Miembro viril, el órgano que más preocupa a hombres

El debate sobre la importancia del tamaño del pene es uno de los más longevos y controvertidos que existen en la sociedad. Según los expertos, la obsesión por el tamaño del pene corresponde más a razones psicológicas que físicas, y estas pueden derivar en problemas a la hora de tener relaciones sexuales. Pero, ¿importa realmente el tamaño para llegar al clímax?

David Barrios Martínez, médico, sexólogo y psicoterpaeuta, afirma que depende del tipo de relación. A muchos hombres sí les importa el tamaño porque consideran que su grado de masculinidad y potencialidad viril depende de ese miembro llamada pene. “De hecho, el hombre entra en un estado de ansiedad por el temor a ser juzgado negativamente por la otra persona”, afirma.

Basado en su experiencia clínica, el sexólogo afirma que hay muchas mujeres que no les importa el tamaño del miembro masculino. “He recibido miles de historias sexuales en mi consultorio y he comprobado que a las mujeres les importa más el ser humano que habita detrás del pene. Igualmente hay otras que afirman que más allá del tamaño, lo que buscan es firmeza durante la erección.

“Un pene demasiado grande sería absurdo y catastrófico, porque la principal fuente de erotización de las mujeres está en el clítoris y en la vulva e incluso en el denominado punto 'G', el cual está a cuatro centímetros y medio de la entrada de la vagina, de tal manera que un pene muy largo se pasaría de las dimensiones donde la mujer siente placer”, dice el experto.

“Si tienes a un hombre con un pene grande en erección, pero es un pésimo amante, su práctica amorosa y erótica resulta sumamente pasiva por lo que nunca encontrará el placer. Ahora, si es un hombre que tiene un pene chico, mediano o grande, pero su erotismo es más integral, seguramente habrá un goce compartido”, puntualiza Barrios.

¿Hay algún guiño machista? Según Barrios, sí. “El machismo proviene desde hace mucho años y esto ha consagrado al pene como el símbolo máximo de la virilidad, de tal manera, que el hombre cuando considera que no lo tiene lo suficientemente grande, comienza a pensar que es menos hombre que otros”, detalla Barrios. “Es un error pensar que el hombre que tiene un pene grande es mejor amante que aquel que lo tiene chico, porque un buen amante es el que sabe cómo utilizarlo y ello puede ir acompañado de caricias, besos, palabras amorosas”, enfatiza.

La Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina, reafirma es su portal web que el tamaño del pene no es realmente importante a la hora de satisfacer sexualmente a la pareja.

“Lo realmente importante es cómo se utilice antes y durante la penetración. Si el pene funciona correctamente, es decir, se tiene una erección firme y duradera, la pareja puede sentir un intenso placer, con independencia de si el pene es más o menos grande. Siempre es preferible un hombre con un pene menos grande, pero que tenga erecciones duras y que pueda aguantar el tiempo suficiente para satisfacerle, que un hombre con un pene grande pero flácido o que sufra de eyaculación precoz. Así que, es más determinante la funcionalidad que el tamaño”, informa La Boston Medical.

Eliécer Pérez Rivera, psicólogo y terapeuta de familia y parejas, coincide en que hay que tener en cuenta que una vagina mide alrededor de 14 cm, por lo que aquellos penes que superen estas medidas pueden generar situaciones dolorosas que impiden que la mujer sienta placer. “Recordemos que el clítoris es el único órgano cuya función es otorgar placer, por lo que solo existen los orgasmos clitorianos”, reconoce.

Según Rivera, otro de los motivos para argumentar que el tamaño del pene sí importa atiende a factores psicológicos y emocionales como la autoestima, que afecta a la hora de mantener relaciones sexuales e incluso puede llegar a convertirse en un impedimento.

“Aquellos hombres cuyo miembro esté por debajo de lo estándar o incluso puedan llegar a tener lo que se conoce como un micropene (por debajo de los 6 cm en erección) pueden vivir experiencias traumáticas que les impidan mantener relaciones sexuales con otras parejas”, aclara.

Asimismo, también existe un complejo de comparación denominado 'síndrome del vestuario', que hace referencia a la inseguridad y frustración que sienten algunos hombres por pensar que su miembro es inferior al de otros hombres, resalta el psicólogo.

Barrios afirma que muchos hombres temerosos del tamaño de su pene, luego de pasar la consulta que incluye: interrogatorio, exploración física y recomendaciones se van sin ansiedad y sin la angustia con la que llegaron. Por lo que recomienda a los interesados a que consulten con los expertos en el tema para que puedan despejar las dudas que les incomodan.

Tamaño y fertilidad

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Brigham Young University de Utah indica que aquellos hombres que muestran niveles de fertilidad más bajos, tienden a tener un miembro un centímetro más corto que aquellos que presentan una fertilidad estándar.

“En muchas ocasiones hablamos sobre el tamaño del pene como algo banal, obviando los procesos psicológicos por los que pasan algunas personas que cuentan con miembros cuyas dimensiones no se encuentran en la media, sea por encima o por debajo, ya que en muchas ocasiones puede suponer un trauma que no permita mantener relaciones sexuales y, por tanto, no disfrutar del sexo”, explicó al diario El Economista, Valérie Tasso, escritora, sexóloga e investigadora francesa afincada actualmente en Barcelona, España.

“Lo que sí queda claro es que el placer no depende del tamaño, puesto que el órgano sexual más poderoso de la anatomía humana es el cerebro”, concluyó Tasso.