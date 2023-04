Sismos: qué los causa y cómo actuar cuando ocurren

Los sismos proporcionan información sobre el interior del planeta y gracias a ellos se ha detallado gran parte del interior del planeta Tierra. Shutterstock

La Real Academia de la Lengua Española explica que la etimología del vocablo “sismo” viene del griego seismos, derivado del conjunto de palabras seíein que significan sacudir, hacer temblar.

En cambio, el vocablo terremoto viene del latín terraemotus que significa de forma literal movimiento de la tierra.

De allí que cuando ocurre una sacudida violenta de la corteza y manto terrestre, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra, se utilicen ambas expresiones para indicar “tembló”.

No obstante, la palabra sismo es más utilizada porque el terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones.

Los sismos se miden utilizando la escala de Richter, desarrollada por los sismologuitas americanos Charles F. Richter y Beno Guatenberg. Shutterstock

En la plataforma digital www.gob.mx del Gobierno de México, país con ocurrencia de sismos anuales, se indica que “los sismos son de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía”.

El Gobierno de México señala como punto curioso que un aspecto positivo de los sismos es que proporcionan información sobre el interior del planeta, y gracias a ellos la técnica conocida como tomografía sismológica o sísmica ha detallado gran parte del interior del planeta Tierra.

¿Cuáles son las causas de los sismos?

La interacción entre las placas tectónicas es la principal causa de los sismos, sin embargo, existen otras como por ejemplo procesos que acumulen grandes concentraciones de energía en las rocas y el tamaño de la zona de concentración del esfuerzo, así las causas más generales se pueden enumerar según su orden de importancia en tectónicas, volcánicas, por hundimiento, deslizamiento o explosiones atómicas.

Las tectónicas se refieren a los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos.

Las volcánicas, aunque poco frecuentes, se originan cuando ocurre una erupción volcánica violenta, generando así fuertes sacudidas que afectan sobre todo los lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en comparación con los de origen tectónico.

Los sismos por deslizamientos ocurren en las montañas, y se generan a lo largo de las fallas ubicadas en las cordilleras; generalmente su magnitud es baja.

Una de las causas, aún en estudio, que puede provocar sismos, es la ocurrencia de explosiones nucleares causadas por las acciones humanas.

Tras la aparición de un sismo, las placas de la tierra que se movieron tardan un tiempo en estabilizarse, por lo que los movimientos continúan produciéndose hasta que se estabilice, esto es lo que se conoce como réplicas.

¿Cómo se miden los sismos o terremotos?

La plataforma digital nationalgeographic.es comparte que “hasta hace poco los científicos medían los sismos utilizando la escala de Richter, desarrollada por los sismólogos americanos Charles F. Richter y Beno Guatenberg en 1093 y 1940”.

En su escala logarítmica de magnitud de un terremoto, cada número representa una intensidad diez veces mayor que la anterior. De allí que la escala tenga descripciones de los efectos que causa cada magnitud. Si la magnitud es menos de 3,5, generalmente no se siente el sismo, pero es registrado; si la magnitud está entre 3,5 y 5,4, el sismo a menudo se siente, pero solo causa daños menores; si está entre 5,5 y 6,0 ocasiona daños ligeros a edificios; si está entre 6,1 y 6,9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas; si está entre 7,0 y 7,9 es considerado un terremoto mayor porque causa graves daños; y si es de magnitud 8 o mayor se considera como gran terremoto por su destrucción total a comunidades cercanas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, a través de su plataforma digital, sismos.panamaigc-up.com realiza el monitoreo en tiempo real de los sismos que afectan al país. Esta semana registró sismos cercanos al área protegida de la isla Coiba, Pacífico sur.

¿Qué hacer en caso de un sismo? ¿Cómo nos preparamos?

Plan familiar y maletín de emergencias

La Comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias de Costa Rica (CNE) hace énfasis en aceptar que los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante estar preparados y mitigar sus efectos.

La CNE indica que se debe elaborar un plan familiar de emergencias en donde participen todos los miembros de la familia para planear cómo actuar en caso de terremoto.

Este plan debe ser sencillo y puede salvar la vida. Además, se debe preparar un maletín para emergencias, con alimentos no perecederos, radio, linterna o foco, como se le conoce en algunas áreas del país, documentos personales, medicinas y protectores para cubrir la nariz.

Respuesta oportuna durante el sismo

Lo más importante ante el evento de un sismo es mantener la calma, ubicarse en zonas seguras previamente identificadas en el plan de emergencia familiar, que sean resistentes a golpes fuertes; mantenerse alejados de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse, evitar apoyarse en paredes, retirarse de estufas, braseros, cafeteras, calentadores de agua o cualquier utensilio caliente.

Si durante el evento se está dentro de un edificio, no utilizar los elevadores. Si se está dentro de un vehículo, manejar serenamente hacia un lugar que quede lejos de puentes o vías y estacionar en un sitio fuera de peligro, lejos de postes del servicio eléctrico.

Si se está en lugares públicos y llenos de gente (cine, teatro, estadio, salón de clases) evitar gritar, correr, empujar y procurar desplazarse serenamente hacia el área marcada por el local como segura. En caso de no poder salir, permanezcamos en el asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas.

Después del sismo

En caso de haber quedado atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarnos al exterior haciendo ruido con un objeto, buscar heridos y personas atrapadas, No utilizar los elevadores y tener cautela con las escaleras; podrían estar afectadas en su estructura por el sismo.

Realizar una cuidadosa revisión de los daños; si son graves, no haga uso del inmueble. No encendamos fósforos, velas, aparatos de flama abierta o eléctricos, hasta asegurarse de que no haya fugas de gas ni problemas en la instalación eléctrica.

No consumir alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos, escombros, polvo o algún contaminante.

Sacar del maletín de emergencia el radio y encenderlo para mantenerse informado de las acciones de rescate y atención de las entidades especializadas como Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Bomberos de Panamá, Ministerio de Salud y prestadores de servicios de agua, luz y emergencias.

Es muy importante atender las indicaciones que estas entidades transmitan a través de los medios de comunicación.

Al tomar acciones de prevención, como el plan familiar y el maletín de emergencias, y realizar periódicamente prácticas sobre cómo actuar ante un evento sísmico, estamos aumentando la probabilidad de salvar la vida en estos casos.

Organicémonos para estar preparados ante un evento sísmico.