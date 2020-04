La barba ‘hipster’, una moda que llegó para quedarse

Aunque algunos la detestan hay quienes la desean. Se trata de la barba ‘hipster’, ese vello facial característico de la genética que acompaña a hombres de todas las edades, estilos y profesiones que hacen uso de ella para potenciar su personalidad, camuflar imperfecciones o redondear su estilo, incluso olvidarse del afeitado diario, lo que no le exime de su cuidado.

Esta tendencia aparece en todos los status de la sociedad, puesto que celebridades como Brad Pitt, Bradley Cooper, George Clooney, el rey Felipe VI y hasta deportistas como David Beckham y Leo Messi han lucido una barba ‘hipster’. Al parecer todos estos personajes se ha dejado llevar por aquellos estudios científicos que afirma que los hombres con barba son más atractivos y dependiendo del tipo se les puede relacionar como una señal de respeto, poder y, por tanto, con una posición social más elevada.

Dionisio Bravo G, barbero y estilista, asegura que dentro del estilo ‘hipster’ se distinguen dos looks, el formal e informal.

“El estilo formal se caracteriza porque lleva una corte de pelo, barba y bigote bien marcado. Además, denota estatus social de la persona. Mientras que, la barba hipster informal, aunque parezca descuidada no lo está. Este look lo suelen usar los hombres que vive al margen del común denominador de la sociedad, es decir, alguien a quien no le importa tanto su estatus social”, comenta Bravo.

“Ambos looks hacen ver al hombre fuerte y que sabe lo que quiere”, dice.

Agrega que en muchas ocasiones una buena barba “nos ayuda a modificar el rostro. Si tenemos una cara redonda, la barba nos permitirá jugar con los efectos visuales, consiguiendo alargar visualmente “nuestro rostro”.

“La barba 'hipster' no es recomendable en hombres a los que el vello facial no les crece en abundancia o de manera uniforme”, aconseja.

A la vez el barbero explica que la barba hipster exige de cuidados que deben cumplirse. Sugiere usar champús y otros productos especiales, para mantener el brillo e hidratar la piel de la cara.

Pero, ¿cómo surgió esta tendencia? El término ‘hipster’ realmente está relacionado con los tendencias musicales suburbanas de los años 40 como el hot jazz y boogie woogie y la jerga de los músicos de jazz, que utilizaban el término ‘hip’.

Historia de la barba

El comienzo de la historia de la barba como elemento estético debe situarse en el momento en que el hombre comienza a afeitarse, hecho que parece remontarse a la Edad de Piedra, hace 2,5 millones de años, señala el portal Muy Interesante.

“En las civilizaciones mesopotámicas, los hombres solían lucir grandes barbas que se consideraban un signo de estatus y respetabilidad, y las cuidaban con esmero, adornándolas y rizándolas”, detalla.

Según la publicación, en los primeros tiempos del Antiguo Egipto, la tendencia fue el afeitado total de cabeza y cara, excepto cuando se guardaba el duelo por alguien fallecido, en cuyo caso se dejaba crecer la barba durante 60 días. Los faraones solían adornar sus barbillas con una fina y larga barba postiza, especialmente en las grandes ocasiones, para emular al dios Osiris.En la Antigua Grecia, la barba era símbolo de sabiduría, madurez y virilidad. Muestra de ello es que uno de los castigos que se les imponía a los espartanos que mostraban cobardía en la batalla era afeitar la barba. Más tarde, Alejandro Magno cambió la tendencia cuando ordenó a sus soldados que fueran afeitados para impedir que sus enemigos les agarrasen las barbas durante el combate.

“La barba 'hipster' no es recomendable en hombres a los que el vello facial no les crece en abundancia o de manera uniforme”, Dionisio Bravo G., barbero

Durante la Edad Media, la tendencia variaba dependiendo del momento y el lugar. Muchos de los primeros reyes medievales de la actual Francia lucían largos cabellos y tupidas barbas. A partir del s. VIII las barbas comenzaron a ser vistas como paganas en occidente, hasta el punto de ser consideradas motivo de excomunión, explica Muy Interesante.

Después de un periodo en el que la barba no gozó de mucha popularidad, a mediados del siglo XIX muchos hombres poderosos se dejaron crecer la barba. Uno de ellos, Abraham Lincoln, ex presidente de Estados Unidos, lo hizo por la petición que le hizo una niña de 11 años, que le sugirió en una carta que se dejara crecer la barba para mejorar su aspecto y disimular la delgadez de su cara. La pequeña Grace Bedell le prometió que, a cambio, trataría de convencer a su familia para que lo votarán en las elecciones.

Pero, en los años 20 y 30 del siglo XX la barba no pasó por su mejor momento, y fue el movimiento hippie de los años 60 el que la hizo resurgir.

Actualmente vivimos una nueva época dorada de los barbudos, con los hipsters como principales paladines de este look, reportó el sitio.

Tipos de barba

En un artículo publicado por la agencia de noticias EFE, el estilista Alejandro Hernández, señala que si está pensando en sumarse al club de los barbudos "conviene pensar antes qué estilo es el que mejor que puede quedar".

Añade que esta temporada se llevan levemente desaliñadas, cerrada y canosa, aunque son varios los tipos de barba.

Perilla: Barba en la zona de la barbilla y mandíbula armoniza las facciones y proporciona un aire definido y marcado a los rostros anchos, bien en forma redondeada o cuadrada.

Barba de tres días: Dejar de afeitarse durante tres días ofrece un cambio de estilo, aparentemente, sin grandes esfuerzos. Favorece a todo tipo de rostro, desde las formas más redondeadas hasta los más rectangulares, ya que este tipo no añade una anchura adicional a los lados del rostro.

Actualmente vivimos una nueva época dorada de los barbudos, con los hipsters como principales paladines de este look. Pixabay

Barba candando: Es sencilla, solo se tiene que dejar crecer el vello de la perilla y el bigote, permitiendo que entre ambas secciones crezca una línea vertical. El resto de pelo facial debe quedar bien rasurado.

Barba cortina: Este tipo de barba en la parte inferior del óvalo facial tiende a suavizar los ángulos del rostro, sienta especialmente bien a las caras rectangulares, ovaladas y redondas.

Redonda: Este diseño exige una afeitado a lo largo de los pómulos, resulta ideal si se quiere conseguir un rostro más delgado.

Cuadrada: Ideal cuando los rasgos son angulosos y el objetivo sea redondearla.

Triángulo invertido. Esta barba se ocupa de crear densidad en la zona de la barbilla y juega con una patillas finas.