los autos con verdad y franqueza. Tenemos un lema: “Nosotros te mostramos lo que hay en el mercado para que tú escojas lo que más te conviene”. Con esto tratamos de siempre demostrar lo que hay y no decirle a la gente “cómprate este carro o cómprate este otro”, sino enseñarles las bondades que tiene cada auto y así la gente puede escoger lo que es más adecuado para cada uno.

Has sido elegida para unirte al jurado internacional del premio Women´s World Car of the Year, el único premio automovilístico en el mundo donde el jurado es exclusivamente mujeres que se desenvuelven en el mundo del motor. Hábleme un poquito sobre este premio y ¿cómo llegó a formar parte de su jurado?

La verdad es que llevo más de 30 años probando carros a nivel mundial. Las fábricas nos invitan a sus sedes (Corea, Estados Unidos, Alemania, etc.). A través de los años te das a conocer y comienzas a participar representando a tu país, y una amiga periodista, que también prueba carros al igual que yo, me recomendó en otro país a este grupo de mujeres que son una organización a nivel mundial, la cual nació en Bélgica y está compuesta por muchas mujeres en todo el mundo que justamente prueban carros. Ellas me contactaron, vinieron a Panamá, me visitaron, evaluaron todo lo que había hecho durante todos estos años, y por eso me eligieron como la periodista con mayor trayectoria en Panamá. Esto para mí es un reconocimiento después de estar dedicada a esto por tantos años y sentir que siempre pasas desapercibida, sin embargo, lo sigues y lo sigues haciendo, hasta que por fin, alguien decide tomar en cuenta tu trabajo, tu representación en esta área, y tu opinión. En este evento escogemos el auto del año y se tienen que evaluar los vehículos, entonces es importante poder tener un criterio para hacer estas evaluaciones y poder representar este jurado y realmente dar una opinión muy certera de lo que viste y evalúas en cualquiera de los carros,

¿Cómo ve la evolución de las mujeres en el área del periodismo y específicamente en estas áreas que muchos catalogan como algo más inclinado a hombres? ¿Cree que las mujeres están siendo aceptadas?

Creo que cada día hay más mujeres interesadas en participar de este mundo, ya sea en el ámbito periodístico, como corredora o probadora de carros. Si vemos las ventas de los autos, no solo son hombres quienes realizan estas compras, sino que también hay mujeres que pueden escoger un vehículo y decirte con exactitud las razones por las cuales lo desean. Es importante que las personas reconozcan que como mujeres tenemos elección y podemos valorar un auto de acuerdo con sus ventajas, desventajas, performance, y cómo nos puede beneficiar. Cada día hay más mujeres tomando otros caminos y escogiendo el mundo automovilístico, el cual se disfruta mucho y del que hay mucho que aprender.