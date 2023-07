Margarita Pasos: 'Un verdadero líder se enfoca en el servicio que tiene con los demás'

Margarita Pasos se dedica a transformar la vida de las personas en el ámbito financiero y emocional. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La presencia de Margarita Pasos es una fuerza única en cada escenario, cámara, y en este caso, mientras platica con 'La Decana'. Conocida por su empresa “Pasos al Éxito”, al igual que sus conferencias, charlas, y talleres sobre ventas, desarrollo humano y liderazgo, entre otros temas, la colombiana es un claro ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y amor, todo se logra en la vida.

Su sentido del humor, empatía, y el poder que tiene para conectar con cualquier persona que converse con ella, son las características que la hacen resaltar entre una multitud. Sencilla, energética, y con los pies en la tierra, Margarita Pasos se ha vuelto un modelo a seguir para quienes la rodean y quieran escucharla.

¿Cómo se define Margarita Pasos?

¡Pero que pregunta más profunda! (risas). Soy una persona alegre y me encanta contar chistes. Me encanta la risa y me parece que es parte de la vida. Soy una persona sencilla y me considero muy familiar. Amo estar con mis hijos y esposo.

Me gusta la lectura y soy una persona que ama el progreso. Siempre digo: progreso, no perfección. Siempre tratando de ser una mejor persona ya que sabemos que nunca seremos perfectos como tal, pero debemos trabajar en nosotros siempre.

¿Hubo algún momento en tu vida que marcó esta misión de querer ayudar a los demás?

En 2001 era consultora para una empresa americana y los entrenaba en su fuerza de ventas hispana en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico e Inglaterra. Viajaba mucho y siempre estaba en una ciudad distinta cada semana al igual que ahora. La diferencia era que solía ser una persona muy nerviosa en aquel entonces.

Yo entrenaba en ventas, pero no sabía nada de inteligencia emocional, y un día me dio un ataque de pánico en un aeropuerto lo que desencadenó en mí una depresión muy fuerte y me empujó a querer estudiar sobre la mente humana. Fue una experiencia dura, pero hoy lo agradezco ya que me permitió encontrar mi misión.

Al hablar en tus conferencias, proyectas una convicción y fuerza sin igual. ¿Cómo desarrollaste estas habilidades?

Hay muchos conferencistas buenos, pero ves una diferencia cuando alguien vivió en carne propia lo que comparte, y ese es mi caso. Hay un dicho muy conocido en Nicaragua que dice: “No es lo mismo verla venir que platicar con ella” (risas).

A mí me apasiona tanto esto, porque cuando hablo de abundancia financiera a través de las ventas y hablo de inteligencia emocional y fortaleza mental, es porque lo viví y tuve que equiparme y buscar las herramientas para salir de ese hoyo financiero y emocional en el que me encontraba.

¿Cómo maneja Margarita Pasos los momentos difíciles y retos que le trae la vida?

¡Me encanta que me hagas esa pregunta! Una vez alguien me dijo, “¡ah claro es que usted nunca se enoja!” (risas). ¡Por supuesto que me enojo, si no pregúntale a mis hijos! Pero lo que enseña la inteligencia emocional es poder controlar esas emociones y no estancarte en ellas.

Tienes que darte el derecho de vivir tus emociones porque, claro, no somos robots. Se trata de permitirte sentir el dolor, pero tener las herramientas para salir de ese agujero de una manera constructiva, de vivir tus emociones y no dejar que se regulen a un punto que te arrojen a un hoyo profundo.

Y ahondando un poquito en esa línea, ¿cuáles son esas herramientas clave que te han ayudado a llegar a lo que es hoy, y poder controlar esas emociones?

La persona con la que yo más hablo es conmigo misma y eso es algo muy importante porque todo depende de cómo te hables a ti misma. Vivía en “radio miseria”. Me daba muy duro y aprendí que no puedes dar lo que no tienes. Si tienes pensamientos negativos constantes, es lo que le proyectarás al mundo.

Siempre les digo a las personas, si tu mejor amigo te hablara como tú te hablas, ¿todavía serían amigos? Este puede ser el consejo más grande que le pueda dar al ser humano y que muchas veces me lo debo dar a mi misma, Entonces, ¿prefiero estar en “radio miseria” o “radio agradecimiento”?

¿Qué recuerdas de esa primera charla que brindaste?

¡Uy, qué pregunta tan buena! (risas). Con mi esposo hemos hecho mil negocios, y recién casados hicimos mercadeo multinivel y fuimos los latinos que llegamos al rango más alto en esa empresa, y en una convención en Tennessee nos pidieron subir a dar nuestro testimonio y eso para mí fue increíble.

Había visto hablar a Jim Ron y me dije a mí misma que eso era lo que quería hacer: ser un instrumento para inspirar. Esa fue la primera conferencia que recuerdo y fue frente a casi 2.000 personas, y en inglés, lo que para mí era salir por completo de mi zona cómoda. Pero lo importante fue que a pesar de no tener un inglés perfecto y mis habilidades de comunicación no eran perfectas, vi que pude inspirar y tocar corazones.

¿Cómo define Margarita Pasos el verdadero éxito? ¿Cuáles son esas cualidades que crees que te han ayudado a llegar a lo que eres?

Siento que todo el mundo define el éxito de una manera distinta en cuanto a dinero, tiempo libre y más. Para mí, tener salud es tener éxito, al igual que ganarme la vida, haciendo lo que amo. Es algo muy subjetivo, pero lo importante es no permitir que nadie defina cuál es el éxito para ti.

Fuiste nombrada por 'People' como una de las 25 mujeres más poderosas en el mundo, ¿cuáles consideras que son esas características que destacan en una mujer poderosa?

Siento que lo importante es la influencia que tienes en los demás y que lo que hagas, agregue valor a otros. Detrás de mí hay un equipo enorme de gente que trabaja arduamente para que se logre cada meta y eso es importante: reconocer que no eres tú sola, sino un grupo de personas que te acompañan siempre. No me gusta mucho la palabra poder, ya que un verdadero líder no se enfoca en eso, sino en el servicio que tiene con los demás.

En tus conferencias sueles mencionar mucho “el contenido chatarra”. ¿Qué consideras que es este contenido en comparación con lo que deberíamos consumir?

Todo lo que sea destructivo: las noticias amarillistas, estar hablando con “la tía anticipadora de desgracias”. Porque hoy todo se maneja a través de algoritmos, y lo que tú consumas, eso mismo te rodeará no solo en la vida real, sino también en redes.

Está comprobado que la gente optimista vive más, tiene más salud, tiene mejores relaciones y tiene mejores finanzas. Entonces es una decisión. Si tú quieres elegir que el mundo esté podrido y solo ver chatarra mental, es tu decisión pero te va a hacer mucho daño.

Tres frases que motivan a Margarita Pasos.

La primera es de Ryan Tracy que dice: “Nunca digas nada de ti, que no quieras ver hecho realidad”. La segunda es “háblate a ti como le hablarías a tu mejor amigo”, y yo siempre digo “va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione”.

Tres personas que motivan a Margarita Pasos.

¡Hay mucha gente! Mis hijos, nuestros alumnos, mis mentores, mi esposo quien fue y sigue siendo mi primer mentor, Brian Tracy y por supuesto, mi poder superior que es Dios.

Tres claves para tomar esos “Pasos al Éxito”.

Lo primero es tu mentalidad. Si quieres éxito, primero revisa ese mundo interior y ve qué debes cambiar: tus pensamientos, el creer en ti, el saber que eres imparable. Lo segundo es si deseas tener éxito económico, aprende sobre las habilidades generadoras de ingresos como ventas, mercadeo y comunicación ya que te ayudarán mucho. Y por último, entender que no todo se trata sobre ti ya que nada grande se logra solo.