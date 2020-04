Los dos gigantes de telecomunicaciones y tecnología, Google y Apple, se han aliado para promover el uso de las aplicaciones digitales que rastrean el movimiento del nuevo coronavirus (COVID-19) a través de los teléfonos móviles. Una apuesta tecnológica que parece imposible, pero se centra en reducir la expansión del virus en países que presentan mayor cantidad de casos de contagios positivos y una amplia población.

Con la colaboración de los gobiernos, estas aplicaciones podrían aliarse con otras que tengan cobertura en diferentes países para incluir los protocolos necesarios a todos los móviles con los softwares iOS o Android, lo que requeriría únicamente la actualización del sistema operativo. Ambas compañías poseen la ventaja de ser las responsables de los principales sistemas operativos y operadores incluidos en la gran mayoría de smartphones actuales alrededor del mundo.

La aplicación utilizará la tecnología del Bluetooth integrado en los teléfonos móviles con el objetivo de guardar un registro de cada teléfono de las personas que le rodeen al usuario al día, puesto que si este llega a contagiarse del COVID-19, podrá hacerlo saber a quienes le rodean y reducir el foco de expansión. Además, la aplicación no tendrá que ser descargada en el App Store o el Play Store de Android o iPhone, puesto que con la nueva actualización del sistema operativo, un ícono aparecerá incluido en la pantalla principal del móvil; esta actualización no sería obligatoria, ni podrá ser descargada luego, sino que formaría parte de la voluntad del usuario.

Las empresas anunciaron en un comunicado que esta app estará lista en “los próximos meses”, aunque no se sabrá para cuándo específicamente estará preparada la versión universal. Google dejó saber que en mayo será lanzada una versión primaria a través de las tiendas de apps de los sistemas operativos antes mencionados.

Pese al objetivo humanitario que presenta este proyecto tecnológico, no todos se han alegrado con la noticia, según Jennifer Granick, abogada de vigilancia y ciberseguridad de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés): “Ninguna aplicación de rastreo de contactos puede ser completamente efectiva hasta que haya pruebas generalizadas, gratuitas y rápidas y acceso equitativo a la atención médica”, expresó al medio The Guardian.

“Las personas solo confiarán en estos sistemas si protegen la privacidad, permanecen voluntarios y almacenan datos en el dispositivo de un individuo, no un repositorio centralizado”, agregó.

La aplicación no registrará la localización o identidad de los usuarios. Pexels

Pero la aplicación no irá recibiendo códigos al azar por la calle, sino que al estar dos móviles cerca uno del otro con la aplicación activada se enviarán códigos únicos de cada móviles y se categorizarán en dos listas: ‘Códigos que he enviado’ y ‘Códigos que he recibido’. Si llega a haber algún usuario infectado, este tendrá la responsabilidad de subir al servidor su lista de ‘Códigos que he enviado’ de los últimos 14 días, así los teléfonos del resto de ciudadanos conectados a través de la aplicación podrían revisar la lista de códigos y compararlas con sus códigos recibidos. Si entre sus códigos recibidos existe una persona positiva de COVID-19 se representaría con una alarma general.

En Singapur ya existió una iniciativa parecida, sin embargo, fue cancelada y los usuarios enviados a cuarentena dado que las descargas no sobrepasaron el 20% de la población para que fuera efectivo su uso. ¿Cuántas personas deben conectarse en esta nueva app de Google y Apple para evitar las fallas de Singapur? No lo sabemos, las compañías no han arrojado información reciente por lo pronto que es asegurar un número para una aplicación inexistente aún.

¿La privacidad será un problema? Esta pregunta es la más válida de todas en cuanto a este sistema de detección, ya que las pruebas podría requerir conocer el movimiento del usuario. Aún así, Google expresó en el comunicado que “la privacidad es el centro del diseño de la aplicación”, y que no sería necesario conocer la geolocalización del usuario ni su identidad, simplemente los códigos enviados a través de la aplicación.

Dado que esta app será lanzada únicamente con la aprobación de los gobiernos de diversas naciones, estos serán clave para el manejo óptimo de la misma y su efectividad al momento de detectar el virus. En este sentido, Google y Apple ya no manejarían las limitaciones del app, sino que quedarían a disposición de los gobiernos y sus conocimientos acerca de la población de sus países.

En casos como Corea del Sur, las aplicaciones utilizadas deciden si entras a un local o no, debido a tu nivel de peligrosidad de contagio o transmisión del COVID-19, mientras que las autoridades pueden hacerte preguntas directas, conocer tus rutinas y tus familiares. EL sistema propuesto para Occidente sería más sensible con la privacidad de los usuarios.