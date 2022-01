'El interior de la Tierra se enfría más rápido de lo previsto', según estudio

Expertos explican que mientras el planeta se calienta en su corteza, su interior se enfría de manera acelerada, lo que podría provocar fatales consecuencias para la vida si no se toman acciones urgentes frente al cambio climático

Estudios consideran que el enfriamiento global ocurrirá entre los años 2030 y 2040. Pixabay

Una de las consecuencias más graves del calentamiento global es que se están derritiendo los polos. De hecho, los científicos vienen advirtiendo desde hace tiempo que el Ártico y partes de la Antártica se están calentando entre dos y tres veces más rápido que el resto del planeta.

Pero, ¿por qué es importante que los polos se mantengan enfriando la Tierra?

“El hielo del planeta refleja la cantidad justa de energía solar de regreso al espacio”, explica el divulgador naturalista de la BBC David Attenborough en el documental Breaking Boundaries: The Science of Our Planet (Rompiendo límites: la ciencia de nuestro planeta).

“Este efecto de enfriamiento ha sido fundamental para mantener estable la temperatura de la Tierra”, remarcó en el filme que Netflix estrenó a mediados del año 2021.

Expertos hacen un llamado a tomar las medidas urgentes para evitar lo que llaman 'catástrofe global'. Pixabay

Ante esa realidad, recientemente expertos del clima lanzaron una alerta roja a la humanidad para actuar cuanto antes y frenar el calentamiento global.

Desde 1970, el termómetro del planeta se ha disparado y los cálculos científicos alertan de que el aumento de temperatura podría llegar a casi 4 grados en 2100. Eso, aseguran, llevaría a la humanidad a una catástrofe climática con una seria amenaza para la vida.

“El enfriamiento global no es una posibilidad remota, así lo afirmó un equipo de investigadores de la Universidad de Northumbria, en Reino Unido, quienes consideran que el mundo lo sufrirá, entre los años 2030 y 2040.

“Estaremos ante una pequeña edad del hielo como la que se presentó en los siglos XVII y XVIII, describieron los científicos, según publicó en su sitio oficial Oxfam Intermón, una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo española, afiliada a la confederación Oxfam, que trabaja en más de 90 países para combatir la pobreza y el sufrimiento.

Debido al calentamiento global, los polos se están derritiendo. Pixabay

Los resultados de este estudio se presentaron durante el Encuentro Nacional de Astronomía de Llandudno, en Gales, en 2015. Sin embargo, esa teoría vuelve a ser noticia en pleno 2022, ya que una nueva investigación, publicada en la revista Earth and Planetary Science Letters, y realizado por el profesor de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), en Suiza, Motohiko Murakami y sus colegas de la Carnegie Institution for Science, reveló que ese enfriamiento en el interior de la Tierra podría ocurrir antes de lo que se pensaba, según describió Deutsche Welle (DW), una cadena de Alemana de Comunicación.

“Nuestros resultados podrían darnos una nueva perspectiva sobre la evolución de la dinámica de la Tierra. Sugieren que la Tierra, al igual que los otros planetas rocosos Mercurio y Marte, se está enfriando y volviéndose inactiva mucho más rápido de lo esperado”. MOTOHIKO MURAKAMI, PROFESOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA FEDERAL DE ZÚRICH, SUIZA

Si la Tierra se está enfriando más rápidamente, los diversos efectos de ese proceso también se verían alterados. La tectónica de placas, que ocurre cuando el manto se mueve en el calor, también podría ralentizarse más rápido de lo que se cree, por ejemplo.

Además, ese proceso podría acelerarse hasta con más velocidad en el futuro. A medida que la bridgmanita se enfría, se convierte en postperovskita, y a medida que ese material más conductor llega a dominar, podría acelerarse aún más, destacó el profesor Murakami.

Según los investigadores, el enfriamiento global se produce de forma cíclica y está directamente relacionado con los cambios que sufre el campo magnético del sol, así como con las manchas solares que se pueden apreciar en la superficie de este cuerpo celeste.

Dichas manchas, además, varían cíclicamente y tienen gran influencia en el ambiente terrestre, quedando reflejados gracias a isótopos como el carbono 14 o el berilio 10.

¿A qué velocidad se enfría el interior de la Tierra?

Desde que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta se ha ido enfriando lentamente, pasando de estar cubierta por un profundo océano de magma hasta formar una corteza frágil, publicó DW.

De acuerdo con los expertos, desde entonces los procesos impulsados por el calor desde el interior de la Tierra han sido de extrema importancia para proteger nuestro mundo y permitir que la vida prospere. Por ejemplo, la dínamo giratoria y convectiva del interior de la Tierra es lo que genera su vasto campo magnético. Del mismo modo, se cree que la convección del manto, la actividad tectónica y el vulcanismo ayudan a mantener la vida mediante la estabilización de las temperaturas globales y el ciclo del carbono.

No obstante, a pesar del constante enfriamiento del interior de la Tierra es algo bien conocido, aún no se ha respondido con exactitud a la pregunta sobre la velocidad a la que se enfría y cuándo su interior se solidificará, y por ende el fin de su actividad geológica, convirtiendo posiblemente a la Tierra en una roca estéril, parecida a Marte o Mercurio, detallaron los medios internacionales.

Pero la historia completa sigue siendo un misterio. Los científicos esperan hacer aún más investigaciones para entender el interior de la Tierra y precisar mejor una comprensión más detallada del momento.