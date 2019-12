Joaquín Saldaña, la visión futurista y tecnológica para Latinoamérica

Con el 2020 casi a la vuelta de la esquina, las empresas se inclinan a la investigación tecnológica y el desarrollo de nuevos sistemas que permitan mayor evolución en el panorama futuro de la región. Entre las compañías transformadoras del escenario científico y comercial a nivel mundial se encuentra Huawei, líder en más de 20 países con programas de beneficios sociales.

Saldaña expuso el tema de Construyendo un Mundo Digital en Innovo 2019. Larish Julio | La Estrella de Panamá

“A pesar de que la tecnología nos da todo para ser creativos, no debemos quedarnos solo en la parte usuaria, sino adentrarnos en la parte de investigación y desarrollo”,

JOAQUÍN SALDAÑA

DIRECTOR DE MERCADEO PARA LATINOAMÉRICA DE HUAWEI

Desde la silla directiva de mercado estratégico regional para Latinoamérica de Huawei se alza el ingeniero Joaquín Saldaña (CDMX, México), quien en tres décadas se ha dedicado a formalizar una cosmovisión basada en el desarrollo, comercialización y correcto uso de las nuevas tecnologías como parte de la agenda de beneficio y crecimiento educativo en las diversas sociedades latinas.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Saldaña destaca los progresos que se pueden lograr con la adaptación de modelos educativos y gubernamentales que potencien la eficacia y una mayor producción de mano de obra especializada para desarrollar las industrias asentadas en Panamá.

¿Cómo nace el amor de Joaquín por la tecnología?

Desde toda la vida, ya que estudié ingeniería y luego trabajé en un banco. Fui progresando y la vida me ha llevado a todos los lugares por los que he pasado, hasta aterrizar hace un año en Huawei. Hablamos de una carrera de más de 30 años en la que me he enfocado en el área de telecomunicaciones y a la tecnología informática (TI). Me gusta porque es un mundo cambiante, cada año evoluciona un poco más y hay que estar actualizando la información, es muy bonito.

¿La tecnología es creatividad o solo procesos sistemáticos?

Ambas. Ese es parte del encanto, pues un área que requiere mucha disciplina y control en sus procesos, pero la creatividad es fundamental para el progreso y la evolución de la tecnología. Hay plataformas que cada vez están más cercanas a gente que no necesariamente tiene una formación técnica, pero como usuarios le dan un giro creativo a todo lo que se les brinda, lo que crea un lazo muy interesante, por eso existen las tecnologías básicas, procesos operativos para manejarse de manera eficiente y confiable, además una plataforma de desarrollo creativo.

¿Y usted se considera creativo o puramente técnico?

No, creativo para nada. Soy más del otro lado (ríe), hoy día esto cambia tanto que uno se desactualiza rápidamente, por lo que mi dedicación va dirigida a entender y encauzar la tecnología más que ejecutarla. Me encargo de ver la visión de la tecnología y a dónde se puede llevar.

En cuanto a las nuevas generaciones, ¿cuál es su visión frente a las adaptaciones de la tecnología para fortalecer el sistema educativo actual?

Es muy importante enfatizar los esfuerzos para una educación más formal porque se requiere mucho para la evolución. A pesar de que la tecnología nos da todo para ser creativos, no debemos quedarnos solo en la parte usuaria, sino adentrarnos en la parte de investigación y desarrollo. Se necesita enfocar la educación hacia esa parte y hay que alentar la creatividad para fomentar buenos usuarios, pero también aprender a desarrollar la tecnología.

¿Cómo ve a Latinoamérica en cuanto al nivel de educación?

Es una región de contrastes brutales, porque existen buenas universidades e ingenieros, pero son muy pocos. Tenemos una brecha amplia en términos de que no estamos desarrollando ni produciendo mano de obra en gran cantidad, por otro lado se desarrollan las habilidades de manejo, importación y exportación de la tecnología, pero tenemos rezago muy importante en cuanto a educación básica. Es necesario acelerar los esfuerzos en Ciencias, Ingeniería y Matemáticas.

¿De qué manera puede la región implementar las tecnologías de 'data centers' y 'cloud' en los próximos años?

Considero que no estamos dimensionando el beneficio que van a traer esas tecnologías, porque aunque hablamos de la importancia de las inversiones en sistemas de cloud (centro de recopilación de data) no hemos hecho mucho para realmente llevarlas a cabo. Las inversiones van a permitir que las empresas desarrollen sus procesos de innovación de una manera mucho más acelerada. En el momento en que el resto de las industrias y manufactura empiecen a adoptar esas tecnologías, el progreso va a despegar y se va a formar el círculo virtuoso de usar más la tecnología por el beneficio que presentará y ese beneficio va a traer más innovación, lo que va a acelerar todo el desarrollo de la región.

En algún momento en la transición a la tecnología integral, ¿se puede llegar a cruzar la línea entre seguridad y privacidad?

Sí hay un tema de ética y de cómo esta se manejaría de manera factible. No creo que la tecnología sea mala per se, pero hay que cuidar el uso que se le da. China y Kenia son buenos ejemplos de cómo el crimen puede disminuir, no por el sistema de detección del rostro solamente, sino su uso como elemento disuasivo para el criminal. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información; pero esto no puede ser un obstáculo para el desarrollo de la tecnología, no por ver lo malo vamos a renunciar a los beneficios. Se debe encontrar el balance que funcione en la población.

¿Cómo se puede dar la confianza a los usuarios de que la tecnología no es peligrosa, sino beneficiosa en los usos correctos?

Lo que nos hace falta es un fin común y llevar a todo el mundo a trabajar en una sola dirección. Es algo que podemos aprender de China, tomar una dirección e ir todos en pro de ese destino. En Latinoamérica, de repente como latinos somos de 'sí, pero', es en esa mentalidad donde metemos el pie y nos trancamos sin poder avanzar. Si logramos encontrar un punto de encuentro y todos nos ponemos a trabajar en su causa, se pueden cumplir cada uno de los objetivos que la agenda digital que el país quiera implementar.

¿Qué beneficios podrían obtenerse al desarrollar el 5G en Panamá?

El 5G ya está presente, Panamá es una entidad comercial que va a crecer más de lo que ya ha logrado y este sistema va a acelerar su desarrollo, ya que las tecnologías van apuntalando hacia un destino evolutivo que está en marcha. Si pensamos, por ejemplo, en una mina donde trabajan muchas personas y arriesgan sus vidas, pero le agregamos un sistema respaldado por el 5G, podríamos robotizar el trabajo y salvar vidas, dando a las personas oportunidad de realizar otras labores de valor. Muy pronto muchas tareas se van a automatizar y los trabajos van a cambiar para que las personas cumplan con nuevos trabajos más eficientes..

Pensando positivamente, ¿la tecnología puede aumentar plazas de empleo en vez de eliminarlas?

¡Por supuesto!, lo que sucede es que todo puede cambiar en cuanto a empleos, por lo que hay que estar atentos. Cada uno debe replantear sus habilidades para ir al ritmo de la tecnología, es el cambio que se necesita. La capacitación debe ser individual, con apoyo público. La tecnología se aprende a usar para plantear una nueva manera de hacer las cosas. Además, hay que entender la nueva cadena de valor de la información y asegurarnos que estamos en una buena posición e implementar una nueva plataforma en la educación.

¿De qué manera las nuevas tecnologías pueden utilizarse para proveer a quienes no reciben acceso a ellas?

Panamá no es la única que sufre el alcance limitado de la tecnología. Pero se debe cambiar el pensamiento de solo llevar cobertura en pobre estado, como internet de baja velocidad o telefonía intermitente. Se requiere llevar más que solo cobertura, sino un seguimiento del ¿para qué? y el ¿por qué? de esa tecnología, solo así el beneficio para la educación y la producción va a ser mayor. La población no puede quedarse solamente con dispositivos que no tienen un propósitos que contribuya al desarrollo. En áreas rurales se necesita la implementación de la tecnología en forma de aplicaciones eficaces de educación y medicina a distancia para mejorar la vida de las comunidades.