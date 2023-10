Carla Morely: 'Cada uno en su ámbito debe trabajar por ayudar para que la gente sea mejores seres humanos'

La productora Carla Morely durante la entrevista en el Teatro Ancón Guild. María A. Carrasquilla R. | La Estrella de Panamá

A Carla Morely siempre se le ve sonriente —como si la alegría tejiera su espíritu— y más cuando hace lo que más le apasiona: producir teatro. Hace poco presentó su primera puesta en escena con su empresa. 'Un recuerdo después del Holocausto' fue presentada en el Teatro Pacific. En el día del estreno se veía a Carla Morely recibiendo a las personas entre sonrisas y cálidas bienvenidas. La pieza fue un éxito, el escenario, los actores, todo… absolutamente todo fue pensado para que las personas se llevarán más que un momento de esparcimiento. Una vez finalizada la obra, se realizó un conversatorio sobre la pieza que reflexiona sobre la vida de dos sobrevivientes de aquel genocidio: Anna y Zygmunt, dos judíos de origen polaco.

Quienes adquirieron el boleto para ver 'Un recuerdo después del Holocausto' tenían derecho y acceso para ver una exhibición sobre la vida de Anna y Zygmunt en el Museo de la Libertad. Pero esto no termina aquí, también en sus redes sociales, hacía docencia sobre el Holocausto y cómo era la preparación de los actores para encarnar sus personajes. ¿Por qué te vas a lanzar en un tema tan complicado? Le cuestionó su propio padre. Su progenitor no veía viable la decisión de la productora. Aquella ingeniera industrial estaba decidida a montar esa obra. Y es que a Carla no le interesa seguir los patrones que dicta el mundo artístico, ¿por qué?, ¿quién lo dijo?, ¿dónde está escrito?, cuestiona Carla. Aquel universo único es Carla Morely, una judía nacida en Venezuela que actualmente trabaja en Panamá para hacer contenidos con propósito. Se deben generar cambios, sugería durante una entrevista para Mía Voces Activas. Carla Morely hace reflexiones en su cuenta de Instagram. Cuestiona las cosas. Un día se le ve cambiando un cuadro en un apartamento. Otra mañana preparándose para montar su obra teatral, y otro día, agradece a Dios por todo lo que tiene, porque sin Él, nada de lo que tiene existiría, pondera Carla Morely en el Teatro Ancón Guild, cuando nos recibió para esta entrevista.

Si desde pequeña le apasionaba el mundo de la TV y el teatro, ¿por qué no lo estudió desde un principio?

Era muy buena con el tema de los números. En mí país, Venezuela (...) me iba tan bien que me eximían de los exámenes finales. Me dejé llevar (...) No tuve tiempo de ponerme a pensar qué era lo que realmente me gustaba.

Imágen de la presentación de 'Un recuerdo del Holocausto' Cedida

De ser ingeniera industrial a dedicarse a la producción artística, ¿cómo dio ese paso?

Realmente fue un trabajo de años, no fue hasta el 2011 que realmente puede caer en una productora de televisión. Pero años antes, ya veía, por ejemplo, a mi esposo que es médico, nunca se quejaba de un lunes, de un turno de 48 horas. A mí no me pasaba eso. Empecé por ahí. Necesitaba trabajar en algo que fuera más pasional. Luego empezó toda una búsqueda que duró años (...) En el 2011 dí a luz a mi primera hija y tuve la oportunidad de hacer una primera pausa en mi carrera profesional. (...) Llegué al máster en producción en Barcelona y cuando leí el pénsum, me hizo un montón de ruido adentro.

El máster fue el último paso para iniciarse…

Fue la primera puerta que abrí. Las cosas no pasan por casualidad, no creo en las casualidades, Dios maneja el mundo y hace las cosas que tiene que hacer para que uno esté donde tiene que terminar. (...) Pude conseguir la entrevista con la directora. Ella veía mi curriculum. Me veía a mí. Lanzó el currículum en la mesa y me dijo: ¿Qué hace un ingeniero optando a este máster? Le contesté con lo que sentía en ese momento: no lo sé, siento que esto es una corazonada. Por primera vez, hice caso a lo que me dice mi mundo interior, y no lo que dice mi mente. La directora contestó: “empiezas en una semana”.

Carla Morely en el ensayo de 'Un recuerdo después del Holocausto'. Cedida

Cuando dejó las empresas multinacionales, ¿su familia la apoyó?

Sí, gracias a Dios.

¿Su esposo también?

Mi esposo ha sido un apoyo incondicional, porque no es fácil (...) más cuando se trata de compaginar esos horarios de médico con los míos cuando tengo producciones. Nunca he escuchado de él ningún tipo de queja. (Sonríe)

¿Tuvo algún mentor en sus primeros pininos?

No tanto un mentor, pero sí una inspiración, los dos profesores que tuve en el máster (...) Cuando hicimos el feedback del curso. Ellos se acordaban del primer día de clases, cuando levanté la mano y pregunté qué era una voz en off, porque yo no tenía ni idea de que era una voz en off. Al final lo que dijeron de ese feedback, es que, la evolución fue tan grande, que dirigí la función final del curso del máster.

Desde el 2011 hasta el 2023, ¿cómo fue que dijo, hay que concretarlo en una empresa?

Me salió esta primera oportunidad en el 2019, haciendo la producción de una obra de danza contemporánea (...)Pero siempre tuve el sueño de una productora, al final para qué soy productora, porque al final soy productora para traer producciones que puedan aportar algo al mundo (...) Estaba haciendo las producciones e ideas de otras personas. ¿Cuál era el momento perfecto? Yo veía una serie en Netflix que decía: “los momentos perfectos no existen. Sólo hay que tomar decisiones”. Me sentí súper identificada con esa frase. No sabes cuantas veces me pregunté desde el 2019 hasta el 2022 ¿cuándo era el momento perfecto para conformar la empresa?. No encontraba, hasta que me dije: ¡es ahora! Luego, me llegó la invitación para producir la obra 'Un recuerdo después del Holcausto' para producirla aquí en Panamá.

En su biografía, de su primera producción usted comenta que le gusta hacer contenidos que hagan pensar, reflexionar. Sin embargo, estamos en una sociedad cada vez más líquida. Cuéntenos, ¿cómo logra hacer esas producciones que le “hagan ser mejor humano”?

Cuando hablo con mi papá y le cuento cuál era mi primera obra me decía: “¿por qué te vas a lanzar en un tema tan complicado. Es un tema que no es para todo público. Va a ser tu primera producción. Por qué no lanzas algo que sea más para todo al público y que sea algo más seguro”. Eso me hizo pensar y establecer lo que quiero (...) Siento que cada uno en su ámbito debe trabajar por ayudar a la gente a ser mejores seres humanos. En este caso, en el teatro, trabajó en historias que te hagan pensar, que te hagan reflexionar, que te hacen cuestionarte en el mejor de los casos sobre para qué vas a vivir, qué le vas a aportar a tus hijos, qué le vas a aportar a la gente con la que te cruzas en tu camino. Sé que son preguntas bien profundas, pero siento que a través del teatro, puedo lograr ese cuestionamiento. Por eso, siempre me complico la vida y busco producciones que dejen ese tipo de mensajes. Temas incómodos, temas que no son cómodos de ver. Que eso me va a atraer menos taquilla, seguramente. Pero siento que mi misión en este mundo, es un poquito de eso.

¿Qué significa Dios en su vida?

Cualquier cosa que leas de mi persona, Dios siempre va a estar presente. De hecho, yo no estaría aquí sin la ayuda de Dios. Por supuesto, las cosas no son por arte de magia. Si tú quieres lograr un camino, tienes que luchar por eso, no sirve solemne con querer. Todo lo que tú vayas a ver, entrevistas, biografías sobre mí, siempre va a estar presente el nombre de Dios, porque creo fielmente en que estoy donde estoy es gracias a Dios. Me acompaña a cualquier lugar donde vaya.

¿En ningún momento ha tenido miedo de ser rechazada o aislada por la sociedad por alabar tanto el nombre de Dios?

Para nada, siento que entre más fiel eres a lo que piensas y lo que crees, más respeto tácito vas a tener en la vida.

Una frase de usted: “Amo cuando se rompen los paradigmas y más cuando de estereotipos físicos se trata”, ¿qué paradigmas son los que le gusta que se rompan?

No tengo pensado ningún paradigma [en específico], pero definitivamente, y esto va mucho con el tipo de obra que suelo producir, ya ves que son diferentes. Romper paradigmas es tener una obra que no es para todo público. ¿por qué tengo que traer una obra que es para todo público?, ¿dónde está escrito? Que no me va a traer más taquilla, no me importa (...) Me veo muy atraída al rompimiento de paradigmas, ¿por qué?, ¿quién lo dijo?, ¿dónde está escrito? Y ese cuestionamiento es lo que me mueve internamente.