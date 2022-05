Panamá conmemora la diversidad biológica y planea fortalecer su patrimonio previo a CoP19

En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, a conmemorarse este domingo, 22 de mayo, Panamá se prepara para incluir árboles, varias ranas y tiburones, como nuevas especies y cambiar a otras de categoría del Apéndice de CITIES, para velar por el sostenimiento del patrimonio natural, informó este sábado el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Entre las acciones están el colocar el árbol Almendro (Dipteryx panamensis), en una categoría más restrictiva, permitiendo así su comercialización, pero con regulaciones más específicas.

En el caso de las ranas, destacan la rana cristal, con más de 50 especies, por lo que buscan incluirla, debido a su difícil identificación y a la rana arborícola (Agalychnis lemur), que no está en la lista de CITES, pero cuya supervivencia silvestre está amenazada por el comercio internacional.

Otras de las especies que contempla la propuesta es incluir en el Apéndice II de la CITES al tiburón gris de arrecife (Carcharhinus amblyrhynchos), el tiburón arenero (Carcharhinus obscurus), el tiburón tollo picudo (Carcharhinus porosus) y el tiburón del Ganges (Glyphis gangeticus); además de incluir a las otras especies de la familia Carcharhinidae como semejantes, ya que sus aletas caudales y pectorales son muy parecidas.

Dependiendo del Apéndice donde están las especies, el mismo no prohíbe en su totalidad la no utilización del recurso. En el caso del Apéndice II de la Convención, se incentiva a un uso controlado para que no se deteriore la especie en ambiente natural. Mientras que el Apéndice III, permite el uso controlado y obliga al país a elaborar los dictámenes de extracción no perjudicial para elaborar estrategias de conservación y autorizar o no su comercio internacional.

Todas estás acciones forman parte de los preparativos que realiza el país, debido a que en noviembre próximo será anfitrión de la 19 Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP 19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) CITES.