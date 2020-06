El 73% de los trabajadores pide regular la automatización del empleo, según estudio

Un informe de IE University Center for the Governance of Change reveló que el 73% de las personas encuestadas piensa que su gobierno no debería limitar la automatización en sus empleos. Los trabajadores chinos son los que ven con mejores ojos la robotización de los empleos.

Según el estudio, el crecimiento de su economía podría ser la explicación de esta visión positiva de los ciudadanos del gigante asiático que también creen que el aumento de la productividad de la tecnología permitirá reducir sus jornadas laborales. El 71% de los ciudadanos chinos creen que es muy probable que eso ocurra en la próxima década.

También el 66% de los europeos creen que la digitalización reducirá las horas dedicadas al empleo, aunque en el viejo continente la mayor parte de los trabajadores creen que se debe limitar la automatización para salvar puestos de trabajo, en concreto en Francia el 58% opina que se debe limitar la automatización según el informe “European Tech Insight”. El desempleo en Europa rondaba el 9% antes de la pandemia de la covid-19. Siendo Europa el continente menos amigable para los robots y la automatización.

En América, tanto en los Estados Unidos como México, el único país latinoamericano incluido en la muestra, un futuro con menos horas de trabajo y más de ocio se ve como una utopía. Solo el 36% cree que las tecnologías reducirán el tiempo que dedican a trabajar, quizás por eso solo el 39% de los estadounidenses y el 35% de los mexicanos consideran que el gobierno debe limitar por ley la automatización para salvar empleos.

Antes de la pandemia, en ambos países el desempleo se mantenía por debajo del 5%.