Cáncer de ovario: cuando el diagnóstico tardío reduce la esperanza de vida

De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer para el 2040, el número de pacientes diagnosticadas se incrementará en un 42% y la cantidad de muertes por año ascendería a 313 mil mujeres Cedida

El cáncer de ovario ocupa el quinto lugar como causa de fallecimiento por cáncer entre las mujeres y es el responsable de más fallecimientos que cualquier otro cáncer del sistema reproductor femenino. Esta patología, que se origina en los ovarios y las trompas de falopio, presenta síntomas poco evidentes o confusos (con los de enfermedades más leves) entre las pacientes, por lo que comúnmente se detecta en una etapa avanzada cuando se ha expandido a la pelvis y el abdomen, lo que reduce las probabilidades de supervivencia y dificulta el tratamiento, detallan expertos.

“Si bien el cáncer de ovario no es de los más frecuentes. Según estadísticas del Instituto Oncológico Nacional (ION), cada año hay aproximadamente unos 80 casos, colocándolo como una de las principales causas de cáncer en Panamá. Sin embargo, a diferencia de los cánceres más frecuentes que sí tienen alguna prueba diagnóstica de tamizaje que ayuda a los médicos a una detección temprana o a la prevención de estos, en el caso del cáncer de ovario se carece de estas pruebas y de ahí que el 70% de este tipo de cáncer es diagnosticado de manera tardía”, afirmó a La Estrella de Panamá el doctor Joel Moreno, del Instituto Oncológico Nacional.

De acuerdo con el especialista en oncología, para los médicos es un gran desafío poder detectar a tiempo este cáncer, ya que, aún no se ha encontrado ninguna prueba de laboratorio e imágenes que logre detectarlo tempranamente.

Además, hay otro gran problema y está relacionado con los síntomas que presentan las pacientes como: molestias abdominales, sensación de llenura, malestar en la pelvis, dolores de espalda, alteraciones en el patrón de evacuación, problemas para orinar, pero como estos son muy vagos, las personas tienden a pensar que se trata de alguna otra condición médica y no le prestan la suficiente atención, y de ahí que cuando el cuadro y los síntomas empeoran y la paciente finalmente decide acudir al médico se detecta un cáncer muy avanzado”, explicó Moreno.

El tratamiento para este cáncer dependerá de la etapa en la que es diagnosticado. Cedida

Esta realidad tocó a Maryluz Chávez Gómez, comunicadora social y fundadora de la agencia MC Comunicaciones, quien contó a este medio que un día se levantó y comenzó a sentir molestias urinarias, como si tuviera una cistitis (infección del tracto urinario).

“Fui al médico y lo primero que me recetaron fue antibióticos, pero esto no funcionó. Luego me hicieron varios exámenes de sangre por si se trataba de una bacteria o infección pero no salía nada; entonces, entre exámenes y radiografías pasaron tres meses, hasta que el doctor me dice que había que operar porque después de tres ultrasonidos intravaginales, el doctor confirmó que había una masa (bolita) que no se distinguía bien si estaba en la trompa de falopio o en el ovario”, comentó Chávez, quien también es docente universitaria.

Explicó que aunque las radiografías brindan información aproximada a la enfermedad, “se sabe lo que es hasta cuando te abren”, “me ordenaron una tomografía computarizada, mejor conocida como CAT (un examen diagnóstico que usa rayos X para obtener imágenes del interior del cuerpo) para brindar un diagnóstico más preciso”.

Al ver el resultado, según contó Chávez, le programaron una cirugía para el 28 de noviembre de 2019. “Mi diagnóstico demoró tres meses, desde agosto hasta noviembre” algo que no debe suceder porque la enfermedad va avanzando”, acotó.

Cáncer de ovario: cuando el diagnóstico tardío reduce la esperanza de vida

Pero, ¿por qué un diagnóstico demora tanto? Tal y como lo explicó el doctor Moreno, se debe a los síntomas, ya que se pueden confundir con cualquier padecimiento común; además, Chávez había sido operada en 2015 de fibromas uterinos y resulta que hay complicaciones quirúrgicas que surgen muchos años después de la cirugía y eso estaba dentro de las posibilidades diagnósticas.

“Lo más raro es que en mi familia no hay genéticamente registros de que hayan padecido cáncer de ovario. Además yo tenía 38 años en ese momento. No tenía ni la edad ni la historia familiar y como se trataba de un padecimiento poco común, era poco probable que se tratara de esta enfermedad. Sin embargo, cuando se revisaron los síntomas sobre el cáncer de ovario, yo los tenía todos”, confirmó.

Luego de la cirugía, en noviembre, le confirman un 7 de diciembre de 2019 que se trataba de un carcinoma en un grado bastante agresivo, etapa 1A, por lo que el diagnóstico se dio de manera temprana.

“En enero de 2020 a fin de descartar una metástasis me hacen otra cirugía y tratamiento de quimioterapia. En plena pandemia hice seis ciclos de quimioterapia, pero siempre con apoyo psicológico y apoyo familiar, fortaleza espiritual y mental muy alta, una alimentación sana y muy positiva de que las cosas saldrían bien”, recordó.

“En este camino aprendí que había muy poca información en Panamá sobre cáncer de ovario, tropas de falopio y peritoneo y sentí que era necesario recopilar más información sobre esta enfermedad y así poder crear conciencia en la población femenina y médica y es ahí donde nació COV Panamá...” MARYLUZ CHÁVEZ COMUNICADORA SOCIAL Y FUNDADORA DE COV PANAMÁ

Lo más importante, según rememoró Chávez, es que el cuerpo respondió muy bien a la quimioterapia. “Como a todas, se me cayó el cabello, pero todo el resto de mi vida era normal y hasta trabajé durante ese tiempo. Quedé libre de enfermedad gracias a Dios con una tasa de mortalidad del 95%, aunque desafortunadamente el cáncer volvió a salir en le área del peritoneo y ahora mismo estoy en tratamiento desde el mes de marzo 2022, pero me siento muy bien y estoy segura de que saldré muy bien con el tratamiento”, señaló.

“El impacto psicológico que tiene el cáncer de ovario en las pacientes es significativo, llevándolas en muchas ocasiones a la depresión, por lo que es importante que se tenga un acompañamiento constante de sus familiares; además, es oportuno el acceso a la información y las diferentes opciones de tratamiento, todo ello de acuerdo a la etapa de la enfermedad en la que se encuentra”, detalló Moreno.

Historias como la de Chávez son las que permiten crear conciencia sobre el cáncer de ovario/ trompas de falopio y peritoneal (que es como se llama oficialmente) y recalcar los desafíos que enfrentan las pacientes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas mujeres, por lo que invitamos a las instituciones públicas y privadas y organizaciones afines a marcar una diferencia significativa en la atención del cáncer de ovario, ya que es considerado un enemigo silencioso pero con los síntomas anteriormente mencionados puede detectarse a tiempo”, aclaró el médico.

Por su parte, Esteban Coto, director médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe, dejó claro que el papanicolau no detecta el cáncer de ovario y a pesar de los avances tecnológicos no existe una prueba de detección simple y rutinaria, por lo que es importante que el paciente reconozca los síntomas y acuda al médico especialista, quien puede indicar desde un examen de pelvis, ultrasonido transvaginal o pélvico y análisis de sangre, y en ciertos casos puede recomendar una tomografía como parte del proceso de diagnóstico.

El tratamiento para este cáncer dependerá de la etapa en la que es diagnosticado. Normalmente una paciente con este tipo de tumor requerirá cirugía, quimioterapia y/o radioterapia, y en algunos casos se beneficiaría de una terapia dirigida que se utiliza para interferir en el crecimiento y división de las células cancerosas. Para elegir un tratamiento, el médico puede recurrir a pruebas adicionales, como tomografía, radiografía, laparoscopía o pruebas genéticas, detalló Coto.

“Cuando hablamos de pruebas genéticas, se estima que el 25% de las mujeres con cáncer de ovario tiene una mutación del gen BRCA que es un gen que cuando funciona normalmente no permite que las células cancerosas crezcan y se multipliquen, pero cuando existe una mutación tiene menos probabilidades de controlar esas células enfermas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero también brinda una oportunidad para que el médico tratante identifique el tratamiento más adecuado para esa paciente”, agregó Coto.

Según datos de Global Cancer Observatory (Globocan), más de 300 mil mujeres son diagnosticadas al año con cáncer de ovario a nivel mundial y alrededor de dos tercios de las pacientes desconocen sobre la enfermedad antes de su diagnóstico, por lo que es importante estar al tanto de los síntomas más comunes.

Primera plataforma de información en la región

“En este camino aprendí que había muy poca información en Panamá sobre cáncer de ovario, tropas de falopio y peritoneo (la ciencia los clasifica juntos por tener células parecidas y muchas veces el cáncer de ovario es hijo del cáncer de trompa) y sentí que era necesario recopilar más información sobre esta enfermedad y así poder crear conciencia en la población femenina y médica, y es ahí donde nació COV Panamá, la primera plataforma informativa especializada en abordar temas relacionados al cáncer de ovario, trompa de falopio y peritoneo del país”, aseguró Chávez fundadora de COV.

“Lo que la plataforma busca es dar mayor visibilidad a estos tipos de cáncer entre el público general, siendo la educación la principal arma para lograr un diagnóstico temprano. COV Panamá es una iniciativa de sobrevivientes de cáncer de ovario y contará con el aporte de especialistas locales e internacionales en temas como oncología, alimentación, salud mental, innovación científica, espiritualidad, bienestar, sexualidad, además de historias reales y locales de supervivientes de cáncer”, explicó Chávez.

De acuerdo con Chávez, tanto ella como Tere Domínguez, escritora y también sobreviviente de cáncer de ovario y miembro fundador de COV Panamá, al conocer la terrible realidad que sufren millones de mujeres en el mundo que para cuando lograron recibir un diagnóstico de su enfermedad, ya es muy tarde, y a fin de honrar la memoria de quienes ya no están, esperan que se pueda salvar alguna vida a través de esta iniciativa y brindar el apoyo que tanto se necesita para atravesar una prueba como esta”, puntualizó.

“Lo que queremos es que las mujeres ante cualquier síntoma vayan a su médico y a la vez recordarle a la comunidad médica que hay pacientes con esta enfermedad y aunque con una posibilidad del 1% de padecerla, la enfermedad existe y que si es diagnosticada a tiempo podemos vivir y llevar una vida normal después de pasar los retos y los miedos”, subrayó.