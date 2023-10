Mujer peruana infectada con rabia fallece en un hospital de Arequipa

El estado de salud de la paciente se fue agravando en el hospital, ya que no buscó atención oportuna tras ser mordida el 15 de julio pasado en la mano izquierda por un perro desconocido. Shutterstock

Una mujer de 54 años diagnosticada con rabia falleció este miércoles en el hospital Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa, la segunda localidad de Perú, cinco días después de su internamiento y tres meses después de haber sido mordida por un perro callejero en esa región.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó, en un comunicado, que la mujer falleció a las 5:45 hora local (10:45 GMT) de este miércoles afectada por la rabia humana, tras haber sido internada el martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del referido hospital.

"Desde la tarde de ayer, el estado de salud de la paciente se fue agravando y, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio regional, la mujer perdió la vida", indicó la autoridad regional sanitaria.

Según la emisora RPP, hay otra persona atendida en el mismo centro de salud que presenta indicios de rabia, razón por la cual se le he sometido a los exámenes para confirmar el diagnóstico.

De acuerdo con la información difundida sobre la paciente fallecida, la mujer fue mordida el pasado 15 de julio en la mano izquierda por un perro desconocido, mientras se encontraba en Chiguata, un distrito de la periferia de la ciudad de Arequipa, más de 1.000 kilómetros al sur de Lima.

Los especialistas señalan que no buscó atención médica por considerar que las heridas no eran de importancia, pero casi tres meses después comenzó a sentir síntomas y fue atendida por un médico particular, tras lo cual acudió a un centro sanitario, de donde la remitieron al hospital.

El 12 de octubre fue ingresada por emergencia y se le hicieron pruebas que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) de Lima, que confirmó que había dado positivo para rabia humana.

Tras eso, los síntomas de la enfermedad avanzaron rápidamente y durante la madrugada de este martes sufrió una descompensación que obligó a internarla en cuidados intensivos.

"La rabia canina se manifiesta en menos de 10 días, pero en una persona puede tardar de 20 a 90 días para que el virus llegue al sistema nervioso central, después de una mordida. Por eso en la paciente demoraron en manifestarse los síntomas, pero como no recibió su vacuna a tiempo, su salud empeoró", explicó el director del hospital, Alexis Urday.

Las autoridades sanitarias han establecido un cerco epidemiológico en la zona donde la víctima fue mordida y han identificado a 15 contactos directos que han recibido la vacuna antirrábica, además de haber vacunado a los perros de la zona.

Al respecto, el jefe de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Carlos Gonzáles, señaló que el bloqueo sanitario se aplica en Chiguata y en los distritos aledaños de Paucarpata, Mariano Melgar y Sabandía).

Gonzáles detalló que este año se han detectado 26 casos de rabia canina en Arequipa, mientras que el año pasado fueron 49 y en 2021 se llegó a 72.

Hasta Arequipa han viajado brigadas del INS y del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que informó que el último caso de rabia humana urbana en el país se había registrado en 2015 en una persona que fue infectada en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.