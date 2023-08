Rebeca Landa: 'El rol de la mujer en el periodismo deportivo ha cambiado'

Rebeca Landa, periodista deportiva Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La infancia de Rebeca Landa estuvo marcada por las historias de niños que estaban en situación de abandono o maltrato. Su padre era director de una casa hogar en el centro de México, allí creció ella compartiendo con todos, haciendo deportes, jugando al aire libre. Esta parte de su vida le enseñó algunas de las lecciones más valiosas.

Se convirtió en la primera mujer en narrar NFL en español para las transmisiones de Estados Unidos. Además es un ejemplo a seguir para las mujeres que buscan hacer vida profesional en las carreras “reservadas para los hombres”. La entrevistada también es deportista y forma parte de la Selección Mexicana de Football Flag. Las oportunidades la llevaron a encontrar su pasión en la narración deportiva, a pesar de haber estudiado artes plásticas.

Visita Panamá para contar su historia en el foro 'Cambiando vidas a través del deporte'. Recibe a La Estrella de Panamá en la terraza de un club de la ciudad, con el mar de fondo y una brisa cálida, conversa sobre el rol de la mujer en el deporte y la responsabilidad que representa para ella ser una voz para otras mujeres.

Una lección que le dejó su infancia

Tú defines tu propia historia y la vas escribiendo. Estos niños con los que crecí, muchas veces fueron maltratados o estuvieron en situación de calle, y aún así afrontan la vida de una manera muy valiente. Acaban cambiando su historia, construyendo una vida muy distinta, rompiendo ciclos de violencia y de ruptura familiar.

¿De niña se imaginó como periodista de deportes?

Siempre me gustó el deporte, siempre fue parte de mi vida. Mi mamá es tenista y mi papá fue basquetbolista. Desde chica nos inculcaron [a ella y a su hermano mayor] el deporte como una parte integral de nuestra educación. Aunque la verdad, nunca pensé que podría vivir del deporte, no era una realidad de mi país, no veía a muchas mujeres en los medios de comunicación con las que me identificara. Fue hasta la universidad cuando alguien me invitó a ser analista de fútbol americano porque me encantaba, porque sabían que tenía conocimiento y se me abre esta oportunidad. Empiezo a darme cuenta de que soy buena. También vi un cierto propósito en este renglón, no había mujeres con las que me identificara, se necesitaba abrir este espacio. Empecé a soñar con esta idea, pero pues ya tenía veintitantos.

La primera mujer narrando en español sobre la NFL, ¿qué sentía cuando comenzó?

Al principio, cuando me dijeron que lo iba a hacer fue como una sorpresa. No me esperaba esta oportunidad. Llevaba ya tiempo narrando, lo había hecho en la universidad, pero cuando entré a ESPN estuve bastante tiempo sin narrar. De repente me dicen 'Rebe, vas a ir en horario estelar' y fue como ¡wow! Increíble.

Muchas veces así han llegado las oportunidades a mí y pues, he tenido que tomar la vida por los cuernos y atreverme, ir hacia adelante. Estaba muy emocionada, siempre que piensas en la primera mujer de la historia en hacer algo es un gran honor. Sin embargo, para mí fue mucho y así es mi carrera en realidad, una gran responsabilidad. Parte de mi propósito es abrir espacios para la mujer y el hecho de que yo haga un buen trabajo hace creer que otras mujeres pueden hacerlo.

En el momento en el que no estoy a la altura, en el que no aprovecho esa plataforma, siento que cierro puertas a otras mujeres en lugar de abrirlas. Mi esfuerzo siempre es en este sentido de responsabilidad de que no estoy haciendo esto por mí, sino que lo estoy haciendo por todas las mujeres que quieren soñar con trabajar en el periodismo.

¿Cómo ha visto la evolución de la mujer en el periodismo deportivo?

Cada vez veo a más mujeres en México haciendo esto. Ha cambiado mucho el concepto del rol de la mujer en el periodismo deportivo. Anteriormente era –desde mi perspectiva y sin hacer crítica a nadie–, la mujer adorno o la mujer que acompaña al foro, pero no necesariamente era la mujer que aportaba, que demostraba su conocimiento o pasión por el deporte. Me da muchísimo gusto ver cómo cada vez somos más las mujeres que nos sentamos a las mesas, que tenemos que aportar, que tenemos preguntas interesantes, que se nota que sabemos, que estudiamos y que el deporte es parte de nuestra vida.

Siento que todavía existe esto de que si es deporte femenil, entonces lo narran mujeres. Si es deporte varonil, lo hacen los hombres. Más allá de que la mujer también podría hacer deporte varonil como el hombre hace deporte femenil. Entonces, sigue existiendo este esfuerzo, pero sin duda alguna no me siento sola, no soy la única periodista que narra o la única periodista que se presenta de esta manera ante el mundo, somos muchas más y eso también tiene que ver con el esfuerzo de la mujer. También tiene que ver con la apertura de las televisoras, de los que toman las decisiones de abrir esos espacios y generar esas oportunidades.

¿Podría mencionar algunos de los obstáculos que le ha tocado superar en el camino?

Tengo varios. Pero, en términos generales el reto todavía más vivo es esta idea de que 'las mujeres no narran fútbol americano' o 'la mujer no sabe de fútbol americano'. Esa lucha va a ser una constante, no es un reto que se presenta un día y luego desaparece.

La manera de afrontar los retos es con mi propósito. Tengo muy clara la razón por la que estoy aquí. Estoy segura de por qué estoy luchando, de qué quiero hacer y qué quiero cambiar. Esa es mi gasolina, mi motor para seguir adelante, a pesar de esa retroalimentación negativa, de esos errores que cometo, porque no voy a suponer que soy perfecta, de esas dudas que me surgen y también de lo que viene del exterior.

¿Qué representa el deporte en la vida de Rebeca?

Es un regalo enorme. El deporte me ha dado tantas cosas. Me dio mi profesión, mi pasión más grande, a los mejores amigos que he tenido en la vida y me dio oportunidades como esta de viajar, compartir mi historia, mis experiencias en el campo como atleta. Me dio los momentos más memorables que estoy segura, les voy a contar a mis nietos, el deporte me ha dado tantas cosas, así que para mí es el regalo más grande que he recibido más allá de mi familia y el amor de ella.