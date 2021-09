La variante mu, ¿representa una nueva amenaza en pandemia?

La variante mu del virus SARS-CoV-2 fue descubierta en Colombia en enero de 2021 y desde entonces ha sido detectada en más de 40 países incluyendo a Panamá. Entre sus fortalezas se encuentra una mayor facilidad para eludir el sistema inmunológico humano, pero una de sus debilidades es una baja transmisión contagiosa en comparación con la variante delta.

El pasado 30 de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como “variante de interés” (VOI, por sus siglas en inglés), y más recientemente la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la calificó como “potencialmente preocupante”. De linaje B.1621, la variante mu tiene la capacidad de afectar rápidamente las defensas del cuerpo, según explicó al diario El Independiente, José Antonio Lepe, jefe de sección de Microbiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: “Es más transmisible que la cepa original de Wuhan, pero no más que la Delta, sin embargo su interés reside en la mezcla de mutaciones que acumula y que éstas parecen capaces de resistir mejor a los anticuerpos”.

Su linaje extendido —dado que agrupa mutaciones de las variantes peligrosas: delta, gamma, beta y alfa— preocupa a los expertos en salud, pero aún no se ha presentado evidencia de que su evolución pueda poner a prueba la eficacia de las vacunas ya administradas en el mundo.

Según datos de una investigación reciente llevada a cabo por el Consorcio Japonés G2P: “La comparación directa de diferentes proteínas de pico de SARS-CoV-2 reveló que el pico de mu es más resistente a la neutralización mediada por suero que todas las demás variantes de interés (VOI) y preocupación (VOC) actualmente reconocidas”.

La variante mu contiene 8 mutaciones que se comparan con las variantes Gamma, Alfa, Beta y Delta. Pexels

Esto se ve reflejado en el repunte de casos positivos de contagio del coronavirus en Colombia, donde ha causado un aumento de un tercio de los casos detectados. Asimismo, las múltiples mutaciones que constituyen a la variante podrían ayudarla a resistir la inmunización aplicada a millones de personas, aunque los expertos consideran que no superará a la variante delta en cuanto a nivel de preocupación poblacional, dado que mientras es de alta incidencia en Colombia, en EE.UU. o España —donde la delta ha causado repuntes significativos—, no se han reportado porcentajes importantes (siendo España afectada en un 2%, según el Ministerio de Sanidad).

Según el estudio 'Caracterización de la variante emergente B.1.621 de interés del SARS-CoV-2' publicado en el portal científico Science Direct, la variante mu posee ocho mutaciones, algunas que comparte con otras variantes, mientras que otras no han sido identificadas aún por los médicos, por lo que se desconocen sus consecuencias. Un estudio aún sin revisión por pares señala que dentro de la variante mu existe una mutación de la posición 346, que “distorsiona la interacción de los anticuerpos con la espícula viral”, lo que, según los científicos, “podría facilitar que el virus se escape de las defensas de las personas”.

“Ahora mismo, no tenemos [suficientes] evidencias a nuestra disposición que pudieran sugerir que sin lugar a dudas esta nueva variante mu está asociada a un cambio significativo en la COVID”, dijo a The National Geographic, Alfonso Rodríguez-Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. En Colombia existe actualmente un 37% de penetración de la nueva variante en la población, según datos del portal científico Outbreak.info.

Afectación en la región

Si bien la variante ya se ha desplazado por varios países de Latinoamérica, los científicos no han esclarecido cómo su llegada podría afectar la salud de quienes se encuentran en recuperación por el contagio de covid-19 o quienes ya han sido vacunados. “[Los países latinoamericanos] han dado un número muy bajo de secuenciación, comparado con los casos que hemos tenido”, indicó a The National Geographic, Paul Cárdenas, microbiólogo de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador).

La EMA determinó a mu como una “variante preocupante” en el mundo. EFE

Los países sudamericanos han secuenciado solo un “0.07 por ciento del total de casos positivos por SARS-CoV-2”, pese a que han sumado casi el 25% de los casos positivos a nivel global, según diversos estudios de Reuters y el Cold Spring Harbor Laboratory.

Otras variantes de interés como la eta, iota, kappa y lambda se mantienen en constantes estudios científicos, pero no han sido catalogadas como variantes de preocupación, a diferencia de la mu. La propagación de la nueva variante aún no ha sido reportada como de “alto peligro” en Latinoamérica, pese a que el 13% de las muestras analizadas en Ecuador han sido mu, y esta variante representa el 9% de las muestras secuenciadas en las últimas cuatro semanas, mientras que en Chile algo menos del 40 % de las muestras secuenciadas han resultado serlo en el último mes, según explicó la red de medios The Conversation.

“Estamos en una batalla en curso (...) por ahora tenemos que trabajar juntos para que las sociedades y sus economías puedan seguir prosperando”, DAVID NABARRO, REPRESENTANTE DE LA OMS

Situación local

En Panamá se ha reportado que la variante mu es la principal entre los casos secuenciados, con el 31.9% (38 casos), seguida por gamma (P.1 procedente de Brasil), con el 19.3%; y lambda (C.37 de la región andina), que mostró una circulación del 14.3%, según los últimos datos genómicos del Instituto Gorgas el pasado 16 de agosto.

Las pistas indican que la variante mu podría ser más resistente a las vacunas actuales que la variante delta. Pexels

En julio, los análisis genómicos también evidenciaron que el 23.3% (20) de los casos secuenciados correspondía a mu, y que el linaje predominante en ese entonces era alfa, con un 29.1%.

Actualmente, la OMS reconoce cuatro variantes de preocupación: la alfa, (Reino Unido) presente en 193 países; la beta, (Sudáfrica) notificada en 141 países; la gamma, (Brasil) notificada en 91 países; y la delta, (India) que está presente en 170 países.

Futuro incierto

Para detectar nuevas variantes la OMS lleva a cabo un análisis comparativo de las características de la nueva variante, esto ayuda a evaluar las características que comparte con otras variantes que ya se encuentran en pruebas de estudios.

De igual forma, la organización pide a sus Estados miembros la recopilación de información sobre la incidencia y las consecuencias de la variante en cuestión. Este proceso permite a los científicos detectar cuáles nuevas variantes podrían ser problemáticas para la población global, puesto que las mutaciones se llevan a cabo cada vez que el virus se reproduce dentro de una persona infectada.

La variante mu presenta las mutaciones E484K y K417N, que están asociadas con la capacidad de evadir los anticuerpos contra el coronavirus. Estas mutaciones se comparten en las huellas de la variante beta, que ha reportado menos eficacia de neutralización con las vacunas actuales. Así mismo, la mu también tiene las mutaciones R346K e Y144T, cuyas consecuencias se desconocen, por lo que se requieren mayores estudios.

Vacunas

Un estudio de un laboratorio en Roma arrojó que la vacuna de Pfizer/BioNTech fue “menos eficaz” contra mu en comparación con otras variantes cuando se probó en un experimento de laboratorio. A pesar de ello, el estudio seguía considerando que la protección ofrecida contra la variante con la vacuna “es sólida”, según reportó el medio británico BBC.

Las complicaciones de la propagación de futuras variantes que puedan ser más resistentes a las vacunas es un “panorama que podría suceder”, según explicó a CNN el enviado especial de la OMS, David Navarro. “Estamos en una batalla en curso y no tendremos las respuestas sobre el reto de neutralizar la nueva variante con las vacunas hasta que más personas se vean enfrentadas con su contagio (...)por ahora tenemos que trabajar juntos, seguir con las vacunas y tomar las medidas de seguridad”.