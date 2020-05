Mascarillas reutilizables: diseño, creatividad y protección

Adames incluye en sus diseños estampados étnicos de la cultura afro panameña. Cedida

Desde que empezó la pandemia del Covid-19 varios sectores han resultado afectados, entre ellos la industria de la moda. Pese a que las ventas han bajado por el confinamiento, esto no ha sido impedimento para que los diseñadores sigan presentes en el mercado, esta vez dejando atrás las colecciones de ropa y enfocándose en la producción de mascarillas que hoy se han vuelto una pieza indispensable para salvaguardar la salud.

Desde que las autoridades sanitarias establecieron en Panamá el uso obligatorio del tapabocas, la demanda se ha incrementado, los tiempos de crisis se han vuelto un dolor de cabeza para muchos, y en el caso de los diseñadores, una oportunidad para realizar algo distinto.

A continuación presentamos cómo los creativos han puesto a disposición su talento para confeccionar mascarillas que resaltan la cultura, el estilo y una gama amplia de colores.

“Ha sido sumamente gratificante poder crear mascarillas en estos momentos y sentir que estamos aportando a la contención del coronavirus. Es crucial adaptarnos a la situación actual. Estas semanas en casa me han traído mucha inspiración para proyectos que quiero desarrollar en el futuro”, comenta Verónica Ángel, diseñadora de moda.

Ángel sostiene que para confeccionar las mascarillas utiliza tres tipos de telas.

“Uso el estampado, la tela que va en el centro que se llama entretela/tela adherente y por último la tela de forro que es de algodón. Como la mayoría de las tiendas de textiles están cerradas, hemos estado utilizando retazos de telas que teníamos. También hemos creado mascarillas con textiles antifluido que se deben lavar a mano y no se deben introducir en la secadora”, explica.

En cuanto al precio, apunta que tienen un costo de 20$ y un porcentaje de las ventas van destinadas al movimiento “care packages”, que brinda ayuda humanitaria. “Los kit que estaremos repartiendo incluyen alimentos, productos de higiene básicos, mascarilla, y un artículo de entretenimiento, como un libro”.

Verónica Angel destina un porcentaje de las ventas de sus mascarillas a “care packages” que brinda ayuda humanitaria. Cedida

Otro de los creativos que elaboran mascarillas es el diseñador Alex Adames, quien indica que desde marzo empezó con la confección de esta pieza.

“En el Día Internacional de la Mujer presenté un fashion show en la lotería. En ese momento el tema del coronavirus era una realidad en otros países, sin embargo, no era un hecho que amenazara a Panamá. No obstante, decidí incluir en mis diseños mascarillas como una tendencia para combinar con la ropa afroantillana, pero jamás imaginé que esto nos iba a afectar tanto”, afirma Adames preocupado por la situación actual.

Con respecto a la elaboración, detalla que utiliza una tela antifluido en el interior de la mascarilla y la parte exterior la cubre con una tela de diseños representativos de los afrodescendientes. “Es importante que todas las mascarillas tengan su tela antifluido, para lavarla. Es fácil, solo se le aplica jabón y se enjuaga. He confeccionado dos tipos de mascarillas, las planas y las amoldadas a la nariz; en algunas les añadí elástico o las hice con amarres y van acompañadas de turbantes. Su precio oscila entre $15 y $20”.

El diseñador manifiesta que para él lo más importante en estos tiempos es la solidaridad. “Formó parte de la campaña social 'Mascarillas para todos', es un movimiento hermoso. En marzo regalé tapabocas al hospital San Miguel Arcángel, también les di mascarillas a las enfermeras”.

Otro aspecto que menciona el modisto es el programa que tiene actualmente el Ministerio de Cultura, que ha incluido a diseñadores y artesanos en la confección de mascarillas. “De hecho tienen un catálogo virtual. Artesanos y diseñadores están teniendo la oportunidad de ofrecer sus productos en el mercado. Es preocupante el panorama por el que estamos atravesando, pero la realidad es que esta pieza protectora formará parte de nuestro outfit diario al menos por un año y medio mientras pase el Covid-19”.

En tanto, Jacqueline Vreux también diseñadora de atuendos afrodescendientes, relata que no ha sido difícil para los emprendedores sobrellevar esta pandemia. Sin embargo, manifiesta que como diseñadora está dispuesta a incursionar y cumplir nuevos retos.

“Las mascarillas tienen formas y medidas establecidas. Pero como diseñador le damos ese toque único. Para elaborarlas hay que tomar en cuenta los requisitos sanitarios para proteger la salud de nuestros clientes”, detalla.

Vreux indica que confeccionar una mascarilla le toma aproximadamente 20 minutos. “Esta pieza la he elaborado con motivos étnicos, hechas con tela de algodón, todas llevan filtro intercambiable y elástico. Tengo otras que son de tela antifluido, es un material impermeable que rechaza el paso de gotas y evita que se transmita el virus. Ambas cuentan con un diseño que ayuda a que la respiración sea cómoda”.

La creativa resalta que sus diseños buscan resaltar la afrocultura, en este mes como homenaje a la 'etnia negra'. “Tengo diseños de mascarillas que vienen con turbantes o bolsos, para que el cliente mantenga su estilo en tiempos de pandemia. Como panameña, siempre es un honor resaltar nuestras tradiciones y costumbres”.

En cuanto al precio, señala que oscila entre $4 y $8. “Todo depende del modelo y volumen del pedido. Tengo algunas en tela lisa en 3 x $10”.

Ángel apunta que utiliza tres telas para confeccionar las mascarillas, y el costo de la pieza es de $20. Cedida

Sostiene que las garantías de salubridad hacia los clientes empiezan desde el momento de adquirir los insumos. “Los materiales los obtengo de almacenes confiables; al traerlos a casa se les hace un lavado a vapor pues podrían estar expuestos al polvo del medio ambiente. En casa tengo un espacio dedicado solamente a su elaboración y al momento de manipularlas utilizo guantes y mascarillas”.

“El cuidado es simple, solo agua y jabón. Preferiblemente lavar a mano y secarla al sol, y guardarla en una bolsa plástica o de tela, en un lugar seco. Asegurarse de que quede completamente seca al momento de almacenarla”, aconseja.

Lo que se debe tomar en cuenta al utilizar mascarillas reutilizables

Prevención

La desinfección es un paso muy importante que se debe seguir al momento de usar las mascarillas reutilizables. El portal menorplastic.com brinda algunas recomendaciones para desinfectar esta pieza.

“Hay varios métodos para su desinfección como utilizar peróxido de hidrógeno vaporizado, la luz ultravioleta, vapor de agua, calor seco, productos de limpieza”, anota el blog.

Para las mascarillas de tela aconsejan lavar y desinfectar con detergente regular y agua a temperatura entre 60º y 90º (ciclo normal de lavadora). También indican que se puede sumergir en una dilución de lejía 1:50 (20 ml de lejía, 980 ml de agua) con agua tibia durante 30 minutos. Posteriormente lavar con agua y jabón, y aclarar para eliminar cualquier resto de lejía.

“Tras este proceso se debe evaluar el estado de las mascarillas y verificar si las gomas mantienen sus propiedades de ajuste y revisar el filtrado. Puede mirar a un foco de luz con la mascarilla y si pasa demasiada luz entre medias no es recomendable su uso. Si está dañada no ayudará a reducir la exposición a partículas en el aire. No es recomendable desinfectar las mascarillas de tela más de 10 veces”, asegura el artículo.

En cuanto a las mascarillas con filtro, señalan que para su desinfección se debe retirar el filtro de la mascarilla. “Algunas, gracias a su material, pueden desinfectarse igual que las de tela. Si están hechas de otros materiales como polipropileno, no se podrán lavar ya que al mojar el material filtrante pierde la capa hidrófuga”.