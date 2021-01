Así lucieron las figuras destacadas en la investidura de Joe Biden

La cantante estadounidense Lady Gaga, a su llegada al Capitolio. Andrew Harnik | EFE

Las cantantes Jennifer López y Lady Gaga fueron las invitadas especiales al acto oficial de investidura de Joe Biden, quien se convirtió el pasado 20 de enero en el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos.

Como siempre, Gaga, quien interpretó el himno nacional, fue el centro de todas las miradas. Según reseña Vanity Fair su look fue un Shiaparelli haute couture personalizado y diseñado por Daniel Roseberry; compuesto por una chaqueta entallada de cachemir azul marino con un broche dorado representando a la paloma de la paz y una enorme falda de seda roja.

La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff. Jonathan Ernst | EFE

“Cantar nuestro himno nacional para el pueblo estadounidense es un honor. Cantaré durante una ceremonia, una transición, un momento de cambio y para mí, esto tiene un gran significado”, expresó en sus redes sociales momentos antes de su actuación.

Mientras tanto, la diva del Bronx, quien representó a los latinos no podía quedarse atrás. Jennifer López asistió a la ceremonia con un juego de pantalón, blusa y abrigo totalmente blancos de Chanel.

Durante su actuación en el capitolio, la intérprete fue la encargada de recitar el juramento a la bandera estadounidense, del cual dijo un pequeño fragmento en español: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, siendo este un hecho histórico, ya que nunca antes se había comentado algo en este idioma durante dicha ceremonia.

La cantante puertorriqueña completó su actuación al interpretar la canción 'This Land is your Land' (Esta tierra es tu tierra) compuesta por Woody Guthrie. Igualmente interpretó una fracción de 'America the Beautiful' (La hermosa América).

La cantante puertorriqueña Jennifer López fue una de las invitadas especiales a la investidura de Joe Biden. Michael Reynolds | EFE

En tanto, Jill Biden también captó las miradas con su primer estilismo como primera dama de Estados Unidos.

Durante la ceremonia, la docente estadounidense lució un total look de la diseñadora Alexandra O'Neill, directora creativa de Markarian, una firma de moda creada en 2017 en Nueva York.

Según publica La Vanguardia, la esposa del presidente Biden utilizó un abrigo 'midi' en tono azul océano confeccionado en tejido de 'tweed' y debajo un vestido de la misma tela con corpiño de gasa y falda festoneada. “Las dos prendas tienen perlas y cristales Swarovski incrustados en un patrón floral”. Biden completó el estilismo con unos zapatos salón en color 'nude' y una mascarilla y guantes a juego con el atuendo de Markarian, marca que apuesta por la sostenibilidad.

El presidente Biden, su esposa y familia a su llegada al Capitolio. Shawn Thew | EFE

La vicepresidenta Kamala Harris, para su juramento al cargo lució un vestido y abrigo firmado por Christopher John Roger, un modisto emergente de tan solo 27 años. Durante el homenaje a las víctimas de la covid-19 optó por un diseño del modisto y activista de origen haitiano Kerby Jean-Raymond (Pyer Moss), de modo que la vicepresidenta escogió creaciones de diseñadores negros para todos sus compromisos durante la investidura, describe La Vanguardia.

Al parecer, tanto la primera dama como la vicepresidenta estadounidense apostarán por la moda emergente de su país durante los próximos cuatro años de gobierno.

Barack y Michelle Obama también deslumbraron con sus apuestas en la ceremonia.

Michelle vistió un conjunto de jersey de cuello alto ajustado y un pantalón alto de pernera ancha que generaba el efecto de pierna infinita y le estilizaba la silueta, ceñida con un cinturón a juego con una gran hebilla. La exprimera dama selló su estilismo con un abrigo entallado largo que le sentaba como un guante, todo del diseñador Sergio Hudson.

Espectáculo de gala

Bajo el título 'Celebrating America' (Celebrar Estados Unidos), la gala, retransmitida por todas las cadenas importantes del país con la notable excepción de Fox, abrazó sin complejos el patriotismo estadounidense de las grandes ocasiones y apeló a la unidad, la concordia y el optimismo tras la era de Donal Trump, menciona la agencia EFE.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden. Alex Brandon | EFE

Y nadie en Hollywood simboliza mejor ese puente entre opuestos que Tom Hanks, un actor reverenciado en cada esquina de Estados Unidos.

“Las últimas semanas y los últimos años hemos sido testigos de profundas divisiones y de un preocupante rencor en nuestra tierra”, dijo.

El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle. Saúl Loeb | EFE

“Esta noche, reflexionamos sobre Estados Unidos: la práctica de nuestra democracia, los fundamentos de nuestra República, la integridad de la Constitución, la esperanza y los sueños que todos compartimos en busca de una Unión más perfecta”, añadió.

Eva Longoria, quien presentó la velada junto a Hanks, insistió en que es “responsabilidad” de los ciudadanos “proteger y construir una democracia más inclusiva cada día”.

Bruce Springsteen fue el encargado de descorchar la velada desde el Monumento a Lincoln en el corazón de la capital del país.

“Buenas noches, Estados Unidos. Estoy orgulloso de estar aquí en el frío Washington”, afirmó el también conocido como 'El Jefe' antes de interpretar 'Land of Hope and Dreams' a solo unos cientos de metros del Capitolio que fue asaltado hace dos semanas por ultraderechistas partidarios de Trump.

Por su parte, Katy Perry cantó 'Firework', Jon Bon Jovi interpretó 'Here Comes the Sun', John Legend se ocupó de 'Feeling Good', Justin Timberlake abordó 'Better Days' y Foo Fighters ofreció 'Times Like These'.

Entre canción y canción, y al margen de unos breves discursos de Biden y Harris, se colaron reivindicaciones sociales y homenajes a todos los trabajadores esenciales, de médicos a maestros, que han aguantado el país durante la pandemia.

De esta forma, el reconocido chef José Andrés pidió que “todos se unan a la lucha” contra “la crisis del hambre” que afecta a Estados Unidos, en tanto que la actriz Kerry Washington subrayó lo histórico de que una mujer, negra y también de origen asiático sea vicepresidenta. “Es la primera, pero no será la última”, prometió.

Por primera vez desde 1949 no hubo baile de investidura en el centro de convenciones Walter E. Washington, puesto que hoy alberga un hospital de campaña para la atención de los enfermos con la covid-19.