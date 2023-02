Nuevos avances en torno a la píldora anticonceptiva masculina

En la investigación los científicos descubrieron que los inhibidores solubles de una enzima llamada adenilil ciclasa (sAC) pueden reducir por unas horas la capacidad de movimiento de los espermatozoides. Shutterstock

Desde que la píldora anticonceptiva para las mujeres fue aprobada en la década de 1960, los investigadores no han parado de buscar, desde hace 40 años, una alternativa que también sea eficaz para los hombres. Al parecer esa búsqueda está a punto de terminar, puesto que un reciente estudio coordinado por Jochen Buck del Weill Cornell Medicine en Estados Unidos y publicado en la revista Nature Communications, ha mostrado resultados prometedores.

En la investigación, los científicos descubrieron que los inhibidores solubles de una enzima llamada adenilil ciclasa (sAC) pueden reducir por unas horas la capacidad de movimiento de los espermatozoides en ratones y en humanos.

sAC es una enzima esencial para activar la capacidad de los espermatozoides de nadar y madurar, de modo que puedan viajar por el tracto reproductor femenino y fecundar un óvulo, señala un artículo publicado en EFE.

Además, el equipo desarrolló un compuesto llamado TDI-11816, que inactiva la sAC. Inyectado a ratones hace que se produzcan espermatozoides que no pueden impulsarse hacia adelante e impedía su maduración.

El estudio indica que no se observaron efectos negativos para la salud cuando estos fármacos se administraron de forma continuada durante seis semanas. Shutterstock

“Este compuesto no interfiere en el comportamiento sexual de los animales, pero sí deja a los espermatozoides disfuncionales durante unas horas, lo que impediría su movimiento o 'nado', evitando que lleguen al óvulo”, detalló el investigador.

De acuerdo con Buck, este hallazgo supone un avance en los esfuerzos por desarrollar una píldora anticonceptiva masculina, que podrían tomar los hombres poco antes de la actividad sexual y recuperar la fertilidad al día siguiente.

La eficacia anticonceptiva era del 100% en las dos primeras horas y del 91% en las tres primeras horas.

El estudio indica que no se observaron efectos negativos para la salud cuando estos fármacos se administraron de forma continuada durante seis semanas.

Ahora bien, no es la primera vez que se habla de esto; los métodos anticonceptivos masculinos llevan estudiándose desde hace unos 40 años. De hecho, en 2022 hubo los primeros hallazgos, aunque los científicos pudieron encontrar una respuesta positiva y al parecer eficaz para los hombres que buscan tener unas relaciones muy placenteras y sin riesgos de un embarazo precoz.

Efectos de las píldoras en mujeres y hombres

La píldora femenina usa hormonas para alterar el ciclo menstrual, y los esfuerzos históricos por desarrollar un equivalente masculino se han centrado en la hormona de la testosterona, según explicaron los expertos y señala una nota publicada en DW.

El problema con estas píldoras es que tienen efectos secundarios, como aumento de peso, depresión e incremento de los niveles del colesterol conocido como lipoproteína de baja densidad (LDL), que aumenta los riesgos de enfermedades cardíacas.

La píldora femenina también acarrea efectos secundarios, incluyendo riesgos de coagulación sanguínea, pero frente a la posibilidad de quedar en embarazo en ausencia de un método anticonceptivo, el cálculo del riesgo difiere, sin embargo, han sido eficaces en muchos casos.

Con el nuevo hallazgo en el que los hombres salen beneficiados, los expertos señalaron que una sola dosis de un inhibidor de sAC es segura y promueve la infertilidad temporal. “Los ratones exhibieron un comportamiento de apareamiento normal y la fertilidad total volvió al día siguiente”, según publicó National Geographic.

Según los investigadores, la estrategia puede llenar un vacío en las opciones de planificación familiar. “Las únicas opciones anticonceptivas masculinas son los condones y la vasectomía, y la mayoría de los esfuerzos actuales para desarrollar nuevos anticonceptivos para hombres afectan el desarrollo del esperma, lo que significa que la anticoncepción requiere meses de pretratamiento continuo”, detalló el documento.

Los próximos pasos en el desarrollo de fármacos implicará realizar pruebas en conejos para luego poder estudiar los efectos directamente sobre las persona.

Embarazos no planificados

A nivel mundial, los embarazos no planificados afectan aproximadamente a 121 millones de mujeres al año. Un estudio del año 2019 informó que, a nivel global, más de mil millones de mujeres tienen necesidad de planificación familiar, pero para 270 millones de estas mujeres, esa necesidad de métodos modernos no está cubierta. Un embarazo no planificado puede afectar a cualquier mujer independientemente de donde esté ubicada, su origen social o económico.

“Aunque hemos sido testigos de grandes progresos en el ámbito de la salud reproductiva, las tasas de embarazos no planificados en todo el mundo siguen siendo elevadas”, declaró Sandy Milligan, directora de Investigación y Desarrollo de Organon, una compañía farmacéutica estadounidense.

“No hay mejor momento que el que tenemos hoy para centrarnos en el empoderamiento de las mujeres a través de la educación, información, empatía y diálogo para ayudar a reducir los embarazos no planificados”, detalló.

“En Centroamérica y el Caribe aún hay mucho trabajo que podemos hacer en las comunidades locales para ayudar a la generación de conciencia sobre el embarazo no planificado y trabajar colectivamente para reducir sus tasas”, afirmó Milligan.

“Este día marca el comienzo de una nueva conversación, orientada a reducir el estigma del embarazo no planificado y a darles a las mujeres la información que necesitan para tomar decisiones informadas”.

Embarazos

Centroamérica y el Caribe ocupan el segundo lugar en embarazos adolescentes detrás de África y es la única región del mundo con una tendencia ascendente en menores de 15 años. En Guatemala, Nicaragua y Panamá, República Dominicana y Guyana la tasa de embarazos adolescentes es del 10%.

En Panamá, el uso de métodos anticonceptivos modernos por mujeres de 15 a 49 años, según los últimos reportes de 2015 fue de 46,4%, lo que supone una disminución del 12,9% en comparación con el estudio del año 2009 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Adicionalmente, según datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elaborada por el Instituto Conmemorativo Gorgas en Panamá, un 42% de las mujeres en edad reproductiva utiliza algún método anticonceptivo. Los métodos anticonceptivos más frecuentes son: hormonales inyectables, esterilización quirúrgica femenina y pastillas.

La mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años.