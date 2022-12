'Being Human Being', creada en Panamá con miras a competir internacionalmente

Ensayo abierto de la pieza 'Being Human Being'. Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

Comienza a sonar la música, hay seis personas en la escena, cinco mujeres y un hombre. Una de ellas está al frente, sentada en el piso y escribiendo. Otras tres están sentadas bordeando el escenario. El chico carga a otra de ellas, la traslada hasta una mecedora. El grupo, cada uno en su lugar, comienza a moverse lentamente, en ocasiones los movimientos son más rápidos y bruscos. Así comienza la pieza 'Being Human Being', una puesta en escena co-creada entre el coreógrafo israelí Yaniv Abraham y la Compañía de Danza Contemporánea de Panamá (Coco), quienes aspiran a que 'Being Human Being' sea enviada a competir en festivales locales e internacionales.

Cuatro paredes negras rodean el escenario, la luz apunta hacia el centro. Los jóvenes están descalzos, visten pantalones cortps anchos y camisetas; durante la presentación agregan otras prendas de vestir.

La coreografía fue presentada en el teatro Blackbox que está en la sede de la Fundación Espacio Creativo.

El lugar sirvió para que los medios de comunicación disfrutaran de un 'abreboca' de la puesta en escena; un ensayo abierto en el que los bailarines Marlyn Attie, Carolina Figueiredo, Paulina León, Carla Lozano, Joameth Manzane e Ida Obediente realizaron parte del performance que presentarán los días 14 y 15 de diciembre a las 8:00 p.m. en el teatro Blackbox.

Coreógrafo israelí Yaniv Abraham, creador y director de la obra. Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

“En la obra tendrán sorpresas. Por supuesto que acá no presentamos todo. El escenario tendrá más elementos”, dijo el coreógrafo Yaniv Abraham. Adelantó que el público tendrá una experiencia que le permitirá conectarse con los sentimientos que se desean transmitir y con la esencia de la puesta en escena.

Formalizar el trabajo de los artistas escénicos

Coco se incorpora como la compañía residente de la Fundación Espacio Creativo (FEC) y busca posicionarse como una plataforma de creación e innovación en la escena de la danza contemporánea para la región. Además, pretende formalizar el trabajo del artista escénico nacional.

FEC fue fundada por Analida Galindo y Marlyn Attie en el año 2013.

“La danza contemporánea podría ser considerada como la conciliadora de todas las artes. Tiene la capacidad única de llegar a las personas de manera visceral, energética y poética, de una forma primitiva y sofisticada, utilizando el lenguaje universal del movimiento”, comparte la compañía de danza mediante un comunicado.

La Compañía de Danza Contemporánea de Panamá también busca desarrollar una oferta artística y llevarla a todo el territorio nacional con el objetivo de representar a Panamá en festivales internacionales.