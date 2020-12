Celia García Malo: 'La falta de sueño está relacionada al funcionamiento del sistema inmunológico'

Cuatro, cinco, seis... ¿cuántas horas diarias la cultura de trabajo, la autoexigencia o los generadores de estrés le permiten dormir al día? Entre los cambios de 2020, el desvelo o dormir mal de seguro ocupa un lugar en la lista de muchos lectores. Expertos consideran que el inicio de los trastornos del sueño nace con el descubrimiento de la luz artificial, detalla Celia García Malo, neuróloga del Instituto Europeo del Sueño Madrid, Panamá y Chile. García Malo, especialista en trastornos del sueño, con principal interés en insomnio y en el síndrome de piernas inquietas, desarrolla su actividad profesional en esta institución, presencialmente en Madrid, y telemáticamente colabora con doctores en el Instituto Europeo del Sueño con sede en Panamá. Ambos son centros multidisciplinarios enfocados en los trastornos del sueño, donde se realizan evaluaciones detalladas y exhaustivas a personas que los padecen para darles la mejor solución posible. Aunque es desconocido por muchos, dormir correctamente tiene un alto valor en la salud y el rendimiento del individuo.

La doctora Celia García recibió el premio a la mejor comunicación científica, en la reunión anual de la Sociedad Española de Sueño 2019. Cedida

En las sociedades modernas hay un porcentaje significativo de problemas del sueño, ¿cuál puede ser la explicación?

Es una apreciación muy interesante. Algunos expertos opinan que el inicio de los trastornos de sueño, tal como hoy los conocemos, nace con el descubrimiento de la luz artificial. La sociedad moderna ha “normalizado” el uso de dispositivos retroiluminados, tales como tablets, celulares o TV, e incluirlos en los planes de ocio. Además, nuestra sociedad tiende cada vez a ser más sedentaria, con puestos de trabajo en los que frecuentemente no podemos contar con una buena exposición a la luz solar. El estrés, las preocupaciones y demás obviamente también tienen repercusión en nuestro sueño.

¿Cuánto considera que sabe una persona común del valor del buen sueño?

Desgraciadamente poco. Considero que en la sociedad actual no se le da al sueño el papel tan importante que merece. Es una función vital absolutamente imprescindible. Muchas veces priorizamos otras actividades privándonos de horas de sueño y esto no es saludable. Creo que es importante concienciar a las personas sobre lo importante que es un buen descanso y recomendarles que acudan a la consulta cuando detecten que su sueño no es de calidad o no logran dormir un número de horas adecuado.

En una sociedad dominada por la inmediatez generadora de estrés, ¿cuánto valor tiene el sueño?

Efectivamente, algunos cambios que ha sufrido la sociedad han afectado la calidad de sueño. Cierto es que las personas que duermen poco o duermen mal se van a ver más afectadas por el estrés. El hecho de dormir bien va a hacer que nuestros niveles de ansiedad sean menores y por lo tanto tengamos mejores condiciones para tomar decisiones en nuestro día a día.

¿Qué le ocurre a una persona cuando no duerme lo suficiente?

No dormir lo suficiente tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas. En cuanto a lo físico, se ha descrito una mayor propensión a la hipertensión arterial y obesidad en estas personas, con un aumento en el riesgo vascular. También se ha relacionado la falta de sueño con un peor funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, aumentando el riesgo de padecer infecciones por lo general de carácter leve. En cuanto a las consecuencias psicológicas, las personas que no duermen lo suficiente suelen describir mayor irritabilidad, falta de concentración, errores de memoria, apatía y falta de energía, lo cual contribuye a tener un ánimo más bajo y niveles más altos de ansiedad.

¿Cuánto tiempo se puede aguantar sin dormir?

Sin dormir absolutamente el récord está en unos 11 días. La persona que se “prestó” para realizar ese experimento sufrió grandes cambios de carácter, malestar digestivo y un empeoramiento progresivo de sus funciones cognitivas.

¿Dormir de día es igual a dormir de noche?

La respuesta es no. El ser humano es un animal diurno, esto quiere decir que nuestro cerebro percibe que debe estar despierto y alerta cuando hay luz, es decir, cuando es de día, y por el contrario dormir cuando hay oscuridad. De alguna manera podemos “engañar” a nuestro cerebro con la luz artificial y creando oscuridad en nuestra habitación durante el día para tratar de dormir, pero esto no es tan efectivo. De hecho, las personas que tienen turnos de noche y duermen por el día, siempre tienen cierta privación de sueño, es decir, no suelen llegar a dormir el número de horas que potencialmente dormirían en condiciones estándar.

¿Dormir mal o no dormir puede nublar la razón?

Así es. Además, seguro alguno lo ha podido experimentar en primera persona. Cuando el individuo descansa mal, incluso durante una sola noche, al día siguiente se siente más lento mentalmente, con errores de memoria y falta de concentración.

¿Cómo afectan las pantallas del celular, la tableta y la TV al sueño?

Nuestro cerebro percibe que cuando hay luz debe estar despierto. Del mismo modo, cuando nos exponemos a fuentes de luz artificial, como al usar tablets, el celular o ver la TV, nuestro cerebro percibe que debemos estar despiertos. Esto es porque la luz bloquea la secreción de melatonina, una hormona que le dice a nuestro cerebro que debe comenzar a adormecerse. Por todo ello, el uso de estos dispositivos es una de las posibles causas de mala calidad de sueño o de insomnio.

¿Cuáles pueden ser las peores consecuencias de dormir mal?

La peor, quizá por lo frecuente de su aparición, es la reducción de la calidad de vida de las personas. Se sienten irritables, desesperanzadas, más ansiosas, faltas de energía, y con mucha frecuencia también se encuentran mal en cuanto a memoria y concentración. Por todo ello, estas personas no se sienten bien. Otra de las peores consecuencias de no dormir bien no se ve tan inmediatamente y parece “invisible” a los ojos, y es el aumento del riesgo vascular. El daño vascular progresivo se relaciona con enfermedades tan graves como el infarto de miocardio o el ictus.

¿Qué se debe hacer cuando no se puede dormir bien?

Depende de la razón por la que no se pueda dormir bien. Vemos muchas veces en la consulta a personas medicadas para lograr dormir, muchas veces son ellas mismas quienes “deciden” sobre si tomar medicación y cuál tomar. ¡Esto es algo completamente disparatado, ya que nadie lo haría para cualquier otra enfermedad! Imagínese pinchándose insulina por decisión propia “por si tuviese mal el azúcar”. Pues esto con el sueño ocurre, ya que como decía, no le prestamos la suficiente atención y tendemos a minimizar sobre los trastornos de sueño. Por todo ello, cuando no se duerme bien se debe consultar con un especialista.

Celia García Malo ha participado en congresos nacionales e internacionales y es autora de varios artículos científicos. Forma parte del equipo del Instituto de Investigaciones del Sueño desde junio 2017. ¿Cuánto le costó llegar a la posición que hoy ocupa?

Ha sido un camino largo y lleno de desafíos. Los estudios para licenciarse en medicina son largos, y a veces parece que no ves el final. Posteriormente la especialidad de neurología que toma cuatro años, recibiendo mucha información, y estudiando mucho en los ratos que no estabas en el hospital. Detrás hay mucho trabajo, pero también mucha ilusión, que mantengo actualmente y me hace disfrutar mucho de mi actividad.

¿Cuál es su mayor logro?

Entender que los límites solo son los que se impone uno mismo, y por lo tanto aceptar y actuar con la máxima ambición te lleva a lugares insospechados. Actualmente a nivel laboral estoy muy satisfecha con los avances que estamos dando desde el Instituto del Sueño en cuanto a tratamiento del síndrome de piernas inquietas.

Tras su experiencia en el campo, ¿considera que dormir mal puede afectar la toma de decisiones

Por supuesto. Un cerebro descansado es también un cerebro más racional. Dormir bien favorece nuestro equilibrio emocional y nuestro bienestar, lo cual ayudará a que planifiquemos mejor.