Satisfyer, el succionador de clítoris que revolucionó el placer de la mujer

Satisfyer Pro 2 Next Generation. Según sus creadores, es silencioso e incluso funciona debajo del agua. Satisfyer

Se dice que es capaz de otorgar un placer inigualable a las mujeres. El Satisfyer Pro 2 Next Generation, creación de la marca Satifyer, es un juguete sexual que ha revolucionado el placer de muchas damas y se ha convertido en uno de los más vendidos en sitios como Amazon.

Gracias a su fama internacional ha acaparado conversaciones y debates entre todo tipo de grupos en redes sociales y medios digitales, generando reseñas positivas, en su mayoría.

“Tenía que probarlo. Escuché y leí tanto que quise experimentar. No era solo publicidad, es efectivo, es 100% eficaz. La sensación o estimulación llega rápido. No me arrepiento de haberlo comprado”.

Satisfyer 1. El uso de juguetes sexuales ha evolucionado

“Cumple su función. A más velocidad más ruido. Me había creado expectativas con los comentarios, pero es normalito. Creí que vendría en una caja discreta, y la caja que trae es la de 'the next sexual revolution' así que de discreta nada. Que sí, que llegas al orgasmo pero, sin más”.

“Me gusta, no soy fanática de los juguetes sexuales, pero sí, es diferente

y sin mayores complicaciones. Tengo casi dos meses de tenerlo.

Me lo trajo mi prima de Estados Unidos y es una experiencia diferente”.

CLAUDIA

USUARIA

“Creía que no iba a ser para tanto, pero es increíble. Lo recomiendo a todas las mujeres. Al principio puede que no le cojas el truco y cueste, pero, poco a poco va mejorando. En mi caso las primeras veces fueron ¡increíbles!”.

“Impresionante. Mi pareja y yo no tenemos palabras. Satisfyer 2 Pro es intenso y diferente”.

“Es tan eficaz que me da miedo se convierta en mi sustituto a corto plazo...”.

Estas son tan solo algunas de las opiniones que sus usuarios, tanto mujeres como hombres, han compartido en Amazon.

Satisfyer Pro Penguin. Cada vez son más las personas que se atreven a usarlos .

¿Qué es y cómo funciona?

El Satisfyer Pro 2 Next Generation es un succionador de clítoris, característica que lo ha ubicado en el centro de los debates.

“Estimula el clítoris sin necesidad de usar las manos y te da, así, una dosis extra de placer”, describe Satifyer. Cuenta con 11 velocidades.

Según sus creadores, es silencioso e incluso funciona debajo del agua. Tiene un pequeño cuerpo de 16,5 cm con la forma de cepillo de limpieza facial.

Es de color oro rosa. No permite la entrada de agua, lubricantes u otros fluidos. A él se suma un cabezal de quita y pon que permite ser retirado para lavarlo con facilidad, fabricado en silicona antialérgica que se ajusta ergonómicamente para rodear el clítoris.

Cuenta con una batería integrada que se recarga mediante un conector USB que se conecta directamente con el aparato de forma magnética. Tiene dos botones: para encender y apagar, y para controlar sus 11 niveles de intensidad.

Satisfyer 2 Next Generation. Ya no es un tema tabú.

Según la marca creadora del juguete sexual, este succionador de clítoris está lleno de ventajas, entre ellas: Utiliza tecnología patentada 'air pulse', una manera de estimulación mediante ondas expansivas, en vez de hacerlo con contacto directo como los succionadores tradicionales; no produce irritaciones en el clítoris pues al no haber contacto directo el clítoris no se irrita, permitiendo tener múltiples orgasmos (multiorgasmos); mejora la circulación de la sangre gracias a la succión y el vaivén de las ondas vibratorias, la sangre fluye con más facilidad por el clítoris. De esta manera, se incrementa la sensibilidad de la zona y es mucho más fácil alcanzar los orgasmos. Algo realmente bueno para personas con poca sensibilidad y anorgasmia.

Su manejo es sencillo. Solo debe encenderse, acercarlo al clítoris y dejar que haga su “trabajo”.

“Me gusta, no soy fanática de los juguetes sexuales, pero sí, es diferente y sin mayores complicaciones. Tengo casi dos meses de tenerlo. Me lo trajo mi prima de Estados Unidos y es una experiencia diferente”, asegura Claudia, una usuaria panameña. Mientras que Gissela, también nacional, señala que “nunca lo usaría”. He visto el revuelo en las redes sociales y ya unas amigas lo tienen, aunque no lo he usado no me parece nada del otro mundo. Sí, he experimentando con juguetes sexuales, pero este no me llama la atención”, dijo.

Satisfyer Pro Deluxe

Juguetes sexuales

El uso de juguetes sexuales ha ido evolucionando con el paso de los años. Cada vez son más las personas que se atreven a usarlos, sobre todo las mujeres. Uno de sus objetivos es incrementar el placer en las relaciones íntimas. El vibrador, uno de los primeros juguetes sexuales, fue ideado a principios del siglo XIX para tratar una enfermedad conocida como histeria femenina.

“Hoy la gama de juguetes sexuales se ha diversificado a todo aquel método o recurso que pueda favorecer la estimulación y excitación sexual en el ser humano”, señala a La Estrella de Panamá, Frank Suárez, sexólogo.

El sexólogo y terapeuta de parejas afirma que en ninguna circunstancia el uso de juguetes sexuales ha provocado daño a la salud. “De llegar a ocasionar algún perjuicio, pudiera estar asociado con alergias al látex o a algunos lubricantes, pero la frecuencia de estas situaciones es muy baja, ya que la mayoría de los juguetes están fabricados de acuerdo con normativas que buscan preservar la salud”, dice.