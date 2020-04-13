Las consecuencias del cambio climático en el Oriente y Occidente

Galería Las consecuencias del cambio climático en el Oriente y OccidenteEl certamen de Getty Images y Climate Visuals galardonó a los fotoperiodistas Aji Styawan y Greg Kahn en la edición 2020 Prev Next Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Greg Kanh'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan. Por Aji Styawan y Greg Kahn |Climate Visuals Actualizado 13/04/2020 12:09 Obras en pro de la conciencia ambiental'Drowning Land' y '3 Millimeter' fueron las obras de Styawan y Khan que muestran la vida de millones de pobladores en Indonesia y Maryland (EEUU) debido al aumento del nivel del mar.