Luego de que este martes se conociera que la cadena internacional de juguetes Toys R Us concretara una acuerdo estratégico con Target para relanzar su sitio web y volver a la venta online, no quedan dudas de que el tren del e-commerce pasa rápidamente y quien no se monta, pierde un cúmulo de oportunidades de negocio y, en algunos casos, queda extinto del mercado.

Aunque en 2017 la compañía estadounidense que operaba en 34 países cayó en bancarrota por el ascenso del mercado en línea, hoy se reinventa con esta alianza que roza la llegada de las ventas navideñas.

El anuncio reseñado por la prensa estadounidense indica que los consumidores que busquen juguetes en el sitio toysrus.com, relanzado ayer, podrán hacer clic en “comprar ahora en target.com” para completar la adquisición del producto.

A este caso, se suma la reciente historia sin final feliz de Forever21, que luego de pisar firme desde su nacimiento en 1984, presentó una solicitud de protección por bancarrota ante la justicia estadounidense, que dará como resultado el cierre de unas 178 sucursales en el país norteamericano.

Lo cierto es que hay un nuevo lenguaje con el cual las marcas se comunican con sus clientes y a su vez, una nueva estructura de compra-venta que aleja la experiencia de las tiendas físicas.

Prev Next El clic que desafía las ventas Shutterstock

El clic que desafía las ventas Shutterstock

Linda Chang, vicepresidenta ejecutiva de la cadena, declaró para The New York Times que “la industria minorista está cambiando. Ha bajado el tráfico en los centros comerciales y las ventas se están desplazando cada vez más a Internet”.

Luis Flores, gerente de Ventas de la multinacional argentina LatinCloud, conversó con La Estrella de Panamá y explicó que “en un mundo cada vez más conectado y con ciudades donde hay cada vez con menos tiempo para el ocio, el comercio electrónico se convierte en una alternativa de fácil y rápido acceso en la cual es posible elegir lo que se desee, en cualquier momento, a cualquier hora”.

De acuerdo con Flores, el comercio electrónico libera al mercado de horarios y barreras para realizar las compras, una realidad presente en la mayoría de los comercios físicos.

“La facilidad de comprar un jeans o una caja de cereal desde el celular, a cualquier hora del día, sin duda, ha modificado nuestra manera de comprar”, explicó.

“La principal ventaja del e-commerce radica en que no tiene horarios, es una plataforma disponible en todo momento, creo que esta ha sido la clave del éxito en esta nueva forma de vender. Un comercio que tiene la posibilidad de funcionar durante las 24 horas, los 365 días del año con un costo humano mínimo y cargas impositivas laborales casi nulas, sin duda representa una ventaja para el comerciante y para el consumidor”, aseguró.

Y es que tener una vitrina a disposición en todo momento “es sin duda un placer”.

El gerente de la compañía argentina sostuvo que China y Estados Unidos son los países con mayor cantidad de ventas a través de comercio electrónico en el mundo, “entre ambos facturan al año más de un billón de dólares”.

“En Latinoamérica crece cada vez más la tendencia a volcarse a la compra digital. Tan sólo cinco países de la región facturan más de 35,000 millones de dólares. Si separamos los principales países de América Latina con crecimiento sostenido en cuanto a comercio electrónico, tendremos a México en primer lugar, con un crecimiento en 2018 de 37%; luego, países como Perú, Colombia y Chile crecieron en un promedio de 32%; Argentina y Brasil, un 25%”, destacó.

Según Flores, tan real es el crecimiento de este mercado que el grupo Falabella estima que para 2020 la venta online podría estar a la par de la venta física en todas sus cadenas.

“Recientemente, durante un evento de Amazon Web Services en Buenos Aires, donde hablaban de la importancia de la transformación digital, escuché que: 'Lo digital no es el futuro, es el presente', y es exactamente así, dejó de ser algo futuro para ser el ahora, todo comerciante o startup debe entender que el éxito está en tener una presencia digital sólida que permita que nuestro negocio esté disponible las 24 horas”.

El ejecutivo destacó que países como Uruguay, Chile, Perú y Colombia están muy compenetrados con la aplicación del comercio electrónico, exhortando a las compañías que ofrecen productos, bienes y servicios a que se dejen asesorar. En este escenario, Panamá aún busca la ruta para transitar esta nueva modalidad.

“Debemos comenzar hoy a vender digitalmente. Las empresas deben acudir a un buen desarrollador o programador web, que cuente con un servicio de hosting robusto e invertir en publicidad digital para generar tráfico”, enfatizó.

De acuerdo con el informe 'Global Digital 2019' sobre tendencias digitales elaborado por la agencia We Are Social en colaboración con Hootsuite, en el mundo, el porcentaje de internautas que realiza sus compras por medio del móvil ha logrado sobrepasar el 55%, siendo el sector de moda y belleza el que ha tenido un mayor crecimiento en 2018.